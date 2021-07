Comment arrêter la prochaine guerre stupide avant qu’elle ne commence 10z viral

Les Américains sont politiquement fracturés mais ils conviennent que notre plus longue guerre était une erreur. 77% des Américains, dont de nombreux républicains, ont déclaré lors d’un récent sondage de CBS News qu’ils étaient d’accord avec la décision du président Biden de se retirer d’Afghanistan. C’est un renversement par rapport aux premiers jours du conflit, quand entre 85 % et 90 % des Américains soutenaient l’invasion.

Qu’est ce qui a changé? On nous a menti ; maintenant nous le savons. Les talibans étaient caractérisés par les médias d’information comme des fanatiques religieux primitifs, un groupe marginal qui régnait par la peur dans un vide de pouvoir créé par notre abandon des moudjahidines anti-soviétiques à la fin des années 1980. En fait, ils étaient un phénomène populaire et local parfaitement situé pour se présenter comme une organisation de résistance nationaliste. Dans la mesure où les Afghans se sentaient « abandonnés », ils voulaient de l’argent et des infrastructures sans aucune condition. Au lieu de cela, nous avons imposé un régime fantoche corrompu qu’ils considéraient comme une humiliation.

Le principal casus belli, la vengeance du 11 septembre, s’est effondré après que l’homme le plus recherché au monde a été retrouvé et assassiné au Pakistan en 2011. Si Oussama ben Laden vivait au Pakistan depuis des années, pourquoi le cherchions-nous encore en Afghanistan ? Pourquoi payions-nous des milliards de dollars à ses hôtes pakistanais ? Le soutien des électeurs à la guerre s’est évaporé après le meurtre de Ben Laden.

Barack Obama a déclaré « nous avons détourné les yeux lorsque nous avons envahi l’Irak », ce qu’il a qualifié de « guerre stupide ». Il a fait valoir que « notre véritable objectif doit être l’Afghanistan ». Maintenant, la plupart des gens s’accordent à dire qu’ils étaient tous les deux stupides.

Comment éviter de mener des guerres plus stupides à l’avenir ? Comment pouvons-nous nous empêcher de gaspiller des milliards de dollars de plus et des milliers de vies supplémentaires ?

Tout d’abord, nous devons nous rappeler comment la plupart des guerres commencent – avec des mensonges du gouvernement. Du non-incident du golfe du Tonkin aux contes de fées sur les soldats irakiens tirant des bébés koweïtiens hors des ventilateurs aux armes de destruction massive inexistantes de Saddam, les présidents américains, les généraux et les sténographes des médias ont dupé une génération crédule après l’autre en tuant et en se faisant tuer. La vérité finit par éclater. À ce moment-là, cependant, il est trop tard.

La prochaine fois qu’un président passera à la télévision pour nous dire que nous devrions faire la guerre, nous devrions monter notre cadran de scepticisme jusqu’à 11. Après tout, on nous a menti si souvent dans le passé – pourquoi leur faire profiter du doute?

Ironiquement pour un pays dont les valeurs sont centrées sur la libre pensée et l’individualité robuste, accepter naïvement l’appel à la guerre est ancré dans notre culture politique, peu importe à quel point la justification est farfelue. Si le président nous demande de sacrifier nos vies dans une guerre, on s’attend à ce que nous nous conformions, sans poser de questions.

Considérez la tristement célèbre décision de la Cour suprême dans laquelle le juge en chef Oliver Wendell Holmes, Jr. a écrit que «la protection de la liberté d’expression ne protégerait pas un homme criant faussement au feu dans un théâtre». Dans le cas en question, a poursuivi Holmes, « les mots utilisés sont utilisés dans de telles circonstances et sont de nature à créer un danger clair et présent… »

Dans Schenck c. États-Unis, le tribunal a statué que, lorsqu’il s’agit de guerre, il n’y a pas de place pour un débat vigoureux, encore moins pour la dissidence – au diable le premier amendement.

Le sujet de cette affaire est perdu dans l’histoire : les socialistes Charles Schenck et Elizabeth Baer ont été emprisonnés pour le crime d’avoir envoyé des tracts exhortant les hommes à résister à la conscription militaire pendant la Première Guerre mondiale. Le « danger clair et présent » n’était pas pour le pays lui-même. . C’était pour la propagande pro-guerre. Et si l’argument des gauchistes réussissait ? Et si le gouvernement devait redoubler d’efforts pour convaincre les jeunes hommes de se battre et de mourir dans le charnier outre-Atlantique ?

Holmes en est venu à regretter sa décision et Schenck a été en partie renversé et discrédité. Pourtant, les écoliers apprennent encore que le premier amendement se heurte à des limites avec des «cris de feu dans un théâtre». Ceux qui devraient en savoir plus, comme le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, sont allés jusqu’à écrire que « bien que le premier amendement protège la liberté d’expression, personne n’a le droit de crier faussement ‘au feu !’ dans un théâtre bondé », dans un éditorial en faveur du contrôle des armes à feu en 2012.

Comme l’a noté Christopher Hitchens, les gouvernements d’Europe et des États-Unis ont allumé et attisé les flammes d’une guerre que la plupart de ses combattants pensaient avoir été inutile. Les socialistes pacifistes essayaient de rétablir la raison.

Un jour, sans doute plus tôt que tard, ce président ou le prochain prendra les ondes pour nous demander de soutenir une autre guerre. La guerre est l’entreprise la plus sérieuse qu’un État-nation envisage jamais. Il est donc du devoir le plus élevé de chaque citoyen de peser soigneusement les preuves et les justifications données pour attaquer un adversaire étranger avec un esprit ouvert, y compris la connaissance aveugle que de tels arguments échouent souvent après avoir versé beaucoup de sang.

Si nous avions été à la hauteur de notre devoir civique en 2001, nous aurions fait un peu de creusement nous-mêmes. Nous aurions fait attention au fait qu’aucun des 19 pirates de l’air n’était originaire d’Afghanistan. Nous aurions noté les informations selon lesquelles Ben Laden était déjà au Pakistan et que la majorité des installations d’entraînement d’Al-Qaïda se trouvaient également dans ce pays, pas en Afghanistan. Nous aurions écouté des experts universitaires et des vétérans de l’occupation ratée de la Russie dans les années 1970 et 1980, qui ont averti que l’Afghanistan était le « cimetière des empires » parce que la seule chose qui rassemblait son peuple était la haine des envahisseurs étrangers.

Nous n’aurions pas dû donner à George W. Bush un chèque en blanc pour envahir un État souverain qui ne nous a jamais attaqué et ne nous a jamais fait de mal. Nous aurions dû refuser notre soutien et notre consentement tacite. Nous aurions dû protester et exiger que le Congrès arrête la guerre avant qu’elle ne commence.

Nous ne devrions plus jamais prendre un appel présidentiel à la guerre pour argent comptant.

Ted Rall (Twitter : @tedrall), le caricaturiste politique, chroniqueur et romancier graphique, est l’auteur d’un nouveau roman graphique sur un journaliste qui a mal tourné, “The Stringer”. Maintenant disponible sur commande. Vous pouvez soutenir les caricatures et les chroniques politiques percutantes de Ted et voir son travail en premier en parrainant son travail sur Patreon.

