Comment Ashley Fletcher s’intégrera à Watford cette saison

Watford a eu une fenêtre de transfert post-promotion extrêmement chargée, et leurs affaires pourraient même ne pas être terminées. Parmi le nombre d’arrivées à deux chiffres de Watford cet été, la signature d’Ashley Fletcher est sans doute la plus bizarre. Cependant, après une solide pré-saison et une performance de but dans la Coupe Carabao, Fletcher a-t-il un rôle étonnamment important à Vicarage Road ?

Le cas curieux d’Ashley Fletcher et comment il s’intégrera à Watford

Carrière turbulente avant Watford

L’ancien jeune de Manchester United était l’un des espoirs offensifs les plus excitants il y a quelques années, faisant même irruption dans l’équipe d’Angleterre U20. Cependant, entre les plaques de mauvaise forme et les blessures, sa carrière a bégayé.

Après avoir signé gratuitement pour West Ham en 2016, il a déménagé à Middlesbrough un an plus tard dans le cadre d’un transfert de 6,6 millions de livres sterling. Le joueur de 25 ans a ensuite fait 109 apparitions pour eux dans toutes les compétitions, marquant 28 fois.

Sa meilleure saison dans le North Yorkshire a été la campagne 2019/20, où il a marqué 13 buts et fourni sept passes décisives dans toutes les compétitions. Lors de la dernière campagne, bien qu’il n’ait joué que 15 fois en raison d’une longue blessure aux ischio-jambiers, il a marqué quatre buts.

Le transfert à Watford était discutable, malgré son arrivée gratuite. Même s’il a commencé à trouver la forme alors qu’il était en forme pour Middlesbrough, il était toujours évident que les attentes élevées pour Fletcher étaient loin d’être satisfaites.

Néanmoins, les Hornets ont fait le pari sur lui pour rafraîchir leurs rangs en profondeur d’attaque. Et, même si Fletcher ne commence pas beaucoup – voire aucun – matchs de Premier League, il pourrait toujours avoir un rôle important à jouer.

Impressionné lors de la pré-saison et de la Coupe Carabao

Dans les matchs amicaux à huis clos des Hornets, Fletcher a joué un grand rôle, entamant un nombre remarquable de matches. Il a marqué des buts lors de la victoire 4-0 des Hornets sur Doncaster et lors d’une victoire 3-2 contre Millwall. Il a également aidé Ken Sema devant les fans lors d’un match nul 1-1 en pré-saison à Stevenage.

Son inclusion dans le onze de départ de la Coupe Carabao contre Crystal Palace était remarquable, mais pas nécessairement un choc. Le grand attaquant s’est aligné sur l’aile droite, dérivant bien à l’intérieur dans les dernières étapes du match pour lancer un centre de Cucho Hernandez au fond des filets.

Même s’il ne se démarque pas de ses contributions aux buts, sa production impressionnante, même dans ces matchs à faible enjeu, est difficile à ignorer.

Ashley Fletcher reçoit un rôle intéressant à Watford

Encore une fois, il est peu probable que Fletcher entre dans le onze de départ de la ligue étant donné que Joshua King et Emmanuel Dennis sont arrivés cet été, Cucho est revenu d’un prêt et Joao Pedro revient bientôt de blessure.

Cependant, avoir une option polyvalente telle que Fletcher à utiliser en dehors du banc peut s’avérer très utile en fin de match. Il fournit de la hauteur et un œil neuf pour le but. Si Troy Deeney doit partir, Fletcher fournit un type d’attaquant combatif suffisamment similaire si c’est ce que Xisco Munoz recherche dans un match donné.

Comme ce fut le cas mardi, les principales contributions de Fletcher – pour l’instant du moins – viendront probablement des compétitions de coupe. Les Hornets doivent principalement se concentrer sur l’évitement de la relégation, mais si Fletcher est en mesure d’aider le club à se lancer dans un tournoi sans sacrifier les points de championnat en engageant trop de partants cohérents, alors qui sait ce qui peut arriver.

Peut-être que rêver de retourner à Wembley peut devenir une distance touchante. Après tout, Watford s’est rendu de manière inattendue jusqu’à la finale de la FA Cup en 2019.

Bien sûr, si Fletcher continue à bien faire lorsqu’on lui donne ses chances, alors des minutes de championnat considérables pourraient être dans les cartes. Le pire des cas est que le transfert gratuit ne rapporte pas, et cela ne représente pas un préjudice financier considérable pour les Hornets.

Photo principale