Comment avez-vous vécu sans ces 10 gadgets bon marché sur Amazon? – .

Il va sans dire que certaines des choses les plus utiles que vous ayez jamais achetées ne coûtaient pas nécessairement beaucoup d’argent. Et maintenant, nous sommes sur le point d’ajouter un tas de nouvelles entrées à cette liste. Nous avons rassemblé 10 gadgets et gadgets différents qui sont tous super utiles et pourtant incroyablement abordables. Ces produits populaires ont déjà un prix si bas qu’ils n’ont pas besoin d’économies supplémentaires pour les rendre attrayants – bien que beaucoup d’entre eux bénéficient actuellement de réductions supplémentaires sur Amazon. Et quand vous aurez enfin mis la main sur eux, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans eux!

La plupart des gens qui recherchent des offres sur Amazon ont probablement à cœur des produits populaires tels que AirPods d’Apple et Pots instantanés. Bien sûr, c’est formidable d’économiser de l’argent sur des best-sellers comme ceux-ci, mais vous n’allez pas impressionner personne avec eux.

Il y a des tonnes d’articles sur Amazon qui ont le potentiel de changer la donne pour vous, mais vous ne les rencontrerez jamais si vous ne savez pas où chercher. Par exemple, avez-vous vu cet impressionnant 30 $ projecteur d’étoile de galaxie qui vient de devenir méga-viral sur TikTok et se vend comme un fou? Les enfants l’adorent tellement, tout comme les adultes, même s’ils ne l’admettent pas. Ou que diriez-vous de ce génial Jeu de tournevis 22 en 1 qui ne coûte que 22,99 $ sur Amazon pour le moment – ou moins de 20 $ grâce à une réduction supplémentaire que vous pouvez obtenir si vous êtes un membre Prime?

Et ce n’est que la pointe de l’iceberg!

Consultez notre tour d’horizon ci-dessous pour voir 10 appareils différents que vous souhaiteriez avoir depuis le début. Certains sont de nouveaux gadgets dont vous n’avez probablement jamais entendu parler et d’autres sont des éléments essentiels qui coûtent beaucoup moins cher que les rivaux populaires. Dans les deux cas, vous devez absolument profiter de ces excellentes découvertes d’Amazon.

Jeu de tournevis de précision 22 en 1 Nanch

Garantie de 2 ans sur le tournevis: Nous utilisons des matériaux solides et une ingénierie solide afin que nos produits durent longtemps – pendant des années, pas ces outils bon marché; Embouts de tournevis haute dureté: 22 embouts de tournevis magnétiques (faiblesse magnétique pour protéger vos appareils électroniques) en acier allié S2, HRC 58-62, traitement antirouille et traitement chauffé par dureté. Tournevis ergonomique d’élégance: un tournevis entièrement en métal avec zone antidérapante et haut pivotant en douceur offre la meilleure sensation dans votre main.

Jeu de petits tournevis de précision Nanch, boîte à outils de réparation professionnelle avec tige d'extension intégrée H…

Projecteur Eicaus Star Galaxy

Projecteur Star + Projecteur Ocean Wave: Le projecteur de veilleuse Eicaus peut non seulement émettre un éventail d’étoiles crépusculaires pour projeter une scène étoilée, mais transforme également votre pièce en une oasis sous-marine tranquille et relaxante. Transformez votre place en une expérience magique. Options dimmable et 10 couleurs: choisissez votre humeur avec des émissions rouges, bleues, vertes, blanches ou multicolores et choisissez la luminosité souhaitée. La lumière colorée se jette sur les plafonds ou les murs et créera l’ambiance romantique, relaxante ou chaleureuse dont vous avez besoin. Haut-parleur de musique intégré: fonctionne avec les smartphones via Bluetooth ou insérez simplement une carte TF, vous pouvez profiter de la musique pour vous détendre ou jouer un son de sommeil pour aider votre bébé / enfants à dormir paisiblement. Avec un mode unique activé par le son, les lumières scintillent et changent de motifs avec le rythme de la musique, ce qui entraîne une projection de ciel étoilé.

Projecteur Star, projecteur Galaxy avec télécommande, projecteur Eicaus 3 en 1 veilleuse avec…

Chargeur sans fil ultra-mince LETSCOM 15W

C’est l’un des chargeurs sans fil les plus rapides et les plus populaires sur tout le site d’Amazon, et pourtant c’est aussi l’un des moins chers.

Vitesse de charge élevée: charge de sortie haute vitesse (à l’aide d’un adaptateur QC2.0 / 3.0 ou PD; adaptateur PD pour iPhone 11 Pro / 11 Pro Max recommandé, adaptateur Samsung Note 10/10 + PD) 15W compatible avec LG V50 / V40 / V35 / V30 / G8 / G7; 10W compatible avec Samsung Note 10 + / Note 10 / Note 9 / Note 8 / S20 + / S20 / S10 + / S10 / S10E / S9 + / S9 / S8 + / S8; 7,5 W compatible avec l’iPhone 11/11 Pro / 11 Pro Max / XS Max / XS / XR / X / 8 + / 8 avec le dernier système iOS et 5 W compatible avec Google Pixel 3 / 3XL / 4 / 4XL ou d’autres appareils compatibles Qi . Ultra-mince: ce coussin de chargement sans fil est super mince de seulement 0,3 pouce, il est plus facile de le mettre dans les poches, un coussin de charge sans fil haute vitesse peut être emporté n’importe où. Les câbles de type c (inclus) permettent à notre chargeur sans fil qi de fonctionner plus rapidement.

