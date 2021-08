Comment assister en direct à la finale du disque de Kamalpreet Kaur aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

La lanceuse de disque indienne Kamalpreet Kaur est à l’aube de l’histoire de la nation. Elle peut probablement réaliser ce qu’aucun Indien, homme ou femme, n’a réussi dans les performances décidément décevantes du pays aux Jeux olympiques depuis son indépendance. C’est-à-dire qu’elle peut remporter une médaille olympique en athlétisme.

Le Pendjabi de 25 ans a participé à la finale de l’épreuve du disque d’athlétisme aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 actuellement en cours.

Mais la tâche qui l’attend est intimidante. Sa forme, avant la finale, est cependant encourageante.

Finale du disque de Kamalpreet Kaur

La finale du disque féminin aux Jeux olympiques de Tokyo, au cours de laquelle l’Indienne Kamalpreet Kaur sera vue en action, débutera à 16h30 IST le 2 août.

Kamalpreet en forme, mais face à une rude concurrence

Lors des qualifications de samedi, Kamalpreet Kaur est entrée dans la mêlée après que sa compatriote Seema Antil ait terminé sixième en dessous de la normale de son groupe après avoir lancé le disque à une distance de 60,57 m.

Kamalpreet, qui a fait face à plusieurs obstacles pour se rendre aux Jeux, y compris une allégation peu recommandable de Seema, a commencé son premier lancer avec une moyenne moyenne de 60,29 m. À son deuxième essai, le disque a été lancé à une distance de 63,97 m. Cela montrait clairement que Kamalpreet s’améliorait.

Son troisième essai a atterri sur la marque des 64 m, ce qui lui a assuré une qualification automatique pour la finale d’aujourd’hui. Il est pertinent de souligner que la lanceuse américaine Valarie Allman, à un monstrueux 66,42 m, a été la seule autre lanceuse à franchir le cap de la qualification automatique.

Mais Kamalpreet doit se méfier. Quatre de ses concurrentes ont des records de la saison meilleurs que les siens de 66,59 m qu’elle a obtenus lors du Grand Prix d’Inde-4 à Patiala en juin.

Outre Valarie Allman, qui a lancé le disque au-dessus de la barre des 70 m cette saison, il y a la championne en titre Sandra Perkovic de la Croatie. Le record personnel de ce dernier est de 71,41 m. Le numéro un mondial Yaime Perez de Cuba, qui est également dans la mêlée, a un record de la saison de 68,99.

Comme vous pouvez le voir, Kamalpreet a du pain sur la planche.

Les femmes au premier plan pour l’Inde

Cependant, elle peut se réjouir du fait que ce sont les sportives qui ont apporté des lauriers au pays lors des derniers Jeux olympiques. Sur les 9 dernières médailles indiennes aux Jeux, 7 sont des femmes de courtoisie. A Tokyo même, les deux médaillés jusqu’à présent ont été l’argent de Mirbai Chanu en haltérophilie et le bronze de PV Sindhu en badminton. La boxeuse Lovlina Borgohain est l’autre qui est assurée d’une médaille.

En athlétisme, l’Inde n’a jamais vraiment brillé aux JO. Les deux personnes qui se sont le plus rapprochées pour obtenir une médaille étaient Milkha Singh, qui est malheureusement décédée cette année, aux Jeux olympiques de Rome de 1960 sur 400 m et le coup manqué de PT Usha au 400 m haies aux Jeux de Los Angeles en 1984.

Kamalpreet est le troisième Indien à se qualifier pour une finale de disque olympique. Vikas Gowda et Krishna Poonia y sont parvenus en 2012 à Londres.

Kamalpreet, originaire du village de Badal au Pendjab, a montré qu’elle a le cœur à la bagarre et réserve son meilleur pour la grande scène. En ce sens, elle offre espoir et optimisme.

“Je pense que je serai confiante lors de la finale. Je sens que je peux améliorer mon record personnel (66,59 m au GP4 indien en juin) et remporter une médaille pour le pays. C’est mon seul objectif maintenant”, a-t-elle déclaré. l’agence de presse PTI.

La finale du disque est à 16h30 et c’est sur Sony

Les finales de discus seront diffusées en direct sur le réseau Sony Sports en Inde à partir de 16h30 environ (IST). Le diffuseur officiel des Jeux olympiques de Tokyo en Inde est Sony Sports Network et la couverture sera en direct sur cinq chaînes du réseau et en 4 langues. Il sera disponible sur les chaînes Sony Six, Sony Ten 1, Sony Ten 2, Sony Ten 3 et Sony Ten 4.

Si vous préférez le regarder sur mobile ou ordinateur portable, vous pouvez regarder toute l’action en direct sur SonyLIV 一 un abonnement premium est indispensable pour regarder l’action en direct qui coûtera Rs 999/an.

Doordarshan de Prasar Bharati diffusera également les Jeux en direct. Enfin, les utilisateurs de Jio peuvent profiter de la diffusion en direct gratuite des Jeux olympiques sur l’application JioTV.