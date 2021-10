Comment attirer l’attention la plus visuelle sur votre contenu

Une photo parle 1 000 mots, et cela s’applique clairement aux médias sociaux aussi.

Statista estime que les gens passent 145 minutes par jour sur les réseaux sociaux, mais pendant la quarantaine, des temps d’écran de 8 heures comme ceux-ci racontaient une histoire bien différente.

Les plateformes sociales ont évolué au fil des ans pour maintenir l’attention de l’utilisateur sur les images, les vidéos et les graphiques animés. Avec autant de stimulation visuelle en ligne et sur les réseaux sociaux aujourd’hui, les marques rivalisent pour attirer l’attention des consommateurs. Mais avec l’attention, vient la concurrence.

Vous n’êtes certainement pas le seul à réfléchir à la façon de capter plus d’attention sur votre contenu visuel. Mais comment créer un contenu qui se démarque des 95 millions d’autres publications Instagram partagées chaque jour ?

Par la science, plus précisément la science de l’attention.

La science de l’attention visuelle

L’attention visuelle provient de l’activité cérébrale, ce qui signifie qu’elle peut être étudiée et analysée. Alors, qu’est-ce qui rend quelque chose visuellement intéressant et qu’est-ce qui rend quelque chose ennuyeux à regarder ?

Pour le marketing, quel contenu obtient un engagement, des clics et des conversions et lequel est passé en revue et ignoré ? La demande cognitive et la clarté détiennent les indices.

Le contenu visuel qui a une faible demande cognitive et une grande clarté est un contenu qui se démarque, attire l’attention et stimule l’action du spectateur.

Demande cognitive fait référence à la difficulté pour quelqu’un de comprendre un élément de contenu visuel. Un faible score de demande cognitive signifie que les gens peuvent comprendre votre contenu rapidement (et c’est une très bonne chose !). Un score élevé signifie que les utilisateurs passent trop de temps à essayer de comprendre ce qui se passe dans votre contenu.

Lorsque le contenu visuel a une forte demande cognitive, le cerveau avance ou ignore et le spectateur continue de faire défiler, sans cliquer sur l’appel à l’action et sans montrer l’intérêt et l’interaction qui peuvent aider les plateformes à montrer plus de votre contenu à cet utilisateur.

Clarté est calculé en fonction de la visibilité des zones clés de votre contenu. Les domaines clés sont votre texte publicitaire, votre produit et votre appel à l’action. Un score de clarté faible signifie que les zones clés sont difficiles à trouver. Un score de clarté élevé signifie que les gens peuvent rapidement trouver facilement les parties les plus importantes de votre contenu.

Le contenu visuel avec des scores de clarté élevés obtient plus d’attention, d’engagement et de clics. Lisez la suite pour découvrir comment j’ai déterminé cela grâce à ma propre expérience sociale.

Le score d’attention, composé de mesures telles que les scores de demande cognitive et de clarté, peut vous indiquer les performances d’un contenu sans avoir besoin de consacrer du temps, de l’argent et des ressources à des campagnes qui ne fonctionnent pas.

Il est tentant de penser que votre objectif est d’avoir *le* contenu le plus intéressant en ligne, mais ce n’est probablement pas la bonne façon d’y penser.

Dans un récent article sur l’avenir du marketing, TINT a partagé une conclusion importante du rapport de Dentsu sur l’économie de l’attention, « plutôt que de viser une attention totale à tout prix, la plus grande victoire pour les spécialistes du marketing est d’éviter l’évitement total, où le public regarde – ou s’éloigne – . »

Attirer l’attention est la première étape pour passer à la phase suivante du parcours client : la prise de décision.

Le cerveau humain et les effets de l’attention visuelle sur la prise de décision – Expérience

Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions, l’attention n’est pas si noire et blanche, comme l’ont découvert des chercheurs de l’Ohio State University.

