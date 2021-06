Comment atténuer les pertes de votre portefeuille d’investissement pendant les événements du cygne noir

La couverture de portefeuille est un moyen de prévenir ou d’atténuer partiellement les pertes résultant d’événements de marché extrêmes. (Photo : REUTERS)

Par Prateek Nigudkar

L’assurance en tant que concept existe depuis plusieurs siècles maintenant. Les premiers contrats d’assurance documentés étaient destinés aux marchands grecs, qui cherchaient un moyen de les protéger contre les pertes, si leur provision à bord des navires était perdue en mer. Le succès relatif de l’assurance maritime, en aidant les commerçants à éviter des pertes catastrophiques, a conduit à l’évolution d’autres produits d’assurance, tels que l’assurance incendie et l’assurance-vie dans les années 1600.

Depuis lors, les produits d’assurance ont pénétré tous les aspects de notre vie. La plupart des gens ont maintenant une forme d’assurance telle que l’assurance-maladie, l’assurance-vie ou l’assurance des biens. L’idée de payer une somme modique en échange d’une somme assurée en cas de danger malheureux semble être une bonne idée pour la plupart des gens.

Lorsqu’il s’agit du monde de l’investissement, des événements de marché imprévus peuvent potentiellement avoir des résultats catastrophiques similaires pour les portefeuilles des investisseurs. Malheureusement, contrairement à d’autres horizons, lorsqu’il s’agit d’investir, l’assurance de portefeuille est souvent considérée comme « facultative ». L’utilité de l’assurance de portefeuille ou de la couverture est souvent banalisée et le coût de l’assurance est considéré comme un frein aux rendements potentiels. L’excès de confiance dans sa capacité à éviter des pertes catastrophiques et l’incapacité à apprécier la fréquence de ces fortes baisses du marché sont une autre raison pour laquelle la plupart des investisseurs ne couvrent pas leurs portefeuilles. La stigmatisation associée à la couverture de portefeuille conduit donc souvent à des résultats de portefeuille sous-optimaux

Pourquoi l’assurance/couverture de portefeuille et pourquoi est-ce nécessaire ?

La couverture de portefeuille est un moyen de prévenir ou d’atténuer partiellement les pertes résultant d’événements de marché extrêmes. Les 20 dernières années de données sur le marché des actions sont jonchées d’événements qui ont entraîné de fortes chutes du marché.

Ces jours de pertes extrêmes peuvent avoir un impact débilitant sur les portefeuilles et la psyché des investisseurs. Inutile de dire que si l’on devait minimiser les pertes ces jours-là, il y a un énorme impact positif sur les rendements à long terme. La diminution des prélèvements sur le portefeuille augmente également considérablement l’utilité pour les investisseurs réticents au risque et les aide à rester investis au lieu de paniquer et de vendre au pire moment possible.

Outre la réduction des tirages et le risque de ruine, la couverture présente plusieurs autres avantages. Les stratégies de couverture et d’autres stratégies d’assurance de portefeuille contribuent à fournir une source de liquidités après les ventes massives du marché lorsque les valorisations sont devenues attrayantes et que le déploiement progressif des actifs à risque devient plus favorable du point de vue du risque-rendement.

La couverture est également essentielle pour les retraités et les régimes de retraite où les taux de retrait augmentent de manière non linéaire avec les réductions de portefeuille et où des réductions de portefeuille à grande échelle peuvent potentiellement faire dérailler les objectifs financiers.

Des taux d’intérêt plus bas signifient maintenant que les instruments à revenu fixe rapportent maintenant beaucoup plus bas qu’auparavant. Par conséquent, les investisseurs n’ont d’autre choix que d’allouer davantage à des actifs plus risqués tels que les actions pour atteindre leurs objectifs financiers. La couverture de portefeuille aide les investisseurs à allouer davantage à des actifs plus risqués tels que les actions sans s’exposer à un risque plus élevé de réduction de portefeuille considérablement plus élevée.

Les valorisations plus élevées des actions dans le passé ont également entraîné de fortes corrections du marché. Alors que les valorisations des actions sont actuellement proches de leurs plus hauts historiques, il est encore plus impératif d’envisager des stratégies de couverture de portefeuille dès maintenant. Les investisseurs doivent continuer à travailler avec leurs conseillers et leurs gestionnaires de fonds pour trouver des moyens d’atténuer le potentiel d’une baisse importante si une telle baisse devait se produire.

