Comment arrêter le plumeau de la Pampa qui envahit l’Espagne ?

17/10/2021 à 10h02 CEST

Malgré son apparence inoffensive, le plumeau de la Pampa (Cortaderia Selloana) c’est l’une des espèces exotiques envahissantes les plus nuisibles de la planète. Elle entraîne une perte de la qualité des paysages et de la biodiversité, déplace la végétation indigène, entraîne une perte de connectivité pour la faune, réduit la productivité des forêts et des pâturages, génère des problèmes d’allergie et nuit au tourisme en raison de la détérioration des paysages naturels. De plus, le combattre suppose un coût économique élevé. En Espagne, il envahit déjà trente provinces. Mais cela touche aussi des pays comme le Portugal et la France. Ainsi, des organisations publiques, des entités privées et des groupes de conservation se sont associés dans une alliance transnationale pour l’éradiquer.

Le plumeau Pampa, originaire d’Amérique du Sud, a des caractéristiques qui le rendent très compétitif contre la végétation indigène. C’est une plante peu exigeante en termes d’exigences écologiques. Il s’adapte rapidement à une grande variété d’écosystèmes. Produit une grande quantité de graines (chaque panache de fleurs, plusieurs dizaines de milliers), qui sont facilement dispersées grâce au vent ou accrochées à des véhicules, des personnes ou des animaux, atteignant de grandes distances (plus de 30 kilomètres). Coloniser rapidement les zones dégradées. ET son espérance de vie est élevée.

Mais ce n’est pas imparable. Il a aussi des faiblesses. Il a besoin d’humidité et d’un sol disponible pour germer. Il est sensible au gel dans les premiers stades de son développement. Et il montre des difficultés à s’installer dans les zones intérieures et à des altitudes supérieures à 600 mètres.

Il y a quelques jours, le Groupe de travail de lutte contre la Cortaderia Sealana, a organisé une journée de travail à Urdaibai (Vizcaya), qui a réuni des scientifiques, des associations, des techniciens des administrations locales, des conseils provinciaux et des entreprises publiques du Pays basque et de Cantabrie.

Dunes, marais et falaises touchés

Dunes, marais et falaises touchésLa conférence, organisée par SEO/BirdLife et Basoinsa dans le cadre du projet Arrêt de vie Cortaderia, a déterminé la nécessité d’approuver un cadre réglementaire assurer la coopération dans la lutte contre le plumeau.

La cinquantaine d’experts, techniciens et chercheurs présents ont partagé les solutions techniques et les méthodes les plus efficaces pour la gestion de cette plante invasive, qui est passé ces dernières années d’espaces dégradés aux habitats naturels les plus précieux et les plus délicats, « Comme les dunes, les marais et les falaises côtières », a déclaré Juan Antonio Campos, chercheur à l’Université du Pays basque.

Les participants ont applaudi la mise en œuvre des procédures d’avertissement pour les propriétaires fonciers avec la présence de Cortaderia, qui a été réalisée pendant un certain temps par le Département de l’environnement de la mairie de Castro Urdiales (Cantabrie). Une action qui devrait être étendue aux communes avec la présence du plumeau Pampa.

Ils ont également soutenu l’incorporation de l’obligation de contrôler la présence de Cortaderia parmi les conditions d’autorisation des autorisations pour les travaux routiers ou hydrauliques, par le Conseil provincial de Biscaye.

Cependant, ils ont souligné la nécessité d’établir un cadre réglementaire qui détiennent conjointement les propriétaires ou les gestionnaires des terres où se trouve cette plante envahissante. Car la responsabilité d’éliminer la plante, et ainsi d’empêcher ses graines de se répandre dans l’environnement, doit être partagée par les propriétaires. Puisqu’il doit être considéré comme un dommage environnemental, dont la gravité doit être déterminée par une règle régionale, qui est élaborée par l’arrêté royal créant le catalogue national des espèces exotiques envahissantes, approuvé en 2013, ont-ils souligné.

Travaux de restauration de l’environnement

Travaux de restauration de l’environnementLa réunion a permis de vérifier l’unanimité des participants à la Besoin de prévoir des actions pour contrôler le plumeau Pampa. Ils ont préconisé de ne pas laisser le terrain à l’abandon après l’intervention, mais plutôt d’effectuer des travaux de restauration environnementale qui « couvre le terrain rapidement et fournit de l’ombre qui entrave la croissance de nouvelles plantes de plumeau & rdquor ;, a-t-il expliqué. Antonio Urchaga, technicien SEO / BirdLife pour le projet Life Stop Cortaderia.

Les experts ont également reconnu l’importance de suivi ultérieur à des actions d’élimination, pendant au moins trois ans, pour garantir qu’aucune graine ou plante ne reste sans élimination.

Hélia Marchante, chercheuse à l’Institut polytechnique de Coimbra spécialisée dans les invasions biologiques, a choisi de diffuser et de faire connaître au public les problèmes environnementaux et sociaux du plumeau ; car ce type d’espèce n’est pas perçu comme un problème par une grande partie de la population, qui peut agir comme un vecteur de diffusion par inadvertance.

