Comment Arsenal pourrait s’aligner avec Dominic Calvert-Lewin et Jonathan David dans une attaque remaniée alors que Mikel Arteta cherche à remplacer Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette en déclin

Des étés consécutifs, faisant atterrir deux des meilleurs attaquants européens, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, auraient pu ramener Arsenal au sommet, mais les deux semblent maintenant être sur la pente.

Remboursant enfin la dette d’Emirates alors qu’Arsène Wenger quittait le club en 2018, les Gunners ont commencé à dépenser, faisant atterrir les hot-shots du Borussia Dortmund et de Lyon en grande pompe.

Pierre Emerick-Aubameyang et Alexandre Lacazette sont devenus des joueurs à part entière d’Arsenal en un rien de temps

Aubameyang a obtenu le brassard de capitaine en 2019 grâce à ses objectifs et à son leadership

Cependant, malgré le fait que le duo ait commencé à courir, les choses ont récemment diminué, l’élan offensif du club étant transféré à des jeunes comme Bukayo Saka et Emile Smith Rowe.

Les deux attaquants ayant maintenant la trentaine, les liens continuent de se multiplier avec une paire de remplaçants potentiels qui pourraient faire bouger les choses aux Emirats.

L’international anglais Dominic Calvert-Lewin pourrait être le candidat idéal pour apporter une nouvelle dynamique à Arsenal, le numéro 9 d’Everton figurant à plusieurs reprises dans les colonnes des potins.

Calvert-Lewin a atteint de nouveaux sommets en Premier League la saison dernière et était parfois injouable, ses 16 buts lui valu une place dans l’équipe de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

La brillante campagne 2019/20 de Calvert-Lewin lui a réservé une place à l’Euro

Et les buts n’ont cessé d’arriver avant qu’une blessure n’interrompe sa saison

N’ayant fait qu’une brève apparition dans le tournoi des Three Lions, l’attaquant de 24 ans était de retour à son meilleur niveau pour commencer la campagne nationale avec trois buts en trois matchs, mais a depuis disparu en raison d’une blessure à la cuisse.

Cela n’a cependant pas arrêté les liens avec Arsenal, Mikel Arteta envisageant un accord en 2022 non seulement pour Calvert-Lewin, mais aussi pour un fleuret potentiellement parfait.

Arsenal est devenu de grands fans du repérage de Lille ces dernières années, ayant perdu près de 100 millions de livres sterling pour sécuriser Nicolas Pepe et Gabriel Magalhaes, et ils pourraient bientôt envoyer encore plus d’argent dans le nord de la France.

Arsenal a eu des résultats mitigés lors de ses achats à Lille, mais pourrait être sur le point de franchir à nouveau le pas

David laisse des défenseurs dans son sillage en France

Et Arsenal devra peut-être soumettre son offre peu de temps avant l’appel des équipes de la Ligue des champions

L’attaquant canadien Jonathan David continue de s’améliorer match par match, faisant suite à une campagne victorieuse de 13 buts dans la ligue la saison dernière avec déjà 10 buts cette saison.

À seulement 21 ans, David semble déjà avoir le potentiel pour être l’un des meilleurs attaquants d’Europe, et Arsenal serait impatient de bouger.

Il y a beaucoup de débats sur la formation actuelle d’Arteta avec Nuno Tavares et Kieran Tierney se battant à l’arrière gauche, et Thomas Partey frappant une mauvaise forme.

Mais comme Arsenal l’a montré ces dernières années, ils n’ont pas peur de dépenser de l’argent, et voici à quoi cela pourrait ressembler s’ils parviennent à rafraîchir leur première ligne.

Arsenal serait une toute nouvelle proposition s’il débarquait ses cibles d’attaque

