Comment augmenter les ventes pendant la période des fêtes avec les fonctionnalités de recherche Google

Les vacances approchent à grands pas. C’est cette période de l’année qui vous rapporte plus de ventes que n’importe quel autre mois ou occasion. Quelle est votre stratégie marketing et commerciale pour les prochaines fêtes de fin d’année ?

Pour augmenter votre trafic, vos ventes et vos revenus pendant les vacances cette année, vous pourriez envisager d’introduire un ajout stratégique dans votre approche de marketing numérique qui consiste à optimiser votre site Web et vos pages pour les fonctionnalités de recherche Google.

Fonctionnalité de recherche Google

Lorsque vous effectuez une recherche sur Google, vous voyez différents types de recherches et d’annonces sur la page de classement des moteurs de recherche (SERP). Ce que vous voyez sur cette page en dehors de (la liste des) sites Web s’appelle des fonctionnalités de recherche.

Vous trouverez ci-dessous une capture d’écran pour vous aider à comprendre la fonction de recherche Google. Nous avons recherché Justin Bieber et nous avons obtenu environ 22 20 00 000 résultats en 0,68 seconde. Ce que nous avons vu d’autre, c’était cet extrait d’informations sur Justin Bieber dans la barre latérale –

L’extrait donne des détails sur le chanteur pop. Google récupère ces informations sur un site Web fiable et à fort trafic et les rassemble dans une section facile à digérer sur la page de recherche.

Mais pourquoi Google fait-il ça ? Ils veulent aider leurs utilisateurs à trouver facilement les produits et les informations qu’ils recherchent.

Parfois, vous pouvez voir des images, des recommandations de produits, des questions ou des requêtes similaires et de nombreuses autres informations visuelles et textuelles sur la page de recherche.

Les fonctionnalités de recherche sont des sections interactives conçues sur mesure sur la page de classement des moteurs de recherche. Ici, le terme conçu sur mesure signifie que le mécanisme de recherche de Google affiche des fonctionnalités de recherche uniques pour chaque recherche effectuée par les utilisateurs.

Imaginez que votre site Web soit présenté dans l’une des fonctionnalités de recherche de Google ! Le trafic sur votre site web va monter en flèche. Et avec ça, votre e-réputation et vos ventes aussi !

Fonctionnalités de commerce électronique et de recherche Google

Les entreprises de commerce électronique peuvent optimiser leurs produits pour les fonctionnalités de recherche Google.

Si vous commencez à optimiser votre site Web de commerce électronique maintenant, vous devrez faire preuve de patience pendant que Google évalue votre site Web et son contenu pour les fonctionnalités de recherche. Donc, pour préparer vos pages de produits de commerce électronique pour la haute saison de fin d’année, c’est le bon moment pour commencer.

Et pour commencer et réussir ici, vous devrez travailler sur ces trois aspects –

Votre page produit SEO et contenuSchema Markup ou Structure dataGoogle Ads

Une chose dont vous devez vous rappeler est que, tout comme le référencement, le SMO, le PPC et d’autres techniques de marketing numérique, il n’y a aucune garantie de succès avec ces implémentations stratégiques également.

Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez choisir d’optimiser votre site Web et d’afficher vos produits sur la fonction de recherche Google –

Fonctionnalité publicitaire –

Lorsqu’un utilisateur souhaite acheter un produit, par exemple un mobile en ligne, et le recherche sur Google, une liste de produits en vedette de différents sites Web de commerce électronique peut lui être présentée dans la barre latérale comme ci-dessous –

Vous pouvez optimiser vos produits pour qu’ils fassent partie de cette liste de courses recommandée par Google.

Cela peut sembler différent sur différents appareils. Obtenir vos produits dans cette liste est simple. Cependant, cela pourrait être un peu cher, car il fait partie de Google Ads et de Google Shopping Ads.

Extraits d’avis enrichis et fonctionnalités locales–

Vous pouvez faire en sorte que votre page Google My Business fonctionne comme une fonctionnalité riche et accueillante pendant la période des fêtes. Pour cela, vous devrez travailler sur votre fiche Google.

Vous n’avez pas de page Google Mon entreprise ? Vous vous demandez pourquoi vous devriez l’obtenir ?

Parce que cela vous donne un engagement client directement sur SERP. C’est une page gratuite et facile à gérer de Google. Il augmente la visibilité de votre marque sur Google et Google Maps.

