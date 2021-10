Comment Austen Kroll sent vraiment sur l’engagement de Madison Ex LeCroy

Un gentleman du Sud.

Austen kroll n’avait que de belles choses à dire sur son ex Madison lecroyl’engagement récent de Brett, son petit ami de sept mois. On lui a demandé ce qu’il pensait lors d’une apparition sur Bravo’s Watch What Happens Live le mercredi 29 octobre, et la star de Winter House, 34 ans, a finalement déclaré à l’hôte Andy Cohen qu’il souhaite le meilleur à Madison.

« Donc, la chose accablante à laquelle j’ai pensé, c’est que cela va plus loin que les bêtises que j’avais avec elle depuis des lustres. Elle a un fils », a expliqué Austen, faisant référence au fils de Madison, âgé de 8 ans. Hudson, qu’elle partage avec son ex-mari Josh Hughes. « C’est donc quelque chose qu’elle est sur le point de fonder une nouvelle famille et je souhaite le meilleur pour elle et sa nouvelle famille. »

Lorsqu’on lui a demandé si Austen avait déjà rencontré Brett, j’ai répondu à Andy : « Non [and] Je n’en ai pas l’intention. »

Austen et sa collègue vedette de Southern Charm sont sortis ensemble pendant trois ans, se séparant officiellement à l’été 2020.