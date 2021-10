Comment avoir deux systèmes d’exploitation sur le même PC : Windows 10 et Windows 11 | La technologie

Pour tous ceux qui ne savent pas encore très bien si Windows 11 vaut la peine comme système d’exploitation principal, une bonne option peut être de faire coexister la nouvelle version et l’ancienne Windows 10 sur le même PC. Voyons comment nous pouvons le faire.

Si vous faites partie de ceux qui pensent que Windows 11 n’a pas encore mûri un peu pour le considérer comme votre option définitive en matière de système d’exploitation, il se peut qu’il existe une bonne solution pour vous.

Si vous mettez Windows 11 dans une machine virtuelle, ce ne sera pas la même chose car ils ont tendance à fonctionner plus lentement que s’il n’était pas sur ce support. Vous pouvez également essayer de le mettre sur un autre ordinateur que vous possédez, mais cela présente l’inconvénient d’avoir à gérer deux appareils.

La meilleure solution serait d’avoir les deux Windows 10 comme Windows 11 sur un seul PC et choisissez lequel des deux nous voulons exécuter lorsque nous allumons l’appareil.

Pour réaliser ce double démarrage, nous devons disposer de suffisamment d’espace disque pour avoir deux systèmes d’exploitation. Au moins, il est recommandé d’avoir 64 Go d’espace pour la version 11.

Configuration requise pour installer Windows 11

La première chose à vérifier est que nous pouvons installer le nouveau système d’exploitation Microsoft sans problème, car il est beaucoup plus exigeant avec les composants que la version 10.

Ces exigences doivent être remplies :

Avoir le TPM 2.0. Au moins 4 Go de mémoire RAM. Un écran doté d’un Résolution minimale de 720p. 64 Go de stockage interne. Une carte graphique pouvant utiliser DirectX 12. A Processeur Intel ou AMD le rendre compatible. Dans ce cas, la plupart des processeurs Intel de septième génération ou plus anciens sont laissés de côté, et par AMD, cela ne fonctionne pas dans le Ryzen de première génération.

Si vous souhaitez connaître plus en détail toute la question des conditions requises pour installer Windows 11, vous pouvez vous renseigner sur cette page de Microsoft.

Il y a des moments où la configuration TPM, nous l’avons désactivé et il faut aller dans le BIOS de notre ordinateur pour le démarrer, étant normalement dans la configuration Safe Boot.

Si vous voulez savoir à 100% que vous pouvez installer Windows 11, vous pouvez toujours exécuter PC Health Check de Microsoft, un programme qui exécute une analyse et vous indique exactement si vous avez la compatibilité.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Télécharger l’ISO de Windows 11

Une fois que nous savons que notre ordinateur peut héberger Windows 11, il est temps de télécharger l’ISO du système d’exploitation avec lequel nous travaillerons plus tard.

Les étapes à suivre sont celles-ci :

Nous devons aller à la page que Microsoft a créée et qui nous servira pour le but dont nous avons besoin maintenant, qui n’est autre que enregistrez l’image ISO Windows 11 sur votre ordinateur. Nous faisons défiler le site Web jusqu’à ce que nous voyions où il est indiqué Téléchargez l’image disque de Windows 11 (ISO).

Nous verrons que dans cette option, nous avons un bouton déroulant où il est dit Sélectionnez Télécharger. Nous cliquons dessus et choisissons Windows 11. À ce moment-là, nous obtiendrons un fichier appelé Win11_Espagnol_x64.iso Il occupe environ 5,52 Go, que nous sauvegardons sur le disque dur de notre ordinateur.

Comment graver le fichier ISO

Pour continuer tout le processus, nous devons utiliser l’image ISO que nous avons sauvegardée et l’enregistrer d’une certaine manière sur la clé USB, avant d’entrer dans quelles sont les partitions du disque dur.

Les étapes peuvent être assez nombreuses, mais elles ne sont pas trop compliquées.

