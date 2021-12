comment attirer les locataires avec une économie de 400 £ par an

Tout le monde sait que les nouvelles constructions sont généralement beaucoup plus économes en énergie que les anciennes propriétés, et les propriétaires peuvent utiliser les derniers chiffres surprenants comme argument de vente crucial.

L’efficacité énergétique, les impacts environnementaux et les émissions sont tous parmi les priorités des gouvernements et des particuliers à travers le monde en ce moment. L’immobilier résidentiel est l’un des principaux responsables de l’augmentation de notre empreinte carbone, et c’est une des raisons pour lesquelles les nouvelles constructions deviennent encore plus attrayantes.

Cependant, ce ne sont certainement pas seulement les propriétaires qui se penchent sur les avantages des nouvelles constructions. Les propriétaires sont de plus en plus désireux d’investir dans des constructions neuves de meilleure qualité, par opposition aux propriétés anciennes qui nécessitent une rénovation et un entretien constants. De plus, les propriétaires peuvent rendre leurs logements locatifs encore plus attrayants en révélant combien d’argent peuvent être économisés sur les factures d’énergie par les locataires qui y vivent.

Décomposer les chiffres

De nouvelles recherches de Warwick Estates ont découvert que les nouvelles constructions peuvent réduire les factures d’énergie jusqu’à 60% dans certaines régions par rapport aux propriétés existantes. Pour certains, cela pourrait signifier des économies de plus de 400 £ par an, ce qui serait une incitation massive pour les propriétaires à offrir à quiconque cherche à louer sa propriété.

Dans l’ensemble de l’Angleterre, la facture énergétique moyenne par ménage est de 797 £ par an en ne considérant que les propriétés existantes. Cela varierait bien sûr considérablement lorsque l’on examine différents types de propriétés. Cependant, comparez cela à une nouvelle construction, dont la facture énergétique annuelle moyenne 390 £, et c’est une économie énorme de 407 £ par an, soit 51,1 %.

Les chiffres ont ensuite été ventilés en examinant les coûts énergétiques variables dans différents domaines. En regardant très précisément, Harrow et Redbrige à Londres ont enregistré les économies potentielles les plus importantes d’environ 60,1 % sur les factures annuelles – les plus élevées du pays.

Sur une base régionale, les West Midlands sont la zone avec les plus grandes économies possibles. Là-bas, les propriétaires peuvent offrir aux locataires une réduction moyenne de 439 £ par an sur leurs factures d’énergie annuelles s’ils possèdent une nouvelle construction.

Les propriétaires peuvent aider à réduire l’empreinte carbone

Si la réduction des factures est bien sûr un avantage considérable pour investir dans une nouvelle construction, le facteur environnemental est également un avantage non négligeable. Il est plus important que jamais pour les propriétaires de se rendre compte que le nombre croissant de locataires en tiendra compte lors de la recherche d’un logement locatif.

Bethan Griffiths, chef de l’exploitation de Warwick Estates, commente : « La différence d’efficacité énergétique entre les maisons neuves et les anciennes propriétés existantes est flagrante. Des technologies d’isolation améliorées, de meilleures fenêtres, des compteurs intelligents, etc., contribuent tous à une économie notable chaque année.

« Non seulement cette efficacité accrue permet au propriétaire et à l’occupant d’économiser de grosses sommes d’argent, mais elle réduit également considérablement l’empreinte carbone de la maison. Il y a donc un avantage bien plus large que nos seuls comptes bancaires. »

Efficacité énergétique dans le secteur locatif privé

Dans le cadre de la répression des logements locatifs mal entretenus et dans le but de s’attaquer à certains des problèmes environnementaux du pays, le gouvernement a introduit l’année dernière un EPC minimum qui doit être atteint pour toutes les propriétés privées louées. À l’heure actuelle, toutes les maisons doivent obtenir au moins une cote « E ».

Cependant, à partir de 2025, le gouvernement souhaite relever cet objectif à la note « C ». À l’heure actuelle, seuls 2 % environ des logements, qu’ils soient détenus ou loués, obtiennent une note A ou B, et 85 % une note dans la catégorie C ou D. Cela signifie qu’il reste beaucoup à faire pour atteindre la norme proposée au cours des quatre prochaines années.

Selon le commentaire de David Smith, partenaire immobilier chez JMW Solicitors, seules les nouvelles constructions ou les propriétés fortement modernisées sont susceptibles d’atteindre la bande C d’ici la date cible de 2025.

«Ce sera un grand changement», dit-il. «Le passage à la bande E n’a affecté qu’environ 200 000 des propriétés les moins efficaces selon les chiffres du gouvernement. Le passage à une bande C affectera bien plus de deux millions de propriétés, approchant la moitié du secteur de l’achat à la location selon les chiffres que vous préférez.