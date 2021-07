Comment Avatar: Jack DeSena du dernier maître de l’air pense que Sokka n’a pas de capacités de maîtrise

Oui, je le fais ! Je pense qu’il est une figure d’équilibre importante. Je veux dire, c’est quelque chose que j’ai certainement, vous savez, lorsque j’ai la chance de me connecter avec les fans de la série, c’est quelque chose avec lequel je pense que beaucoup de gens se sont connectés. Et quelque chose dont j’aime parler, c’est cette idée de, je pense que c’est très, très lié au fait d’être dans un groupe d’amis ou, vous savez, d’aller au lycée, ou d’aller à l’université, ou de trouver un nouvel emploi et de regarder autour et dire: ‘Wow, tout le monde ici est plus spécial que moi. Et je suis comme un mec, et comment suis-je arrivé ici ? Et qu’est-ce que j’apporte à la table ?’ Et je pense que Sokka est un bel exemple de creuser dans ce qui vous rend spécial, même lorsque vous n’en avez pas envie. Et vous savez, pour lui, c’est l’intelligence, le leadership et le soutien d’un membre de l’équipe. Et je pense que ces choses sont de belles qualités. Et trouver cette façon de se sentir spécial quand vous ne le faites pas est, je pense, une belle chose à laquelle les téléspectateurs de tout âge peuvent se connecter.