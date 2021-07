Comment attraper le prochain Moonshot

in

Les lecteurs réguliers de Digest savent que nous avons présenté une série en cours intitulée « What the Bleep ? » Ces derniers mois.

Il met en lumière des histoires qui illustrent à quel point les choses sont détraquées aujourd’hui sur les marchés.

Mais… pour gagner de l’argent, « out-of-whack » n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

En fait, une partie de la folie du marché a créé une richesse époustouflante pour les investisseurs qui ont compris ce qui se passe et se sont positionnés en conséquence.

Prenez la bataille du début de l’année entre la foule de Reddit “WallStreetBets” et leur ennemi, les gros chats de Wall Street. C’était une guerre qui a vu des milliers de petits investisseurs faire monter le cours de l’action Gamestop à des niveaux extraordinaires, infligeant d’énormes difficultés financières aux vendeurs à découvert professionnels.

Les investisseurs qui ont compris ce qui se passait et ont sauté à bord des actions de Gamestop auraient pu créer une richesse qui change la vie grâce à ce moonshot, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Hausse des prix des maisons et affaissement des infrastructures : carburant de fusée pour l’immobilier Moonshots

Ne vous laissez pas berner par leur réputation de low-tech – les actions immobilières sont parmi les meilleurs Moonshots au monde.

Les premiers investisseurs dans Trex (NYSE:TREX), un fabricant de terrasses en composite, aurait gagné 3 000 % au cours de la dernière décennie, surpassant à la fois Amazon et Netflix. Maçon Maisons LGI (NASDAQ:LGIH) a doublé les retours de Pomme (NASDAQ : AAPL), comme de nombreuses autres entreprises de construction.

Mais ce ne sont pas vos noms familiers typiques – peu de gens en savent plus qu’une poignée de sociétés immobilières cotées en bourse, sans parler des plus petits gagnants potentiels 100x.

C’est parce que ces actions sont en grande partie des jeux de valeur profonde. Trex était disponible en 2011 pour moins de 1x prix/ventes et 5,5x EV/EBITDA à terme. LGI Homes était presque aussi bon marché lors de son introduction en bourse en 2013.

Aujourd’hui, nous voyons une autre opportunité unique pour les actions immobilières :

Faibles valorisations ont saisi les stocks de logements, poussés par les craintes d’une résurgence de Covid-19.

Approvisionnement en logements serrés a conduit les prix des logements neufs à des niveaux record, selon les données de la Réserve fédérale de Saint-Louis.

Le ressentiment des investisseurs des prix des logements a poussé les gens à entrer en bourse plutôt qu’à investir directement dans l’immobilier.

Les prix des logements sont absurdes. Ne vous énervez pas – Régalez-vous.

Au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, les prix des logements ont explosé. Une étude de la National Low Income Housing Coalition publiée la semaine dernière a montré que les Américains doivent maintenant 20,40 $ de l’heure payer le loyer d’un appartement d’une chambre basique — un chiffre que 60 % des adultes ne gagnent pas. La hausse des taux plafonds pour les maisons unifamiliales signifie également que les accédants à la propriété se retrouvent désormais régulièrement en concurrence avec les acheteurs au comptant.

Et même les propriétaires de longue date en ressentent les effets. Selon les données du US Census Bureau, les Américains restent maintenant dans la même maison en moyenne quatre ans de plus qu’il y a dix ans. Avec des prix des maisons exorbitants, la vente d’une maison s’accompagne d’un risque supplémentaire d’acheter un nouveau logement. (Pour ce que ça vaut, les prix des cartons sont également en hausse de 22% sur un an).

Pas étonnant que les Américains soient fous.

De nombreux jeunes investisseurs se sont tournés vers le marché boursier pour se venger. Cette année, le fabricant chinois de carreaux/stock Reddit Entreprise Antilope (NASDAQ:AEHL) a été pompé d’au moins 30 % pas moins de huit fois.

C’est comme si les jeunes investisseurs disaient « ça suffit » et décidaient de s’enrichir en achetant plutôt des actions immobilières.

