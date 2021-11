Comment avez-vous acheté votre dernier téléphone ?

Transporteurs, magasins de détail ou en ligne – à vous de choisir

La saison des smartphones de cette année a été un peu plus calme que d’habitude, avec OnePlus sautant sa mise à niveau de routine de la série T et LG hors du jeu. Nous avons quand même réussi à obtenir de nouvelles versions intéressantes, bien sûr. Deux téléphones pliables de Samsung et la série Pixel 6 de Google ont tenté les nerds du téléphone partout, avec de nombreux utilisateurs se rendant pour acheter un tout nouvel appareil.

De nos jours, il existe de nombreuses options si vous souhaitez effectuer une mise à niveau à partir de votre téléphone. Les opérateurs facilitent et accélèrent le passage d’un appareil à l’autre, surtout si vous utilisez un plan de paiement. Des entreprises comme Verizon et AT&T proposent de nos jours des offres intéressantes sur les mises à niveau et les échanges, certains plans incluant même une remise mensuelle si vous achetez un smartphone à côté de celui-ci.

Mais nous ne voulons pas tous rester confinés à un seul transporteur. Les magasins de détail physiques comme Best Buy, Walmart et Target ont généralement une bonne sélection de téléphones, tandis que les détaillants en ligne comme Amazon proposent une variété infinie d’appareils parfaits pour tous les budgets. Il y a aussi le fabricant lui-même. Des entreprises comme Google et Samsung vendent leurs smartphones directement aux consommateurs, avec des offres de reprise et des forfaits exclusifs. Parfois, c’est le seul moyen d’accéder à certaines variations de couleurs, comme avec le Galazy Z Flip3 nouvellement personnalisable.

Et hé, peut-être avez-vous décidé qu’un nouveau smartphone n’est pas pour vous. L’achat de modèles d’occasion ou remis à neuf via des canaux comme eBay est un excellent moyen de mettre à niveau à une fraction du coût.

Que vous veniez de passer à un Pixel 6 Pro ou que vous utilisiez toujours un Galaxy S8, nous voulons savoir comment vous avez acheté votre dernier smartphone. Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients – de nombreuses personnes ont eu de mauvaises expériences d’achat via des transporteurs ou des sites Web de fabricants dans le passé, entraînant la perte de colis ou d’appareils manquants, tandis que l’achat d’occasion limite généralement vos options de garantie. De manière générale, cependant, chaque itinéraire se termine par le même résultat : un tout nouveau gadget brillant entre vos mains. Alors, comment avez-vous acheté votre dernier téléphone ?

Entre les opérateurs, les détaillants et les canaux en ligne, les moyens d’acheter un nouveau smartphone ne manquent pas. Comment as-tu acheté le tien ?