Et aussi parce que, lorsque vos clients et prospects recherchent les emplacements de votre entreprise autour d’eux, cela s’affiche sur la page de recherche.

L’utilisateur peut également voir un extrait d’avis et d’évaluations pour vos produits et services. Si la plupart de vos avis sont positifs, ils attireront automatiquement de nouveaux clients.

Et s’il y a des critiques négatives, vous voudrez peut-être apporter une solution aux clients insatisfaits sur votre page Google My Business elle-même ; cela convaincra et vous apportera plus de clients pendant les heures de pointe.

Voici quelques façons d’obtenir des avis de clients –

Connectez-vous avec vos anciens acheteurs et demandez-leur de partager leur expérienceOffrez des échantillons de produitsSi vous êtes un revendeur de commerce électronique, vous pouvez demander au fabricant ou aux fournisseurs de vous fournir les avis qu’ils ont reçus plus tôt.

Fonction de recherche d’images –

Certaines requêtes de recherche affichent des images au-dessus des listes de recherche de base. C’est ce qu’on appelle la fonction de recherche d’images. Vous pouvez optimiser les images de vos produits pour obtenir un espace dans cette fonctionnalité de recherche Google.

Google affiche des images sur la page de recherche principale lorsqu’il se rend compte que l’utilisateur veut savoir à quoi ressemble quelque chose. La fonction d’image peut parfois être trouvée en haut. Cependant, il pourrait également être placé quelque part au milieu de la page de recherche.

Si vous souhaitez que vos produits fassent partie de cette fonction de recherche, vous devez optimiser les images de votre site Web pour la recherche d’images Google – c’est là que Google récupère les images pour la fonction d’image.

Les gens demandent aussi –

People Also Ask (PAA) est une fonction de recherche qui répertorie les questions fréquemment posées ou les requêtes des utilisateurs. La fonctionnalité vise à répondre aux requêtes fréquemment recherchées ou demandées, en récupérant des descriptions courtes, informatives et authentiques à partir de différentes URL.

L’utilisateur a la possibilité d’accéder à l’URL source en cliquant sur le lien à la fin de la réponse.

Si vous souhaitez que le lien de votre site Web figure sur cette fonctionnalité de recherche, vous devrez créer un contenu optimisé par mot-clé, informatif et de haute qualité avec des balises d’en-tête riches. Essayez de garder le contenu dans un style interactif et les mots-clés en longue traîne.

Fonctionnalité “Affiner par” –

Lorsqu’un utilisateur recherche un produit qui pourrait être disponible dans différents segments, par exemple pour différents groupes d’âge, sexes, matériaux et types, la fonction de recherche offre à l’utilisateur la possibilité d’affiner sa recherche à l’aide de « Affiner par » outil.

Vous pouvez faire répertorier vos produits ou lignes ici à l’aide de Google Shopping Ads et de Google Ads. Être présenté ici pourrait être difficile, mais pas impossible. Vous devrez travailler et faire évoluer vos implémentations de marketing numérique, en particulier les mots-clés de produits, pour trouver un espace ici.

Résultat final –

Avant d’optimiser votre site Web et vos pages pour la fonction de recherche Google, vous devez vous assurer que vous disposez d’un inventaire suffisant pour répondre à l’augmentation soudaine de la demande pendant la période des fêtes.

À l’avenir, saviez-vous qu’à 284 milliards de dollars, le commerce mobile représente près de la moitié du marché américain du commerce électronique ? Ainsi, en plus des implémentations susmentionnées, vous devrez également vous assurer que votre boutique de commerce électronique est bien optimisée pour le mobile.

Cela inclut, votre site Web doit être beau, se charger rapidement et fonctionner correctement sur n’importe quel appareil mobile. Cela implique également que vous suiviez et implémentiez les meilleures pratiques de référencement mobile ; ainsi, votre site Web et vos pages se classent parmi les meilleurs résultats de recherche.

À une époque où les gens passent plus de temps sur les mobiles, le référencement et le marketing mobiles semblent essentiels pour tous les spécialistes du marketing. Donc, si vous n’avez pas d’optimisation du référencement mobile dans votre processus de marketing numérique, c’est le meilleur moment pour commencer avant que la saison des vacances n’apparaisse.