Chargeur sans fil ultra mince LETSCOM, chargeur rapide sans fil 15 W max certifié Qi, compatible…

Kit de démarrage de soudage en plastique liquide UV Bondic LED

ADHÉSIF INCROYABLE – Une fois complètement durci, Bondic est 100% étanche, résistant à la chaleur et non toxique. Sèche clair et peut être poncé ou peint après son durcissement pour personnaliser tout projet RÉPARATIONS RAPIDES ET FACILE À UTILISER: La lumière UV LED incorporée a un bouton facile à appuyer et lorsque le liquide est exposé à la lumière UV, il durcit en quelques secondes pour former un permanent lier

Bondic LED Kit de démarrage de soudage en plastique liquide UV

FlipBelt

Vous allez passer beaucoup de temps à faire de l’exercice à l’extérieur cet été, car seule une personne folle irait au gymnase ces jours-ci. Cette ceinture avec des tonnes de poches cachées pour contenir toutes vos affaires est définitivement un incontournable.

Ouvertures de poche multi-accès dans toute la ceinture Aucune boucle pour causer des frottements inconfortables Pas de rebond, même conception

Pochette de taille FlipBelt FBB Level Terrain, noire, petite / 26-29

Casque Bluetooth Mpow Flame

Ces écouteurs Bluetooth ont des milliers de critiques 5 étoiles, et pourtant ils coûtent moins de 20 $ sur Amazon.

LE BLUETOOTH 5.0 LE PLUS AVANCÉ: Mpow Flame adopte la dernière technologie Bluetooth 5.0 pour une connexion plus stable et une transmission de signal plus forte. Il prend en charge divers appareils compatibles Bluetooth et vous pouvez rester connecté à 2 appareils Bluetooth en même temps. SON IMMERSIF AVEC BASSES PUISSANTES: Avec des pilotes dynamiques de 11 mm, des microphones à réduction de bruit cVc 6.0 intégrés et une puce audio SBC et AAC, Mpow Flame offre une qualité sonore fantastique avec un son de basse puissant et des appels vocaux cristallins à tout volume. Les voix ne se mélangent pas avec les instruments. Choisissez les embouts auriculaires appropriés (XS / S / M / L) pour obtenir une meilleure étanchéité et une meilleure expérience d’écoute pour des entraînements intensifiés.

Casque Bluetooth Mpow Flame V5.0 Casque sans fil étanche IPX7, basse + HD stéréo sans fil…

Cafetière et machine à expresso AeroPress

Vous voulez un délicieux expresso et un café sur le pouce? Ne dépensez pas 5 $ la tasse chez Starbucks.

Populaire auprès des amateurs de café du monde entier, l’AeroPress breveté est un nouveau type de presse à café qui utilise un processus d’infusion rapide et à immersion totale pour préparer un café lisse, délicieux et plein de saveur sans amertume et avec une faible acidité. Adieu la presse française! Le brassage rapide AeroPress évite l’amertume et la forte acidité créées par le long temps de trempage requis par la presse française. De plus, le microfiltre en papier AeroPress élimine les grains et signifie que le nettoyage prend quelques secondes. Donne 1 à 3 tasses de café américain par pression en environ une minute, et contrairement à une presse française, elle peut également préparer du café de style expresso pour une utilisation dans les lattes, les cappuccinos et autres boissons à base d’espresso.

Cafetière et machine à espresso AeroPress – Donne rapidement un délicieux café sans amertume – 1 à…

Brosse à récurer électrique BLACK + DECKER

Ne vous asseyez pas là à frotter votre vaisselle à la main quand elle ne rentre pas dans le lave-vaisselle – utilisez plutôt cet appareil génial de premier ordre.

Épurateur électrique pratique pour le nettoyage sans tout le travail Conception entièrement submersible; Bord racleur durable La poignée moulée en caoutchouc assure une prise en main sûre et confortable 4 piles AA et 2 tampons à récurer robustes inclus

Brosse à récurer électrique BLACK + DECKER (PKS160)

HOUSE DAY Cintres gain de place Black Magic

Aucun placard ne devrait être sans eux, et vous en obtenez 10 pour moins de 20 $.

Cintres magiques en cascade pour gagner de la place Idéal pour les appartements, les dortoirs, les petites maisons Peut être suspendu verticalement ou horizontalement pour maximiser l’espace de la maison

HOUSE DAY Black Magic Hangers Cintres à vêtements à économie d'espace Organisateur Smart Closet Space Saver P…

Clip Auxiwa sur la lumière annulaire Selfie

Vous en avez assez de prendre des selfies qui ne sont jamais aussi beaux que ceux que vous voyez sur Instagram? Ce petit accessoire est un truc du métier que des tonnes d’influenceurs utilisent.

Ayez l’air impeccable dans vos selfies: cette petite lumière vise à optimiser vos selfies! La lumière donne un éclairage doux sans lumière dure. C’est comme avoir un photographe de studio professionnel chaque fois que vous ressentez l’envie soudaine de selfie. Améliorez votre jeu de selfie: les photos sont une question d’éclairage! L’utilisation du flash fourni avec les téléphones portables est un grand non-non. C’est pourquoi vous avez besoin de cette lumière annulaire pour selfie! Il suffit de le clipser sur votre téléphone et vous êtes sur votre chemin.

Clip Auxiwa sur la lumière annulaire Selfie [Rechargeable Battery] avec 36 LED pour Smart Phone Camera Roun…

