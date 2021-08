Comment assister en direct aux demi-finales des Jeux olympiques de hockey féminin entre l’Inde et l’Argentine

En ce qui concerne les contes de fées, ils ne sont pas meilleurs que la performance de l’équipe indienne de hockey féminin aux Jeux olympiques de Tokyo en cours. Il avait terminé dernier aux derniers Jeux olympiques de Rio, et peu de gens ont également donné beaucoup de chance à l’Inde aux Jeux de cette année. Et sa campagne a également connu un début désastreux. L’Inde a perdu contre l’Allemagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. C’était la même vieille histoire. Ou c’est ce qu’il semblait.

Mais l’équipe, dirigée par Rani Rampal, a réussi à passer le cap grâce à du courage et un peu de courage. Il a battu l’Irlande et l’Afrique du Sud. Et lorsque la Grande-Bretagne a devancé l’Irlande, l’Inde a grincé dans les quarts où elle a affronté les puissants Australiens, médaillé d’or à Sydney.

Mais ce qui s’est passé dans les quartiers dépassait la croyance, mais c’est le genre d’histoire qui enrichit tous les sports.

Présentant un spectacle courageux et déterminé, les femmes indiennes ont assommé lundi matin les triples championnes et numéro 2 du monde, l’Australie, 1-0 lors d’un match intense souvent meurtri, et le pays tout entier est entré dans le délire. Car il s’agit de la meilleure performance de l’Inde en hockey féminin. Auparavant, sa meilleure sortie était à Moscou en 1980. Dans un peloton réduit de six équipes, l’Inde avait terminé quatrième.

Inde vs Argentine – Demi-finales de hockey féminin

L’affrontement en demi-finale de l’Inde contre l’Argentine aux Jeux olympiques de Tokyo est prévu pour le 4 août (mercredi) à 15 h 30 IST au stade de hockey North Pitch of Oi.

L’équipe indienne de hockey féminin a dynamisé la nation

Après cela dans aucun des Jeux olympiques, le hockey féminin indien n’a pas prospéré. À Rio 2016, l’Inde n’a pas réussi une seule victoire et était la cuillère de bois. Mais dans les quarts à Tokyo, Indian était déterminé à prouver un point et a produit une performance solide et courageuse pour remporter une victoire étroite 1-0 sur les Hockeyroos. Le drag-flicker Gurjit Kaur a saisi l’occasion quand cela comptait et a converti le seul corner de pénalité de l’Inde à la 22e minute pour surprendre les Australiens.

L’Inde a mélangé une défense solide avec une stratégie solide, et avec le gardien flegmatique Savita Punia en grande forme, l’Inde a déjoué habilement les attaques australiennes, en particulier au dernier quart lorsque l’équipe d’Emily Chalker cherchait désespérément un égaliseur.

La victoire de l’Inde a dynamisé toute la nation. Viren Rasquinha, l’ancien capitaine de l’équipe indienne de hockey masculin, a déclaré que cela “pourrait être le plus grand bouleversement de l’histoire à ce stade du tournoi”.

La victoire improbable de l’Inde a été décrite comme un moment Chak De, en référence au film de Bollywood qui racontait l’histoire d’une équipe de hockey indienne époustouflant l’Australie pour remporter la Coupe du monde.

Shah Rukh Khan, qui a joué le rôle de l’entraîneur Kabir Khan dans Chak De India, a souhaité l’équipe de l’Inde et a également eu une plaisanterie avec l’entraîneur indien actuel Sjoerd Marijne.

C’est sous la direction de l’entraîneur néerlandais Sjoerd Marijne que l’équipe indienne de hockey féminin fait des progrès historiques. Prenant la relève en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe en 2017, le joueur de 47 ans a inculqué une mentalité de champion à l’équipe en travaillant sur l’état d’esprit des joueurs.

Haan haan pas de problème. Apportez simplement de l’or sur le chemin du retour… pour un milliard de membres de votre famille. Cette fois, Dhanteras est également le 2 novembre. De : Ex-entraîneur Kabir Khan. https://t.co/QcnqbtLVGX2 août 2021

Voir plus

Les demi-finales de l’Inde contre l’Argentine auront lieu le 4 août

Les femmes indiennes sont maintenant sur le point de remporter une médaille pour la première fois aux Jeux olympiques, mais l’équipe classée numéro 9 au monde doit d’abord dépasser l’Argentine. L’équipe argentine a gagné 3 matchs et perdu 2 jusqu’à présent.

L’Argentine est classée 5e au monde et est sur le dos d’une série de cinq matchs sans défaite après avoir perdu son premier match contre la Nouvelle-Zélande. Ce sera une rude épreuve pour les veilles indiennes, qui ont montré qu’elles étaient prêtes à relever le défi.

L’affrontement en demi-finale de l’Inde contre l’Argentine est prévu pour le 4 août (mercredi) à 15 h 30 IST au stade de hockey North Pitch of Oi.

Le diffuseur officiel des Jeux olympiques de Tokyo en Inde est Sony Sports Network et la couverture sera en direct sur cinq chaînes du réseau et en 4 langues. Il sera disponible sur les chaînes Sony Six, Sony Ten 1, Sony Ten 2, Sony Ten 3 et Sony Ten 4.

Si vous préférez le regarder sur mobile ou ordinateur portable, vous pouvez regarder toute l’action en direct sur SonyLIV 一 un abonnement premium est indispensable pour regarder l’action en direct qui coûtera Rs 999/an.

Doordarshan de Prasar Bharati diffusera également les Jeux en direct. En outre, les utilisateurs de Jio peuvent profiter de la diffusion en direct gratuite des Jeux olympiques sur l’application JioTV.