Le jour, encore une fois, le coopération et coordination des acteurs publics et privés pour contrôler la propagation de l’espèce, capable de germer dans des sols dégradés avec peu de matière organique et qui se développe rapidement dans des endroits où d’autres plantes ne le peuvent pas, comme les bords de routes, les voies ferrées, les talus, les carrières ou les plantations forestières.

Cette demande avait déjà été entérinée lors du Congrès mondial de la nature, tenu en septembre à Marseille, où la motion coordonnée par SEO/BirdLife a été approuvée avec un large consensus (95% des ONG et 87% des gouvernements). l’herbe Cortaderia sealana en dehors de son aire de répartition naturelle & rdquor ;.

Objectif, contenir l’expansion de la Cortaderia

Cortaderia Cette motion demande instamment d’établir plans de détection précoce et de contrôle du plumeau Pampa en Europe, et de réglementer son commerce, puisque dans certains pays, comme la France, sa commercialisation n’est pas encore interdite, puisque dans d’autres où elle est interdite, comme le Portugal et l’Espagne, elle continue d’être vendue via Internet.

En outre, il demande qu’un gouvernement propose la inclusion de cette espèce dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne, une étape fondamentale pour les mesures à prendre pour planifier des actions de contrôle et d’éradication dans les pays où Cortaderia envahit à la fois les terres dégradées et les zones de grande valeur environnementale.

La conspiration contre le plumeau de la Pampa est déjà en cours, à travers Life Stop Cortaderia, un projet financé par la Commission européenne, qui a parmi ses objectifs de stimuler les acteurs publics et privés, ainsi que la société, à coopérer dans la lutte contre le plumeau, grâce à la création d’un alliance transnationale auxquels il est possible d’adhérer et de collaborer.

Le projet vise à éliminer cette plante envahissante des zones côtières protégées du réseau Natura 2000 de Cantabrie et de la confinement de son expansion vers l’intérieur de la région. Mais Life Stop Cortaderia étend ses actions à d’autres territoires de l’arc atlantique européen comme la Galice et le Portugal.

SEO/BirdLife a prévenu que c’est précisément à cette période de l’année (septembre et octobre) que les panaches de plumeau contiennent graines très envahissantes Pour ce que il est important de ne pas toucher, cueillir ou brosser les fleurs pour éviter une éventuelle dispersion au coeur de la nature.

Trois gestes qui aident à éradiquer le plumeau

Trois gestes qui aident à éradiquer le plumeau–Arrachez les petites plantes. Repérez les petits spécimens de plumeau et à l’aide d’une houe enlevez-les complètement par les racines (jamais en septembre ou octobre). Les restes végétaux doivent être introduits –dans un sac fermé– dans un récipient, car s’ils sont laissés au sol, ils pourraient ré-enraciner.

–Coupez la fleur avant qu’elle ne produise les graines. Au cours du mois d’août, les panaches de fleurs commencent à pousser et à être fertilisés – à ce moment-là, ils n’ont pas encore de graines mûres. Pour cette raison, il est suggéré de les couper à l’aide d’un sécateur et avec précaution car les feuilles sont tranchantes sur la peau. Les fleurs doivent être placées dans un sac fermé à l’intérieur d’un récipient. Cette mesure peut être appliquée aux grands pieds de plumeau qui ne peuvent pas être binés.

–Enregistrez les rendez-vous Duster sur la plateforme ‘Duster Alert’. Le Life Stop Cortaderia dispose d’une plate-forme en ligne pour enregistrer les observations de plumeaux dans les zones de moyenne et haute montagne de Cantabrie. En visitant www.stopcortaderia.org/alerta et en suivant quelques étapes simples, vous pouvez indiquer l’emplacement des spécimens dispersés et isolés qui seront éliminés par les équipes du projet.

Problèmes causés par cette espèce envahissante

Problèmes causés par cette espèce envahissanteAu niveau écologique :

–Perte de la qualité du paysage.

-Perte de biodiversité.

–Déplacement de la végétation indigène.

–Modification des caractéristiques physico-chimiques du sol.

– Augmentation de la probabilité d’incendies.

–Perte de connectivité pour la faune, dans les zones à très forte densité.

Au niveau économique :

– Les dépenses de contrôle des espèces.

–Coûts de récupération des zones dégradées.

– Baisse de la productivité des pâturages et des forêts.

–Détérioration des paysages naturels avec l’effet conséquent sur le tourisme.

Sur le plan social :

– Allergies. C’est une graminée qui fleurit à la fin de l’été. Ainsi, le pic de l’allergie printanière aux pollens de graminées est aggravé par un deuxième pic à la fin de l’été et à l’automne. Cela réduit le temps de repos de l’organisme en l’absence d’allergènes, ce qui peut aggraver les pathologies causées par les pollens de graminées.

– Couper les problèmes. Il a des feuilles dentelées sur les bords et dures en raison des cristaux de silice sur leurs faces.

–Dégradation du paysage. Et, par conséquent, un changement dans l’utilisation des terres et la transformation des ressources naturelles qui entraîne un changement dans les coutumes de la zone touchée. Et affections au tourisme.

Site Web du programme Life Stop Cortaderia : http://stopcortaderia.org/

Cela peut vous intéresser: C’est le ‘Plumero de la Pampa’ qui envahit les zones humides d’Espagne

Photo principale : Juan Plaza / La Nueva España