Le « mythe » de la diversification

La littérature financière regorge d’informations sur les avantages de la diversification. Bien que cela soit en partie vrai, la diversification n’est pas un remède à tous les maux. Au lieu de cela, posséder un portefeuille diversifié donne souvent à l’investisseur un faux sentiment de confort qu’il est à l’abri des résultats extrêmes.

Malheureusement, la diversification ne fonctionne souvent pas lorsque vous en avez le plus besoin. Un portefeuille diversifié est conçu pour bien fonctionner uniquement en temps normal. Lorsque les marchés entrent dans des phases d’incertitude extrême, les prix des actifs commencent à être plus volatils. Pendant une période de volatilité aussi élevée, les corrélations d’actifs montent en flèche, ce qui fait que les avantages de la diversification s’évaporent rapidement. Pendant de telles périodes, même un portefeuille apparemment bien diversifié connaît de fortes baisses.

Les événements de mars 2020 sont un parfait exemple de ce genre de cascade. Le dénouement des positions à effet de levier et les ventes liées aux appels de marge ont entraîné des ventes massives à travers le monde, toutes les principales classes d’actifs telles que les actions, les obligations et les matières premières corrigeant en même temps, laissant même les détenteurs de portefeuilles bien diversifiés avec des pertes importantes.

Les investisseurs et les conseillers financiers doivent être à l’affût des fonds qui chutent sensiblement moins lors de telles turbulences sur les marchés, car ces fonds ont probablement utilisé des stratégies de couverture supérieures. Bien que cela ne soit pas acquis, les instruments utilisés par ces stratégies de couverture peuvent être consultés dans les informations mensuelles sur le portefeuille sous la forme de positions courtes sur les contrats à terme sur indices, de certaines actions ou de l’existence d’options de vente sur indices dans le portefeuille.

Différentes approches de Tail Hedging/assurance de portefeuille

Le choix d’une stratégie de Tail-Hedging est essentiellement un compromis entre l’ampleur, la certitude et le coût de l’assurance de portefeuille. Une plus grande ampleur et une plus grande certitude de protection entraînent un coût plus élevé. Le fait d’avoir des liquidités/des instruments assimilables à des liquidités dans le portefeuille, par exemple, est une stratégie à coût relativement faible avec un degré de certitude raisonnablement élevé de fournir une protection de portefeuille. Il a cependant une faible ampleur de protection et dans la plupart des cas ne sera pas suffisant pour compenser les pertes du reste du portefeuille. D’un autre côté, la stratégie de volatilité longue (achat d’options) a des coûts élevés, mais apporte également un degré élevé de certitude de protection et une plus grande ampleur de protection. Par conséquent, le choix d’une stratégie de couverture de queue est fonction de l’adéquation et des objectifs au niveau du portefeuille.

Compte tenu des limites de la diversification de portefeuille conventionnelle dans des conditions de marché extrêmes, il devient important d’avoir une allocation de portefeuille à une classe d’actifs ou une stratégie qui est capable de vraiment se diversifier et qui a une forte corrélation négative avec le reste du portefeuille. Une allocation réfléchie aux instruments à volatilité longue tels que les options de vente aide à créer des portefeuilles anti-fragiles car elle offre une plus grande ampleur et une plus grande certitude de protection en cas de baisse extrême du marché, isolant ainsi les portefeuilles des chocs. Les investisseurs intéressés par de telles stratégies devraient rechercher des présentations aux investisseurs et des fiches d’information sur les fonds pour mieux comprendre les fonds utilisant de telles stratégies. Un dialogue constant entre les investisseurs/conseillers et le gestionnaire de fonds aide également à mieux comprendre l’existence de stratégies de couverture (le cas échéant) et également plus de couleur sur la façon dont le gestionnaire de fonds met en œuvre la stratégie ainsi que le choix préféré des instruments de couverture .

(Prateek Nigudka travaille avec l’équipe de stratégie quantitative de DSP Investment Managers. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

