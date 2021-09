En tête de liste, organiser un «séminaire spécial» le matin depuis un hangar de Karl’s Bay, c’est Harriet, probablement votre première cible dans Boucle de la mort, et détenteur de la dalle Nexus qui lie le destin des ennemis.

Bien qu’il s’agisse de l’une des missions d’assassinat les plus simples de Deathloop, il existe de nombreuses façons différentes d’affiner et d’affiner votre itinéraire pour tenir l’atterrissage plus furtivement – ​​et même vous échapper sans que les éternalistes réunis ne lèvent un sourcil.

Si ce n’est pas votre premier rodéo, la capacité Shift Slab est fortement recommandée – vous l’avez peut-être déjà récupérée de Juliana – mais pas nécessaire.

En ce qui concerne l’équipement, le pistolet à clous silencieux est à nouveau fortement recommandé et vous devriez en avoir un maintenant, espérons-le.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Comment assassiner Harriet dans Deathloop

Tout d’abord, examinez votre environnement lorsque vous entrez dans Karl’s Bay depuis les tunnels sous Blackreef.

Après avoir émergé, suivez la route en haut à gauche après la fresque Forever Young et le panneau Gardens of Perception. De l’autre côté, descendez les escaliers en face de vous, puis contournez le coin à droite. Regardez par-dessus les toits devant vous et vous devriez pouvoir voir deux grands hangars.

Harriet se trouve dans le Hangar 2, qui se trouve dans le coin supérieur droit de la carte. Mais, si vous vous promenez directement là-bas, vous le trouverez impénétrable de tous les côtés.

De la façon dont fonctionne Deathloop, à moins qu’un ennemi radio rayé ne déclenche l’alarme sur toute la carte, vous pouvez commencer un combat dans une partie d’une carte sans alerter les ennemis dans une autre. Cela signifie que mon moyen préféré pour me rendre à Harriet est de passer par le hangar 1, soit de manière sournoise, soit avec un bruit efficace.

Il est possible d’utiliser un code de porte pour se faufiler dans un tunnel souterrain du Hangar 1 au Hangar 2 dans des boucles ultérieures, mais cela vous amène en plein milieu d’un grand terrain d’Eternalistes, donc je n’aime pas l’utiliser.

Au lieu de cela, glissez-vous dans le hangar 1, puis montez au deuxième étage en utilisant les escaliers du côté du bâtiment le plus éloigné du hangar 2. Suivez ensuite le portique et vous serez dans un couloir qui relie les deux hangars.

Accroupissez-vous et les éternalistes seront distraits par le discours d’Harriet.

Regardez de l’autre côté du hangar et il y a un éternaliste suspendu à une grue et un autre à l’autre portique.

Vous pouvez ignorer l’homme sur la grue, car il ne semble pas être hostile quoi que vous fassiez.

Cependant, vous pouvez éliminer l’autre éternaliste sur le portique avec un tir à la tête silencieux.

Regardez maintenant à droite. Il y a un espace dans la balustrade qui vous permet de sauter sur une aile d’avion suspendue pour passer de l’autre côté du hangar.

Suivez ce portique jusqu’en haut vers Harriet. La porte devant vous est verrouillée, alors regardez à gauche et vous verrez une fenêtre obscurcie par des lasers.

Traversez les ailes d’avion suspendues jusqu’à cette fenêtre et déplacez-vous à travers elle si vous avez cette dalle, ou à gauche vers la gauche et tirez sur le bouton à côté de la porte avec votre pistolet à clous.

Si vous avez ouvert la porte, retournez dans ce bureau, ou si vous vous êtes déplacé à l’intérieur, lisez et pillez tout ce dont vous aimez l’apparence.

Lorsque vous avez terminé, franchissez la porte de l’autre côté du bureau de la chambre et descendez les escaliers en face de vous.

Par la porte de droite se trouvent deux éternalistes qui gardent Harriet. Si ce n’est pas votre premier cycle, vous pouvez utiliser la propre dalle Nexus de Harriet pour éliminer les deux gardes avec un tir silencieux à la tête.

Sans Nexus, c’est un peu plus délicat, et vous devrez peut-être parler fort à ce stade, mais vous êtes très proche d’Harriet et ne devriez pas avoir beaucoup de mal à traiter avec elle.

Si vous parvenez à éliminer les deux gardes sans problème, placez-vous derrière Harriet et vous pourrez l’abattre avec une attaque au corps à corps.

Rassemblez son essence et Slab, puis préparez-vous à la filer haut !

S’il s’agit de votre première course et que vous ne l’avez pas déjà fait, dirigez-vous vers le bureau de sa chambre et lisez les messages et les notes qui parsèment et sur son ordinateur.

Sinon, un moyen rapide de vous échapper est de passer par la porte électrique directement derrière sa chaire. Appuyez sur le bouton à gauche de la porte et sprintez dans l’air frais.

Quelle que soit la manière dont la mission s’est déroulée, le travail est terminé pour le cycle d’aujourd’hui et vous pouvez passer à de nouvelles pistes.

Comment sauver Amador le propriétaire du magasin de masques sur la grue

Si vous visitez le magasin de masques d’Amador avant d’affronter Harriet, vous pouvez obtenir un objectif pour le sauver et revenir réclamer une récompense plus tard. Bien qu’assez difficile lors de votre premier run, c’est assez simple lors des runs suivants lorsque vous avez Shift.

Il vous suffit de tuer ou d’interrompre Harriet avant qu’elle ne baisse sa grue en gaz empoisonné, ce qui est tout à fait faisable avec la méthode décrite ci-dessus.

Si elle a déjà commencé à lâcher la grue, une fois que vous avez vaincu Harriet, les commandes de la grue et du gaz sont dans sa chaire, vous pouvez donc à la fois couper le gaz et relever la grue si elles ont déjà commencé.

Une autre activité à Karl’s Bay plus tard dans la journée est la quête Super Shifty où vous obtenez l’impressionnant Heritage Gun – voici comment l’obtenir.

Ou pour commencer avec des quêtes secondaires, voici comment saboter le concours de tabagisme à Updaam.