Une étude menée par Microsoft indique que les humains ont désormais la capacité d’attention d’un poisson rouge, ce qui signifie que les spécialistes du marketing n’ont que 8 secondes pour attirer l’attention visuelle de leur prospect (humain) afin qu’ils puissent rapidement prendre une décision. Mais qu’en est-il des entreprises qui utilisent des visuels forts dans leur image de marque ? J’ai mené une expérience sur mes réseaux sociaux personnels pour mesurer les effets des points d’attention dans le matériel de marque afin de voir comment les utilisateurs prennent une décision lors de l’achat de biens. Pour mener l’expérience, j’ai utilisé des images similaires mais subtilement différentes de bouteilles de vin (photo ci-dessous) dans un sondage demandant « Quelle bouteille achèteriez-vous ? » à mes abonnés Instagram sur une histoire Instagram de 24 heures.

Sur les 70 téléspectateurs de mon histoire, 38% ont dit que la bouteille de vin de gauche est quelque chose qu’ils achèteraient. Visiblement, l’image de marque est beaucoup plus simpliste avec peu de copie sur l’étiquetage du produit. Alors que 62% ont déclaré qu’ils achèteraient la bonne bouteille, montrant clairement plus de texte et un logo centré.

Lorsque j’ai comparé les deux images ci-dessus à l’aide du score d’attention de TINT, une fonctionnalité unique en son genre qui analyse le contenu pour visualiser les points d’attention clés afin d’optimiser le contenu pour une meilleure visibilité, j’ai remarqué que les images présentaient des niveaux différents dans les scores cognitifs et de clarté.

Comme nous pouvons le voir sur les images numérisées, la bonne image (qui a été la plus choisie par mes abonnés Instagram) affiche une concentration légèrement plus élevée de score de demande cognitive et de clarté, ce qui signifie que la bouteille de marque est facile à traiter pour un cerveau humain. de secondes et est le plus visuellement attrayant à travers les deux bouteilles. Alors que l’image de gauche a une concentration d’attention plus élevée directement vers le milieu de la bouteille. Le rendant moins susceptible d’être remarqué par l’œil humain lors de la navigation dans les sélections de vins en magasin ou en ligne. Nous pouvons conclure avec cette expérience qu’un si petit changement dans l’image de marque peut faire toute la différence pour donner le ton à votre marketing. Le score d’attention peut considérablement aider à prédire comment votre image, ou dans ce cas, l’image de marque du produit se produira auprès d’un public potentiel.

Maximiser le potentiel d’attention de votre contenu visuel

Sur la base des résultats de mon expérience, il y a quelques conseils importants à garder à l’esprit sur la façon d’avoir plus d’œil sur votre contenu.

Utilisez des visages dans votre contenu

La reconnaissance des formes est une énorme partie du cerveau, nous aidant à sauter aux réponses basées sur des expériences passées. Si vous avez déjà vu à quoi ressemble un serpent, vous n’avez pas besoin de regarder un serpent à sonnettes pendant que vous découvrez comment il fait ce bruit. Votre cerveau a déjà sonné l’alarme pour s’éloigner, rapidement, grâce à la reconnaissance des formes.

Les gens ont évolué pour chercher des visages et regarder ce que *ces* visages regardent. Cette perception humaine nous a aidés à savoir si quelqu’un se dirigeait vers nous, potentiellement une menace dans la savane africaine il y a des dizaines de milliers d’années ou si quelqu’un se dirigeait vers l’Est, sans jamais savoir que nous l’avions même repéré.

En utilisant des visages humains, votre contenu attire immédiatement l’attention de votre public. Dans cet exemple, une carte thermique (générée par le suivi des mouvements des yeux) nous montre comment les utilisateurs sont le plus attirés par le visage et le centre du corps de la personne sur la photo, et pas du tout sur les chaussures qu’elle porte ou vers où elle se dirige.

Gardez le contenu visuel propre

Les cerveaux absorbent une énorme quantité de données avec un seul parchemin sur les réseaux sociaux. Votre contenu n’a pas le temps d’avoir une forte demande cognitive, car il se passe trop de choses dans votre création publicitaire. Concentrez-vous sur votre message principal et utilisez des textes, des images ou les deux pour présenter votre point de vue afin d’attirer une attention sélective sur votre produit et appeler à l’action.

