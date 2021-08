Les débuts de Ben White à Arsenal ont été, pour le dire gentiment, un désastre absolu. Il a été intimidé par Ivan Toney et a lutté dans les airs contre son premier grand défi de la saison. Avec un gros prix sur le dos et un affichage décevant, il ne fait aucun doute que Ben White sera ciblé pour les semaines à venir, et Arsenal doit trouver comment tirer le meilleur parti de lui.

Comment Arsenal peut tirer le meilleur parti de Ben White

Tout en mer

Arsenal a eu l’une des défenses les plus fragiles de la ligue au cours des cinq/six dernières années. Depuis que Laurent Koscielny a commencé à perdre un peu de son avantage, les Gunners ont regardé des joueurs qui n’ont tout simplement pas été en mesure de le couper au plus haut niveau. Cela va de Skhodran Mustafi à l’inconsistant David Luiz.

Ben White a été acheté pour contrer cette tendance. Après avoir impressionné à la fois à Leeds United et à Brighton, suffisamment pour le faire entrer dans l’équipe du championnat d’Europe d’Angleterre, Arsenal a payé 50 millions de livres sterling pour un joueur qui a besoin d’une vieille tête à côté de lui pour le nourrir dans l’équipe. Arsenal n’a pas ça. Au lieu de cela, ils ont Pablo Mari, un défenseur qui ne s’est jamais vraiment adapté au jeu anglais, et n’inculquera aucune confiance à son partenaire en grande partie inexpérimenté à l’arrière.

Brentford a dominé le match vendredi soir en plaçant Toney sur White et Mbuemo sur Mari, pas comme vous le souhaiteriez si vous étiez Arsenal. Tout au long du match, White a remporté un total de trois duels aériens sur les sept auxquels il a été confronté, alors que Toney, qui mesure trois cm de plus, l’a surpassé et l’a surpassé, créant une chance après l’autre et provoquant une panique de masse dans la défense d’Arsenal.

Mari a offert très peu d’aide et a lutté contre le rythme et le mouvement de Mbuemo. Les deux défenseurs peuvent être bons avec le ballon, mais aucun ne peut défendre dans un dos deux.

Avec Chelsea ce week-end et un certain Romelu Lukaku prêt à s’associer à l’électrique Timo Werner en haut, si Arsenal ne joue pas avec les forces de White, cela pourrait devenir moche.

Ben White : mieux dans un dos à trois

Brighton et Hove Albion ne sont pas de loin la meilleure équipe de la ligue, mais l’année dernière, les hommes de Graham Potter étaient assurés et stables à l’arrière, encaissant 46 buts raisonnables au cours de la saison. C’était principalement grâce à un système à trois dans le dos déployé par Potter. Il a reconnu que, pour intégrer le très talentueux Ben White dans leur système, ils auraient besoin d’avoir deux défenseurs centraux plus grands à côté de lui pour gérer les balles aériennes dans la surface.

White, avec Dunk et Webster à ses côtés, a été autorisé à avancer joyeusement avec le ballon à ses pieds, ce qu’il est beaucoup plus à l’aise de faire, et à se concentrer sur des tacles bien synchronisés par opposition aux duels aériens.

Chelsea elle-même a également montré au fil des ans que ce système est extrêmement efficace lorsque l’un de vos meilleurs défenseurs n’est pas le plus grand. Si vous regardez Cesar Azpilicueta, il a probablement été le défenseur central le plus constant de la ligue au cours des huit dernières années, et il ne mesure que 5’10. Pourtant, il a été prolifique car il n’est pas seulement un grand défenseur, mais il n’a pas à s’inquiéter des batailles aériennes aux côtés de Rudiger ou des saisons précédentes, John Terry et Gary Cahill. Au lieu de cela, il peut à la place se concentrer sur ses forces, la défense individuelle et ses capacités avec le ballon.

L’avenir pourrait être prometteur

Arsenal doit déployer ce système contre Chelsea s’il veut avoir une chance de faire face à Lukaku et Werner. C’est dommage qu’ils se soient débarrassés de David Luiz, un autre joueur excellent dans un système à trois, et qui aurait bien fonctionné comme pivot. Pour qu’Arsenal réussisse, plus ils ont de défenseurs, mieux c’est. La semaine prochaine sera une lutte pour Ben White, mais c’est la saison qui est plus importante. S’il parvient à retrouver la forme de son passage à Brighton, il connaîtra un énorme succès à Arsenal.

