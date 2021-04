Comment augmenter l’apport en oxygène

Shankar Chaudhury (président, Banas Dairy) a tweeté que «à l’hôpital Banas Medical College Covid, Palanpur, Gujarat, ils ont installé une centrale de production d’oxygène d’une capacité de 480 mètres cubes par jour.»

Par Sanjeev Nayyar

Au départ, il faut savoir que les hôpitaux reçoivent de l’oxygène médical dans des camions-citernes qui sont déchargés et stockés dans les locaux de l’hôpital. Ils reçoivent également de l’oxygène dans des bouteilles (les recharges reçoivent en grande quantité et se reconditionnent dans des bouteilles).

La pénurie soudaine a surpris tout le monde. Les approvisionnements sont augmentés par les entreprises indiennes en détournant la capacité de fabrication et les importations. Certains hôpitaux envisagent d’installer des usines d’oxygène. Alors que la crise va exploser, nous devons nous poser certaines questions et examiner les problèmes dans une perspective à moyen et long terme.

Les questions qui me viennent à l’esprit sont:

Les niveaux de stock d’oxygène sont-ils fixés par le gouvernement de l’État ou des organismes locaux? Sinon, faut-il les définir et au niveau local? Les normes de stockage devraient-elles être basées sur le nombre total de lits à l’hôpital, y compris en unité de soins intensifs et sur le délai d’approvisionnement en oxygène? Étant donné qu’il est peu probable que les conséquences d’une pénurie d’oxygène soient oubliées, ces normes devraient-elles être affichées à l’entrée de chaque hôpital?

Si de telles normes sont établies de manière équitable et transparente, cela obligera les hôpitaux à disposer de stocks suffisants pour les besoins d’urgence. Cela donnera à tous le temps de prendre des dispositions pour des approvisionnements en oxygène frais en cas de hausse imprévue de la demande. Certes, cela augmentera le fonds de roulement, mais c’est un petit prix à payer pour sauver des vies. Les consommateurs devraient supporter des frais supplémentaires.

Question suivante, est-ce que recevoir de l’oxygène liquide par des camions-citernes ou des bouteilles est le seul moyen de produire de l’oxygène?

Une unité d’oxygène de la taille d’un réfrigérateur à deux portes est un type d’alimentation en oxygène médical portable prêt à l’emploi (pas de temps d’installation) qui peut prendre en charge environ 10 lits de soins intensifs. Il donne un débit de 90 litres par minute qui peut prendre en charge 9 à 11 lits de soins intensifs à la fois ou 18 à 20 lits normaux. Le coût est d’environ Rs 53 lakh.

MVS Engineering fabrique des générateurs d’oxygène médicaux. Une autre société est Airox Technologies dont le site arbore un logo Make in India. Un troisième est une société allemande Inmatec. De leur site, il semble avoir un bras indien. Les entreprises ont des modèles avec des capacités différentes, donc le coût en dépend.

Les hôpitaux et les États ont-ils maintenant passé des commandes pour ces produits?

En fait, il devrait devenir obligatoire pour chaque hôpital d’avoir de tels générateurs d’oxygène à base d’électricité ou de petites usines de fabrication d’oxygène. Leur nombre et leur capacité peuvent être liés au nombre de lits en USI ou selon les décisions locales. Les hôpitaux qui trouvent le coût initial élevé peuvent le louer.

Les hôpitaux peuvent également installer des usines d’oxygène comme nous le dit ce rapport.

Un rapport hindou du 22 avril parle de l’hôpital King George (KGH), Andhra Pradesh: «Les deux générateurs d’oxygène ont été reçus la première semaine de ce mois. Nous prévoyons que l’usine sera prête dans quelques semaines », explique le Dr PV Sudhakar, directeur, Andhra Medical College.

Le Centre avait autorisé deux générateurs d’oxygène de 1 000 LPM (litres par minute) chacun au KGH dans le passé. Le KGH dispose déjà de réservoirs d’oxygène liquide d’une capacité de 20 KL et 13 KL dans ses locaux. Le réservoir 20 KL répond aux exigences du bloc super-spécialité et le réservoir 13 KL répond aux besoins des différentes salles.

