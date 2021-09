Comment Ava Max apporte la “fête” à la tournée des stades de Maroon 5

in

Toutes nos félicitations! Vous venez de remporter un laissez-passer dans les coulisses pour les billets les plus chauds de la ville.

Une fois que COVID-19 a mis une pause sur le divertissement en direct, vos artistes préférés sont prêts à prendre la route et à divertir le public en toute sécurité avec de toutes nouvelles tournées et expériences. Et où que vous soyez, nous vous proposons un billet tout accès pour tous les concerts incontournables de l’été. Bienvenue dans le Pass Backstage d’E!

Ava max se souvient de l’appel comme si c’était hier.

Après avoir été incapable de se produire devant de grandes foules à cause de la pandémie de coronavirus, la chanteuse de 27 ans a failli perdre son sang-froid lorsqu’elle a reçu un appel lui demandant de faire partie de Bordeaux 5les prochains spectacles.

“Au moment où j’ai entendu, j’aime avoir paniqué”, a-t-elle déclaré en exclusivité à E! Nouvelles. “Je me dis : ‘Tu te moques de moi ? Cette tournée du stade ? C’est une blague ? Du genre, tu me fais une blague ?’ J’adore Maroon 5. C’est tellement incroyable. Ce sont des artistes tellement incroyables. Cela me fait vraiment sentir honoré. “