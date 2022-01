Comment Arsene Wenger a attiré Thierry Henry de la Serie A à Arsenal lors d’une rencontre fortuite alors que les Gunners poursuivent la machine à but Dusan Vlahovic dans la fenêtre de transfert de janvier

Il semble donc qu’Arsenal soit tenté de battre son record de transfert pour signer un jeune attaquant de Serie A.

La dernière fois que le club de Premier League a fait ça, ça s’est plutôt bien passé pour eux.

Henry est le meilleur buteur d’Arsenal, remportant deux titres de Premier League en huit années glorieuses au club

Arsenal a besoin d’un attaquant et Vlahovic fait l’affaire

Alors que Thierry Henry n’a coûté que 11 millions de livres sterling à la Juventus, une bonne affaire avec le recul, il s’agissait à l’époque d’un record de club.

Leur dernier objectif, l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic, aurait un prix de 85 millions de livres sterling, ce qui le verrait dépasser Nicolas Pepe en tant que joueur le plus cher des Gunners de tous les temps.

Le Serbe, 21 ans, est l’un des espoirs les plus prometteurs d’Europe, marquant 21 buts en Serie A la saison dernière et commençant cette campagne avec 12 en 15 matchs.

Arsenal fait partie de ceux qui surveillent de près Vlahovic, avec Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah en fin de contrat cet été, et Pierre-Emerick Aubameyang a 33 ans et semble dans le froid. On dit même qu’ils pousseront à signer les meilleurs talents dans la fenêtre de transfert de janvier.

Si seulement l’agent Arsène Wenger était là pour conclure l’affaire…

C’est une rencontre fortuite avec le légendaire patron d’Arsenal en Italie qui a persuadé Henry de signer pour le club du nord de Londres en 1999.

Ils se connaissaient déjà depuis leur séjour à Monaco, avec un Henry de 17 ans faisant irruption dans le premier tramway peu de temps après le départ de Wenger.

L’entraîneur français a regardé une star de Henry de 18 ans pour les Bleus lors de la Coupe du monde 1998, marquant trois buts et méritant un transfert à la Juventus.

Cependant, Wenger a été déçu par l’utilisation par le club italien du jeune Français.

Après seulement trois buts en 19 matchs à Turin, après avoir été écarté, le stock d’Henry s’était effondré – sauf aux yeux d’un spectateur.

Les choses n’ont pas fonctionné pour Henry en Italie

Et lors d’une mission de repérage en Italie, il est tombé sur un vieil ami, qui est passé d’un homme oublié à l’attaquant le plus redouté du football mondial.

Henry a déclaré au site Web d’Arsenal: « Nous jouions contre l’Udinese, ils avaient une bonne équipe et il était venu voir le match, je ne sais pas qui il est venu voir.

«Je ne savais pas qu’il était au stade en toute honnêteté mais (plus tard) je retournais à Paris d’où je viens, en banlieue parisienne, et il était dans le même avion que moi.

« Nous échangeons nos numéros et il m’a dit ‘Je ne sais pas pourquoi tu joues sur l’aile’, ce que je n’étais pas en fait à l’époque, je jouais comme latéral arrière !

«Il a dit:« Vous perdez votre temps, je me souviens de vous comme un neuf. Ce serait formidable si nous pouvions nous revoir.

« Et le reste est de l’histoire. »

Wenger a joué un rôle personnel en amenant l’un des plus grands talents de la Premier League à Arsenal

Interrogé sur l’influence de Wenger comme patron sur sa décision de rejoindre Arsenal, Henry a répondu : « Je serai honnête, beaucoup. Parce que je savais que j’allais revoir Arsène, mais ça dépend aussi de lui.

« S’il n’était pas là, je ne sais pas si Patrick Vieira y serait allé, si Emmanuel Petit y serait allé, si Nicolas Anelka y serait allé.

« Tout à coup, il y avait un public massif en France d’Arsenal.

« Avant, c’était Leeds parce qu’Eric Cantona y était allé, puis Newcastle parce que David Ginola y est allé. »

Ian Wright, l’homme qu’Henry a dépassé en tant que meilleur buteur d’Arsenal avec deux buts au Sparta Prague en octobre 2005, était également une figure clé.

« Je mentionnerais également Wrighty (comme influence) », a déclaré Henry, rappelant la finale de la FA Cup 1992 où Wright, alors joueur de Crystal Palace, a déchiré la défense de Manchester United.

Henry est sans doute le plus grand joueur de l’histoire d’Arsenal

« Parce que j’ai vu Wrighty jouer cette finale, c’était la première finale que j’ai vue. Je voulais savoir où ce joueur était allé, et Wrighty est allé à Arsenal.

« Je me souviens aussi d’Arsenal qui a éliminé le Paris Saint-Germain en Coupe d’Europe et j’ai donc toujours eu Arsenal en tête.

« Arsène étant là, tous les garçons français vont jouer pour Arsenal, les rencontrer en équipe nationale, ils disent toujours » la Premiership est incroyable « .

« C’était une combinaison de beaucoup de choses mais tout s’est passé à cause d’Arsène. »

C’est peut-être pour cette raison que le club semble désireux de retrouver Wenger dans une certaine mesure – ses pouvoirs de persuasion pourraient être utiles pour amener les meilleurs talents à rejoindre les géants endormis de la Premier League.