Si votre contenu a trop de contenu, cela augmentera votre demande cognitive et diminuera votre score de clarté. Les gens ne pourront pas comprendre ce qui se passe assez rapidement, et ils continueront à faire défiler. Le contenu à faible demande cognitive est propre, ne montrant que ce qui *doit* y être. Cela augmente le score de clarté car les utilisateurs peuvent facilement comprendre ce qui se passe, s’ils s’en soucient et s’ils veulent en savoir plus.

Par exemple, dans cette carte thermique, TINT Attention Score a révélé que les utilisateurs sont capables de passer du produit, de la chaussure, à l’appel à l’action, où leur regard reste le plus longtemps possible. Vous voyez à quel point cette annonce est propre ? Le temps passé sur l’appel à l’action est ce moment de prise de décision, ce qui nous indique que le message était suffisamment clair pour que les clients idéaux le comprennent.

Concentrez-vous sur la Fovéa de votre image ou vidéo

La fovéa est la partie d’une image qui est la plus nette et qui attire l’attention spatiale. C’est généralement à l’avant et au centre, où nos yeux sont naturellement dessinés. Lorsque vous prenez une photo de portrait sur un smartphone, vous voyez la fovéa, associée à l’arrière-plan flou. La fovéa est l’endroit où notre regard est naturellement attiré, ce qui signifie que les produits doivent y être placés stratégiquement.

Espolón Tequila place stratégiquement sa bouteille de tequila dans la fovéa de l’image ci-dessous, ce qui en fait le point culminant du champ visuel du contenu. Voyez-vous comment un logiciel de suivi oculaire découvre que le stimulus de l’attention des gens est plus concentré sur cette partie de l’image que sur les stimuli moins pertinents en arrière-plan ? Mieux encore, les gens regardent directement l’étiquette de cette bouteille de tequila. Même si un utilisateur n’achète pas cet Espolón à partir de l’annonce, il connaît désormais la marque, ce qui donne à Espolón une plus grande chance de convertir en magasin sur toute la ligne.

Jetons également un coup d’œil à la deuxième partie la plus vue de cette photo, le visage de la femme en arrière-plan. Ne surestimez pas l’importance des visages dans votre contenu, car même un visage sur un arrière-plan flou intrigue toujours l’œil humain.

Où le contenu visuel doit-il vivre ?

Le contenu visuel a beaucoup de foyers, et ils ne sont pas seulement en ligne. Les médias sociaux, les publicités payantes et les sites Web sont des foyers numériques pour le contenu créé par votre marque et généré par les utilisateurs, tout comme les écrans en personne.

L’Université Purdue utilise les médias sociaux pour partager à quoi ressemble la « vie à Purdue ». Remarquez comment leur mascotte est dans la fovéa de cette photo et les pom-pom girls sont dans l’arrière-plan flou ? Vos yeux se tournent immédiatement vers leur mascotte (et vers le visage de la pom-pom girl juste après).

Les marques de commerce électronique ajoutent des galeries de contenu généré par les utilisateurs à leurs pages de produits pour augmenter les conversions.

Le contenu visuel peut vivre numériquement ou en personne, mais la science derrière ce qui crée la prise de décision reste la même, quel que soit le support.

L’attention visuelle est une science

Attirer l’attention visuelle sur votre contenu est une science, soutenue par la présente étude et le fonctionnement du cerveau humain. En utilisant ce que nous savons être vrai sur la façon dont le cerveau a évolué pour absorber des informations, les marques peuvent organiser un contenu visuel qui fonctionne parallèlement à ces mécanismes.

Trois points importants à retenir :

Utilisez des visages dans votre contenu Gardez votre publicité minimaliste et épurée Mettez votre marque au centre de votre image

Ce sont les mécanismes scientifiques qui peuvent attirer plus d’attention sur votre marque. Couplé à des tests A/B et à des stratégies de contenu éprouvées, votre contenu visuel peut générer plus d’engagement et de conversions sur les publicités et les campagnes.

Planifiez une démonstration gratuite de TINT pour voir comment notre technologie de score d’attention vous aidera à déterminer si votre contenu est visuellement attrayant avant de cliquer sur publier.