Comment Audioslave a démoli le blocus Rock’n’Roll

À la hauteur du battage médiatique qui les entoure, Audioslaveest éponyme Premier album de 2002 a remporté deux nominations aux Grammy Awards et était en passe d’obtenir sa troisième certification platine au moment où son deuxième album, Out Of Exile, est sorti le 23 mai 2005.

Inévitablement, le statut de célébrité du groupe va dans les deux sens. Ils avaient une longueur d’avance car leur line-up comprenait des Soundgarden chanteur Chris Cornell et les trois instrumentistes de l’incendiaire alt.rock refuseniks Rage Against The Machine. D’un autre côté, Audioslave devait prouver qu’ils pouvaient apporter quelque chose qui se dressait contre la qualité de leur passé collectif.

Le premier album du groupe a prouvé qu’il était tout à fait possible de se forger une nouvelle identité crédible. Offrant une multitude d’hymnes meurtriers qui ont amélioré leurs racines rock classiques avec la dynamique du rock alternatif contemporain, l’album Audioslave a dégagé un attrait général et ses créateurs ont établi une formidable réputation en direct lors de leur tournée mondiale suivante, qui comprenait un long passage sur le projet de loi Lollapalooza de 2003.

Le titre d’Out Of Exile pourrait suggérer que le groupe a ensuite dérivé dans la nature, mais ils travaillaient déjà sur de nouvelles chansons pendant la balade à Lollapalooza, et à la fin de 2003, Audioslave était de retour en studio avec le producteur. Rick Rubin. Bien qu’ils aient pris un court congé sabbatique pendant que le guitariste Tom Morello travaillait sur son projet solo, The Nightwatchman, ils n’ont certainement pas lâché le pied. Out Of Exile est resté l’objectif principal du groupe, et tout a été fait et dépoussiéré au début de 2005.

«Nous avons continué le voyage»

Dans les manches pour Rétrospective de carrière éponyme de Chris Cornell en 2018, Morello a déclaré: «On Out Of Exile, nous avons continué le voyage», et cela sonne vrai, car le disque était une progression naturelle par rapport à son prédécesseur. Comme le grandiose “Votre heure est venue” et le torride, Led Zeppelin-esque groove de la piste titulaire prouvé, les hymnes rock grand écran étaient toujours le fort d’Audioslave, et – comme Morello l’a également déclaré – le “Be Yourself” à combustion lente était en effet “l’héritier spirituel” du très acclamé “Like A Stone . »

Ailleurs, cependant, Out Of Exile a laissé entendre que Audioslave avait hâte de s’étirer sur le plan sonore. Sur “Man Or Animal”, ils ont travaillé sur une attaque punk viscérale et hardcore avec un solo de Morello brillamment sur le champ gauche qui ressemblait plus au travail d’un DJ terrorisant ses platines, tandis que sur “Heaven’s Dead”, ils ont changé de cap et lourd, de la taille d’une arène ballade de puissance. Cornell a continué d’évoluer, aussi, avec sa voix affichant une nouvelle richesse et profondeur sur des chansons telles que le glorieux, Libérer-esque «Dandelion» et le coquelicot lourd mais contagieux «Doesn’t Remind Me», qui a ensuite remporté une nomination aux Grammy Awards bien méritée en 2006.

«Nous avons démoli à eux seuls le blocus rock’n’roll»

Audioslave est entré dans l’histoire à l’approche de la sortie d’Out Of Exile quand ils sont devenus le tout premier groupe de rock américain à jouer à Cuba, présentant un spectacle gratuit pour environ 70 000 personnes à La Havane, le 6 mai 2005. Pendant leur séjour, ils a mis un point d’honneur à interagir avec des musiciens cubains et, comme Morello l’a rappelé plus tard, «Nous avons démoli à eux seuls le blocus du rock’n’roll contre Cuba – quel plaisir c’était de verser chaque once de notre force d’âme dans la performance.

À la suite de leur voyage pionnier à Cuba, Out Of Exile est sorti et a été propulsé directement au sommet du Billboard 200. Le succès signature de l’album, «Be Yourself», a fait craquer le Top 40 américain tandis que le disque a continué à marquer un autre disque de platine pour le groupe. De nouvelles récompenses ont été remportées au cours de l’année 2005, Cornell et sa compagnie obtenant une place au concert Live 8 télévisé mondialement à Berlin, en juillet, suivi de leur première tournée dans les arènes en Amérique du Nord et de la sortie du très acclamé DVD Live In Cuba. .

Les avancées sonores réalisées par Audioslave avec Out Of Exile suggéraient qu’ils étaient là pour rester, mais les circonstances ont ensuite conspiré pour prouver le contraire. En effet, Chris Cornell se tournant vers son set solo de haut niveau Carry On, et Rage Against The Machine regroupant en 2006, le troisième album d’Audioslave, Révélations, est devenu leur chant du cygne. Les styles soul et funk ambitieux de cet album ont cependant montré qu’ils continuaient d’évoluer jusqu’à la toute fin.