Alors que les Américains sortent de la pandémie de Covid-19, cela est clair : le ressentiment à l’égard des coûts élevés du logement fera boule de neige. Et si les investisseurs du millénaire font ce qu’ils veulent, des actions comme Antelope ne sont qu’un début : alors que le logement devient de plus en plus inabordable, les investisseurs réaliseront que les actions immobilières sont leur ticket pour se venger.

La valeur du ressentiment

Les investisseurs cherchant à s’enrichir rapidement en 2005 auraient peut-être envisagé une carrière dans le fix-and-flip. Cette année-là, les Américains ont dépensé près de 50 milliards de dollars en retournement de maison, selon la société de données immobilières Attom Data Solutions.

Avance rapide jusqu’en 2021 et la hausse inébranlable des prix de l’immobilier depuis 2009 signifie que peu d’investisseurs novices peuvent se lancer dans l’investissement immobilier. Au lieu de cela, l’argent rapide s’est déplacé vers les actions meme, où les investisseurs se sont retrouvés en concurrence dans un jeu à somme nulle avec les fonds de Wall Street.

Et son ne pas comme si les gens en étaient contents.

“Nous ne sommes pas dans le même bateau, les millennials doivent faire les frais de la situation”, a déclaré Polina R. pour un sondage du Financial Times. « Si vous ne faites pas attention à ce que nous ne nous retrouvions pas sans emploi et plus pauvres, pourquoi devrions-nous vous protéger ? »

Immobilier et actions Reddit : les pièges des FPI

Ce sentiment d’individualisme (ou de nihilisme ?) s’est répandu sur les marchés boursiers. Marre des rendements 401(k) lents, de nombreux jeunes investisseurs ont pris les choses en main. Le résultat : des Moonshots comme GameStop et AMC.

Leur chance avec les actions immobilières a cependant été plus inégale.

En janvier, Redditors a pompé la confiance immobilière Groupe principal de Washington (NYSE:WPG) de 6 $ à 16 $ avant de tout perdre lorsque la société a déclaré faillite (Même aujourd’hui, le cours de l’action de WPG à 2 $ se négocie à à deux reprises la valeur que les investisseurs retireront probablement de sa réorganisation au titre du chapitre 11). FPI pénitentiaire à but lucratif Groupe géographique (NYSE:GEO) a également déçu les investisseurs en actions meme.

Pourquoi ces actions n’ont-elles pas fait mieux ?

C’est parce que les investisseurs mèmes ont jusqu’à présent choisi de pomper FPI, une classe d’actions à évolution lente qui se négocient généralement près de leur valeur liquidative (VNI). Ces actifs productifs de dividendes ont une faible hausse, mais présentent les mêmes risques de baisse que les autres sociétés immobilières.

Se venger de l’investissement en actions immobilières

Pendant ce temps, les meilleurs Moonshots de l’immobilier sont sous notre nez.

Aujourd’hui, la médiane maçon a un rapport prix/ventes de 1,16x, selon les données de Thompson .. Machines de construction (1,12x) et ingéniérie de construction (0,98x) sont encore plus faibles (parmi les principales sous-industries, seuls les métaux et les mines ont une valorisation comparable de 1,13x).

Dans le même temps, les prix des maisons finies n’ont jamais été aussi élevés. À 375 000 $, le prix de vente médian des maisons neuves coûte maintenant plus de deux fois plus qu’en 1999.

“C’est fou ce que vous voyez sur le marché des maisons individuelles ici avec les prix”, a déclaré le consultant en développement économique Kevin Crowder au Wall Street Journal.

Les investisseurs qui ont l’impression de rater des gains immobiliers devraient se tourner vers le marché boursier. Les analystes s’attendent à ce que le constructeur de maisons médian augmente ses revenus de 11% jusqu’à l’année prochaine, deux fois plus vite que la moyenne des entreprises du S&P 500.

3 actions immobilières qui pourraient monter en flèche en 2021

Société de maisons neuves (NWHM)

La hausse des prix des intrants n’a pas terni les perspectives de ce constructeur californien. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de ce constructeur de maisons de marque haut de gamme triplent en 2021 alors que les acheteurs se précipitent de nouveau sur le marché immobilier. Cela fait de 0,17x le rapport prix/vente NWHM un stock potentiel 5x sur la seule réévaluation. L’augmentation des revenus pourrait pousser les rendements encore plus loin, ce qui en fait un excellent pari Moonshot pour ceux qui cherchent à ajouter un risque bien justifié à leur portefeuille.

Tuteur Perini (TPC): 12,50 $ Appels janvier 2022

Il y a une exception que je ferai pour l’élan : lorsque le sentiment baissier conduit à une mauvaise évaluation des options, je vais envisager acheter des appels en prévision d’un retournement.

Aujourd’hui, le ratio prix/ventes de 0,14x de Tutor Perini en fait la société immobilière la moins chère du marché. Ses appels à 12,50 $ (avec une valeur intrinsèque de 1 $) se négocient à 2,40 $ au point médian. Cela signifie que vous ne misez théoriquement que la différence de 1,40 $ sur un pari que le TPC augmente à nouveau ; une croissance à 20 $ signifierait un retour de 5x sur votre pari.

Harbour Custom Development (HCDI)

Il n’y a tout simplement pas plus de Moonshot que Harbour Custom Development. Les revenus de cette entreprise de construction basée à Seattle ont été multipliés par 10 depuis 2018, alors même que les valorisations se sont effondrées. Aujourd’hui, les investisseurs peuvent récupérer des actions de HCDI pour moins de 3 $, un chiffre qui valorise l’entreprise à seulement un tiers de la médiane du secteur sur la base des ventes de véhicules électriques.

Bien que la jeune entreprise reste non rentable en raison de sa petite taille, une manne d’actifs provenant de la hausse des prix des maisons pourrait augmenter sa taille pour les années à venir.

Jeu d’infrastructure bonus : MYR Group (MYRG)

De temps en temps, j’aime ajouter des jeux à remous constants dans le mix Moonshot. Après tout, un retour 2x double toujours votre argent.

Ceux qui cherchent à jouer dans les dépenses d’infrastructure potentielles devraient envisager le groupe MYR à moyenne capitalisation. L’entrepreneur en construction électrique installe et répare les services de câblage pour les entreprises d’énergie traditionnelle et renouvelable. Bien que les actions soient déjà passées de 20 $ l’année dernière à 94 $ aujourd’hui, sa valorisation reste à un confortable 0,6x EV/ventes et 10x EV/EBITDA.

En d’autres termes, ceux qui cherchent à se venger peuvent toujours jouer la sécurité.

Les coûts de l’immobilier inabordable

Beaucoup aiment dire que la génération d’aujourd’hui n’est pas plus mal lotie que celles qui les ont précédées ; la stagnation des salaires signifie toujours stable salaires, après tout.

Mais il y a un problème : le logement, l’éducation et les soins médicaux coûtent maintenant de deux à six fois plus qu’en 1989, l’année où les salaires ont commencé à stagner. Les plus jeunes peuvent se permettre toutes les Pop-Tarts qu’ils veulent, mais ni une maison pour les garder ni l’éducation qui suggère que vous ne devriez pas en manger vingt en une seule séance.

Cela signifie qu’une grande partie des jeunes Américains ne peut pas construire le même type de pécule immobilier que leurs parents ont pu faire. Il est impossible pour la plupart des personnes de moins de 40 ans de verser un acompte de 20 % sur une maison de 400 000 $, sans parler de l’argent pour les paiements mensuels.

Au lieu de cela, les investisseurs se sont retrouvés coincés avec Robinhood investissant pour combler la différence.

La situation n’est pas idéale — l’« épargne forcée » de la valeur nette d’une maison aide souvent les gens ordinaires à épargner plus qu’ils ne le feraient autrement. Mais ce n’est pas non plus la fin du monde. Parce que quand tu trouves les bons Moonshots immobiliers, ces actions pourraient un jour vous aider à payer une nouvelle maison qui vous appartiendra.

Tom Yeung

Analyste de marché, InvestorPlace