«Les générateurs d’oxygène seront une alternative à nous, en cas de pénurie d’oxygène liquide. La pandémie de Covid-19 a entraîné une énorme demande d’oxygène. Les générateurs d’oxygène seront d’une immense aide pendant de telles périodes », a-t-il déclaré.

Les hôpitaux privés doivent prendre les devants dans la mise en place des usines; un exemple d’installation maison est donc:

Shankar Chaudhury (président, Banas Dairy) a tweeté que «à l’hôpital Banas Medical College Covid, Palanpur, Gujarat, ils ont installé une centrale de production d’oxygène d’une capacité de 480 mètres cubes par jour.»

L’usine a coûté Rs 36 lakh (y compris la TPS) et a été fournie par Atmos Power, un fabricant d’usine d’oxygène PSA basé à Ahmedabad. La commande, la livraison et l’installation ont pris moins de 84 heures. La superficie requise pour la plante n’est que de 12 pieds sur 8 pieds. L’hôpital dispose de 400 lits, dont 39 en soins intensifs. L’usine répond largement aux besoins actuels.

C’est tout à fait abordable. La question est: combien d’hôpitaux à Delhi NCR et Maharashtra ont une telle installation?

Je ne suis ni techniquement qualifié ni expert fonctionnel. Laissez les experts évaluer les options ci-dessus et d’autres. De toute évidence, ce qui précède peut aider à réduire l’ampleur de la pénurie. Un troisième exemple est donc:

La Mira-Bhayandar Municipal Corporation (banlieue de Mumbai) propose de mettre en place sa propre usine d’oxygène pour un coût approximatif de Rs 80 lakh, dont la construction devrait prendre environ 45 jours. Il aura une capacité de production de 200 bouteilles d’oxygène médical par jour (Source: Free Press Journal).

Paniquer et envoyer des tweets SOS peuvent parfois fonctionner, mais nous devons envisager des solutions à moyen et long terme. Les ordonnances de la Haute Cour qui réagissent excessivement et sont respectées ne font qu’ajouter aux exigences imposées à un système surchargé. Si seulement les ordonnances des tribunaux pouvaient éliminer l’arriéré des affaires! Ceux qui ont nourri les agriculteurs protestataires avec des pizzas, etc., ne sont pas visibles à ce moment crucial.

C’est le moment d’être calme et de s’attaquer à la cause du problème afin d’éviter les répétitions. Ainsi, nous devons:

– Rendre obligatoire pour les hôpitaux la mise en place d’usines d’oxygène dans les locaux hospitaliers ou / et de générateurs électriques;

—Définir les niveaux de stock d’oxygène au niveau local. Il doit être suivi d’un audit régulier pour s’assurer que chaque hôpital respecte les normes établies;

—Les consommateurs doivent apprendre à payer plus pour un approvisionnement fiable en oxygène qui sauve des vies;

—Le Centre peut financer la mise en place d’usines d’oxygène dans les principaux hôpitaux gouvernementaux de l’Inde, et le reste par les États. Les États peuvent financer les petits hôpitaux privés ou les laisser s’autofinancer;

—Enfin, au lieu d’ordinateurs portables, de scooters et de smartphones gratuits, les électeurs doivent exiger des hôpitaux. Chaque gouvernement a des ressources limitées – cadeaux ou hôpital qui sauve des vies, le choix nous appartient.

Ce n’est pas le moment pour les politiciens de jouer à de petits jeux ou de construire leur image. Les électeurs sont intelligents, ils peuvent voir à travers. Les vrais leaders se délectent de l’adversité. C’est le moment de l’action réfléchie. Dans un an, l’Inde pourrait remercier la Chine d’avoir exporté le virus. Qui sait: Corona a forcé l’Inde à introduire des réformes!

L’auteur est expert-comptable et fondateur de www.esamkriti.com

