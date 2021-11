Comment assurer la sécurité automobile pendant les festivals et choisir les bonnes couvertures d’assurance complémentaire

Même si vous conduisez prudemment, rien ne garantit qu’il n’y aura pas d’accident.

Les festivals apportent du bonheur car les gens rencontrent les membres de leur famille élargie pendant les vacances pour célébrer ensemble. Pour plus de plaisir, les gens ont également tendance à dépenser plus et préfèrent utiliser leur propre véhicule plutôt que les transports en commun.

Avec des gens qui voyagent davantage pendant les festivals, quelles mesures de sécurité automobile pouvez-vous adopter pendant les fêtes de fin d’année ?

« Visiter sa famille et ses amis pendant la période des fêtes, c’est conduire sa voiture. Cependant, il faut être plus prudent en conduisant pendant les saisons festives, car les routes sont pour la plupart encombrées et les gens sont toujours pressés. Même une petite erreur peut conduire à un accident grave. C’est pourquoi il est important d’adopter des mesures de sécurité automobile, et l’utilisation des ceintures de sécurité est la plus cruciale pour minimiser les effets d’un accident. Lorsque vous conduisez pendant la saison des fêtes, vous devez toujours emporter un extincteur portatif et une trousse de premiers soins dans votre voiture. Gardez les vitres de votre voiture fermées lorsque vous vous garez ou en déplacement et choisissez toujours une zone couverte pour vous garer. Vous ne devez pas conduire en état d’ébriété, mais rester vigilant en conduisant. Par conséquent, en prenant des mesures de précaution simples, vous pouvez assurer la sécurité de votre voiture et profiter du bonheur que procurent les festivals », a déclaré Rakesh Jain, PDG de Reliance General Insurance.

Même si vous conduisez prudemment, rien ne garantit qu’il n’y aura pas d’accident. Il est donc très important de s’assurer que vous avez une couverture d’assurance automobile appropriée.

Conduire sans assurance automobile ? Vous pourriez finir par payer en crores !

Avec le bon ensemble de couvertures complémentaires d’assurance automobile, vous pouvez facilement éviter les refus de réclamations concernant votre assurance automobile.

« Une police d’assurance automobile multirisque de base comprend des couvertures standard et certaines exclusions. Au fil des ans, les compagnies d’assurance ont créé de nombreuses couvertures complémentaires pour inclure les exclusions. Pour éviter les refus dus aux exclusions, un client averti peut aujourd’hui acheter des couvertures telles que la couverture d’amortissement nul, c’est-à-dire le coût de remplacement complet de la réclamation payé à un assuré sans déduire la dépréciation due à l’âge de la voiture, une couverture pour les consommables comme les filtres/huiles moteur, etc. housses de pneus, housse de protection de moteur, etc. », a déclaré Jain.

« Les clients peuvent également couvrir certaines expositions financières telles que la perte d’EMI pendant la période de réparation de la voiture, la protection contre les primes de non-indemnisation, les accidents personnels, les hospitalisations accidentelles, etc. Étant donné que les couvertures complémentaires offrent une couverture supplémentaire à une voiture assurée, elles entraînent un coût supplémentaire. . Les compléments d’assurance automobile offrent des avantages attrayants au preneur d’assurance. Cependant, vous devez décider quel module complémentaire vous sera le plus avantageux », a-t-il ajouté.

