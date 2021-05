Comment avancer et reculer rapidement sur la télécommande Apple TV

La télécommande Apple TV ne comporte pas de boutons étiquetés pour des fonctionnalités telles que l’avance et le retour rapides, mais c’est très facile à faire. Voici comment avancer rapidement, rembobiner, parcourir et parcourir des émissions de télévision et des films sur Apple TV.

Les actions décrites ci-dessous sont les gestes et les actions standard du système pour les télécommandes sur tvOS, le système d’exploitation de l’Apple TV. Vous pourrez effectuer ces actions sur les applications Apple, comme l’application TV, et les applications tierces qui utilisent le même lecteur vidéo.

Remarque: certaines applications tierces utilisent des lecteurs vidéo personnalisés alternatifs et peuvent ne pas prendre en charge tous les gestes (bien que de bonnes applications le devraient, et il existe un support presque universel pour les bases).

Comment lire et mettre en pause sur Apple TV

Pour mettre en pause ou lire la vidéo en cours, appuyez simplement sur le bouton physique Lecture / Pause de la télécommande. Vous pouvez également appuyer une fois sur la surface tactile.

Sur une télécommande Apple TV plus récente, la surface tactile est circulaire et la zone circulaire centrale est cliquable. Sur les anciennes télécommandes Apple TV, la moitié supérieure de la télécommande est un trackpad en verre qui peut être enfoncé.

Comment avancer rapidement sur Apple TV

Pour faire avancer rapidement la vidéo en cours de lecture, alors qu’une vidéo n’est pas mise en pause, appuyez longuement sur le bord droit de la télécommande Apple TV (sur la dernière télécommande Apple TV, cette zone est indiquée par un point sur le D-Pad circulaire). Cela commencera à faire avancer la lecture à une vitesse plus rapide. Une icône d’avance rapide sera visible dans la barre de progression à l’écran. Vous pouvez relâcher la pression de votre doigt lorsque l’avance rapide a commencé.

Pour accélérer la vitesse d’avance, appuyez à nouveau sur le bord droit. Cela ajoutera un chiffre 2 à la barre de progression à l’écran, indiquant qu’il avance à deux fois la vitesse. Vous pouvez appuyer à nouveau pour atteindre une vitesse 3x encore plus rapide.

Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement sur le centre de la surface tactile pour arrêter l’avance rapide et reprendre la lecture à partir du point.

Comment revenir en arrière sur Apple TV

Pour rembobiner la vidéo en cours de lecture, alors qu’une vidéo n’est pas mise en pause, appuyez longuement sur le bord gauche de la télécommande Apple TV (sur la dernière télécommande Apple TV, cette zone est indiquée par un point sur le D-Pad circulaire). Cela commencera à inverser la lecture à une vitesse plus rapide. Une icône de rembobinage sera visible dans le par. De progression à l’écran. Vous pouvez relâcher la pression de votre doigt lorsque le rembobinage a commencé.

Pour augmenter la vitesse de rembobinage, appuyez simplement à nouveau sur le bord gauche pendant le rembobinage. Cela ajoutera un chiffre 2 à la barre à l’écran, indiquant qu’il recule maintenant à deux fois la vitesse. Vous pouvez appuyer à nouveau pour atteindre une vitesse 3x encore plus rapide.

Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement sur le centre de la surface tactile pour arrêter l’avance rapide et reprendre la lecture à partir du point choisi.

Comment avancer sur Apple TV

Si vous ne souhaitez pas avancer rapidement en continu, vous pouvez à la place sauter la lecture. Pour avancer de dix secondes, cliquez simplement sur le bord droit de la surface tactile (appuyez et relâchez immédiatement). Un indicateur de saut de 10 secondes apparaît à l’écran et la lecture vidéo avance de ce montant. Vous pouvez cliquer à plusieurs reprises pour parcourir par incréments de dix secondes. Sauter en avant est souvent utile pour sauter au-delà des pauses publicitaires et commerciales.

Comment revenir en arrière sur Apple TV

Si vous ne souhaitez pas revenir en arrière en continu, vous pouvez à la place revenir en arrière de dix secondes. Cliquez simplement sur le bord gauche de la surface tactile (appuyez et relâchez immédiatement). Un indicateur de saut de 10 secondes apparaîtra à l’écran et la vidéo en cours sautera en arrière de dix secondes. Vous pouvez cliquer à plusieurs reprises pour revenir en arrière par incréments de dix secondes. Le retour en arrière est utile si vous avez manqué une phrase de dialogue et que vous souhaitez la revoir facilement.

Comment frotter avec précision sur Apple TV

Sur la télécommande Apple TV de dernière génération, le matériel distant avec le pavé tactile circulaire tactile en haut, il est également possible de naviguer dans la vidéo à l’aide d’un geste de balayage rotatif. Cela vous permet de parcourir précisément le point de lecture actuel.

Appui long sur le trackpad

Attendez que l’indicateur circulaire apparaisse, puis faites défiler Pour faire défiler, mettez en pause la vidéo en cours si elle est en cours de lecture. Posez votre doigt sur le bord extérieur du clickpad circulaire. Maintenez-le là jusqu’à ce que vous voyiez la fenêtre contextuelle de l’indicateur circulaire autour de l’indicateur de lecture à l’écran. Ensuite, vous pouvez déplacer votre doigt dans un mouvement circulaire autour du trackpad pour avancer et reculer. Un aperçu de l’image sélectionnée apparaîtra flottant au-dessus de la barre de progression.

Lorsque vous trouvez le moment que vous recherchez, cliquez au centre du clickpad pour réactiver et confirmer votre nouvelle position. Si vous souhaitez annuler le geste, appuyez sur le bouton Retour de la télécommande et la vidéo reviendra à sa position d’origine.

Cependant, un brossage précis est souvent inutile. Si vous souhaitez simplement feuilleter vers un endroit plus tard dans la vidéo, mettez la vidéo en pause et balayez vers la gauche ou la droite sur le trackpad pour sauter. Appuyez sur Lecture lorsque vous atteignez le nouveau point de lecture souhaité.

Boutons uniquement…

La nouvelle télécommande Apple TV est conçue pour être utilisée avec des gestes tactiles du trackpad ou des pressions sur des boutons. Mais si vous vous trouvez accidentellement en train de toucher la télécommande lorsque vous la prenez, ou une autre entrée involontaire, vous pouvez régler la télécommande pour appuyer uniquement sur des boutons. Pour ce faire, ouvrez l’application Paramètres, accédez à Remote -> Clickpad -> Click Only.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: