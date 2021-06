Comment Avatar: Dante Basco et Janet Varney du dernier maître de l’air rendent hommage à l’acteur de doublage Mako dans un nouveau projet

Vous pouvez vous replonger dans Avatar: The Last Airbender (et éventuellement The Legend of Korra) avec Dante Basco et Janet Varney avec le podcast Avatar: Braving the Elements, alors que les stars revoient chaque épisode de The Last Airbender pour décomposer les thèmes, les batailles , et des anecdotes en coulisses, avec l’aide d’invités spéciaux allant des acteurs comme Jack De Sena (Sokka) et Jennie Kwan (Suki) aux co-créateurs Michael DiMartino et Bryan Konietzko, pour n’en nommer que quelques-uns.