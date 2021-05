Comment attraper l’éclipse lunaire totale de Supermoon

Entourée d’étoiles, la lune éclipsée devient rouge au-dessus du mont Baker en 2019 (. Photo / Kevin Lisota)

La seule éclipse lunaire totale de 2021 sera également l’une des éclipses lunaires totales les plus courtes de ces dernières années, d’une durée d’un peu moins de 15 minutes. Et ce n’est pas exactement le plus facile à voir dans la région de Seattle, en raison de son timing ainsi que de la météo.

L’ombre de la Terre commencera à ramper sur le disque de la pleine lune à 1h47 du matin, heure du Pacifique, mercredi, et l’éclipse atteindra la totalité à 4h11.Parce que cette éclipse particulière fait passer la lune si près du bord de l’ombre de la Terre – c’est-à-dire, la partie la plus sombre de l’ombre – la lune recommence à s’éclairer à 4 h 25 du matin au petit jour de l’aube.

Les prévisions pour l’ouest de Washington posent encore plus de défis aux observateurs du ciel. «Les conditions ne semblent pas favorables en ce moment», m’a dit le bureau de Seattle du National Weather Service dans un tweet. Même s’il ne pleut pas, un ciel couvert pourrait bien gâcher la vue.

«Le meilleur conseil pour le moment est de a) obtenir une certaine élévation au-dessus des nuages ​​bas ou b) aller à l’est de la crête de la Cascade», ont déclaré les prévisionnistes.

Emplacement, emplacement, emplacement. Notez la différence marquée entre Poulsbo et 5000 pieds aux Jeux olympiques à Hurricane Ridge ce matin. Pour ceux qui souhaitent voir l’éclipse lunaire de mercredi matin, vos meilleurs paris seront: (a) des altitudes plus élevées ou (b) des emplacements à l’est des Cascades. #wawx pic.twitter.com/t9KVMj5CJS – NWS Seattle (@NWSSeattle) 25 mai 2021

L’éclipse n’est pas la seule chose remarquable à propos de la pleine lune de mercredi: grâce aux variations de l’orbite de la lune autour de notre planète, c’est aussi la plus grande pleine lune de l’année. Cela le qualifie de Supermoon sous pratiquement n’importe quelle définition du mot. (Personnellement, je préfère ne déclarer qu’une seule Supermoon au cours d’une année, mais certaines définitions en autorisent trois en 2021, y compris la pleine lune du mois dernier et celle à venir le mois prochain.)

Si les étoiles s’alignent, les observateurs d’éclipses devraient pouvoir voir la lune assombrie devenir rouge ou brun sombre, en raison de la lumière du soleil réfractée par l’atmosphère terrestre. C’est pourquoi une éclipse lunaire totale est souvent appelée «lune de sang». De plus, la pleine lune de mai est traditionnellement appelée la lune des fleurs. Mettez-les tous ensemble, et vous obtenez «Super Flower Blood Moon» comme titre qui fait la une de l’événement de cette semaine.

Il existe des alternatives pour ceux qui ne peuvent pas voir la Super Flower Blood Moon en chair et en os: Space.com a rassemblé plusieurs webémissions qui proposeront des vidéos en streaming à partir de lieux plus susceptibles d’avoir un ciel dégagé, allant de la Californie à l’Arizona à Hawaï. et Australie.

Et il y a toujours l’année prochaine: deux éclipses lunaires totales auront lieu en 2022, les 15-16 mai et 8 novembre. L’événement de novembre est mieux adapté aux observateurs du nord-ouest.