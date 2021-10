Comment Auggie Velarde aide à ouvrir la voie aux futurs artistes péruviens

Lancer une carrière dans un pays étranger peut être une tâche difficile à accomplir pour tout artiste.

Ce qui suit provient de l’agence Ascend, qui s’est associée à Digital Music News pour vous proposer ce profil sur Auggie Velarde.

Vous évoluez principalement dans un environnement étranger qui peut être différent de votre pays d’origine. Il y a beaucoup d’obstacles à surmonter pour que la langue revendique une première place. La musique est largement connue pour être centrée sur la culture ou la société, ce qui implique que les artistes doivent apprendre et s’aligner sur la nouvelle philosophie pour continuer à avancer. Heureusement, la musique est le seul langage universel connu qui transcende diverses barrières pour connecter des personnes de cultures et de lieux différents.

Auggie Velarde, chanteuse et compositrice péruvienne-américaine, est une artiste qui a lancé avec succès une carrière musicale dans un autre pays. L’immigrant péruvien a déménagé aux États-Unis avec une famille désespérée, avec pour seul rêve une vie meilleure. Ils n’avaient pratiquement rien d’autre que l’espoir d’un lendemain meilleur.

C’est aux États-Unis qu’Auggie Velarde a développé une passion et un amour pour l’industrie de la musique.

Il a grandi avec une passion incessante pour la musique qui l’a fait bouger malgré les nombreux découragements de sa famille. Pour eux, la musique était un chemin difficile à suivre et ils ne voudraient pas voir leur fils lutter. Cependant, Auggie était plus que déterminé à poursuivre sa passion pour la musique. Il a consacré sa vie à poursuivre à la fois des études d’informatique et de musique, ce qui a finalement joué en sa faveur. Les ordinateurs lui permettaient de créer de la musique pendant qu’il codait. Il a depuis trouvé un équilibre entre la création et le codage, ce qu’il qualifie d’expérience libératrice.

Auggie a depuis établi l’une des marques de musique les plus dynamiques. Il est largement connu pour sa musique passionnante et divertissante avec des mélodies entraînantes qui vous laisseront accro. Son talent musical inné lui a permis de remporter plusieurs prix, dont le prestigieux TUMI USA Award 2018, qui récompense les immigrants qui ont surmonté les épreuves de la vie pour vivre leur rêve. Auggie a été récompensé pour sa résilience et son engagement exceptionnel envers le service communautaire.

Auggie est également le lauréat du programme de résidence en musique électronique « From Bed Production to Stage » de Château Éphémère et Groover en 2020. Son armoire à trophées de musique abrite également le prix Louder.me Summer League Final Tournament qu’il a remporté en 2019. Le talent musical d’Auggie a également l’a vu figurer en couverture de la liste de lecture éditoriale «Trap del Sur» de TIDAL. Il a également récemment figuré sur la page d’accueil de SoundCloud en tant qu’artiste sélectionné pour le mois LatinX.

Avec autant de succès à son actif, Auggie veut en tirer parti pour aider les autres en cours de route.

Il aspire à continuer à ouvrir la voie à d’autres artistes péruviens et à les aider à trouver leur propre succès dans l’industrie.

Son rêve est de continuer à développer sa marque musicale et, espérons-le, de collaborer avec certains des artistes qu’il a toujours adorés. Il espère capitaliser sur son talent musical unique et vaste pour travailler sur un projet visant à fusionner ses influences culturelles aux côtés de certains de ses héros musicaux. Ce serait non seulement une source pour une tonne d’expériences musicales innovantes, mais aussi une inspiration pour des milliers d’artistes péruviens en herbe à la recherche de succès dans l’industrie.

Pour Auggie Velarde, aucun obstacle n’est trop grand pour vous empêcher de poursuivre votre rêve. L’essentiel est d’adopter une mentalité positive et de garder un œil sur le prix.