La première chose à faire est de connecter la clé USB à votre PC. Maintenant, étant sous Windows 10, nous cliquons sur le bouton Démarrer et sélectionnons Outils d’administration Windows. Ensuite, nous allons Gestion d’équipe. Nous cliquons sur Espace de rangement et puis dans Gestion de disque. Ensuite, nous faisons un clic droit sur la clé USB et sélectionnons Supprimer le volume pour effacer le lecteur. À ce moment, nous cliquons sur le nouvel espace non alloué pour votre clé USB et sélectionnons Nouveau tome pour ouvrir le Assistant de nouveau volume, puis cliquez sur Prochain. Nous écrivons 1000 comme taille de volume, car cette partition ne nécessitera que 1 Go d’espace. Quand il est mis, nous cédons Prochain. Cliquer sur Prochain dans la fenêtre Attribuer une lettre de lecteur ou un chemin. Maintenant, dans la fenêtre Formater la partition, nous devons changer le système de fichiers en FAT32. Au nom du volume on met celui qu’on veut, pour ensuite cliquer sur Prochain et puis dans Finaliser. À ce stade, nous faisons un clic droit sur l’espace non alloué restant sur la clé USB et sélectionnez Nouveau tome. Cliquez ensuite sur Prochain (dans la première fenêtre de l’assistant), pour sa sortie Spécifiez la taille du volume, laissez tout l’espace restant être utilisé et appuyez sur Prochain. Dans la fenêtre Attribuer une lettre ou un chemin de lecteur cliquer sur Prochain. Maintenant que nous sommes dans la partition Format, nous changeons le système de fichiers en NTFS, en attribuant le nom que nous voulons comme avant, puis cliquez sur Prochain et puis dans Finaliser. Nous ouvrons l’explorateur de fichiers et faisons un clic droit sur le fichier ISO de Windows 11 et sélectionnez Monter. Cela nous fera voir tous les fichiers que contient l’ISO. À ce moment, nous devons copier tous les fichiers et dossiers de cette ISO, à l’exception du dossier qui dit sources, sur la partition FAT32 de la clé USB. Maintenant, nous créons un dossier vide appelé sources sur la partition FAT32 de la clé USB et y copions uniquement le fichier boot.win à partir du dossier sources de l’ISO de Windows 11. Copiez simplement tous les fichiers et dossiers ISO de Windows 11, y compris ceux que nous avons copiés auparavant, sur la partition NTFS de la clé USB.

partition Windows 11

Maintenant, ce dont nous avons besoin, c’est de configurer l’espace que nous allons consacrer à Windows 11 sur notre disque dur.

Pour cela, nous procédons comme suit :

Nous revenons à Gestionnaire de disques au Gestion d’équipe. On clique avec le bouton droit de la souris sur son unité principale (normalement c’est C) puis on sélectionne Diminuer le volume. Maintenant, nous devons mettre la quantité d’espace que nous voulons réduire, qui dans ce cas sera de 65000 (ce qui équivaut à 65 Go). La partition est réduite et nous voyons comment l’espace que nous venons de créer apparaît comme non alloué. Faites un clic droit sur l’espace non alloué et sélectionnez Nouveau tome. Nous suivons les étapes de l’assistant et acceptons la valeur par défaut dans la fenêtre Taille du volume. Ensuite, dans Attribuer une lettre ou un chemin de lecteur, choisissez l’option Ne pas attribuer de lettre de lecteur ou de chemin et cliquez Prochain. Dans la partition Format, on garde la configuration de NTFS et par défaut, tandis que, dans Volume Label, nous écrivons un nom pour identifier qu’il s’agit de Windows 11. Une fois cela fait, cliquez sur Prochain et puis dans Finaliser.

Maintenant, nous insérons la clé USB avec votre installation de Windows 11 et redémarrons l’ordinateur. Nous appuyons sur la touche nécessaire pour accéder au BIOS (Il peut s’agir de F2, del, F8, F10 en fonction de chaque ordinateur) et à l’intérieur de celui-ci, nous modifions l’ordre de lecture au démarrage de l’ordinateur pour faire de la clé USB la première option. À ce moment, l’ordinateur redémarre et la première fenêtre de configuration de Windows 11 devrait apparaître. Ensuite, le processus d’installation de Windows 11 commencera, que nous devons continuer jusqu’à ce que nous atteignions la fenêtre dans laquelle il demande où vous souhaitez installer Windows, moment où nous devons sélectionnez le partition Windows 11 que nous avons créé, en utilisant le gestionnaire de fichiers. Après avoir fait cette sélection, cliquez sur Prochain et on continue jusqu’à la fin Installation de Windows 11.

Les performances d’un PC ne dépendent pas uniquement de son matériel, les pilotes affectent 30 ou 40% des performances. Voyons comment télécharger et installer les pilotes sur votre PC.

Menu pour choisir le système d’exploitation

Normalement, chaque fois que nous démarrons l’ordinateur, un menu devrait apparaître où nous avons la possibilité de choisir le système d’exploitation que nous voulons utiliser.

Si ce menu n’apparaît pas, pas de problème, car nous allons voir comment y remédier. Nous n’avons qu’à faire ce qui suit :

Nous allons Réglage et puis nous entrons Système. Ensuite, nous allons À propos de et cliquez sur le lien Réglages avancés du système. Maintenant en Propriétés du système nous cliquons sur le bouton Réglage à côté de la rubrique Démarrage et récupération. Puis dans Démarrage et récupération, on clique sur le menu déroulant sur Système d’exploitation par défaut. Nous devrions obtenir à la fois Windows 10 et 11 sur la liste. Nous en sélectionnons un à charger si nous ne choisissons pas manuellement. Nous devons cocher la case Temps d’affichage de la liste des systèmes d’exploitation et nous écrivons le nombre de secondes que nous voulons que le menu apparaisse dans lequel il nous permet de choisir le système d’exploitation lorsque nous démarrons l’ordinateur. Cliquez ensuite sur Accepter. Maintenant, nous devons redémarrer l’ordinateur pour vérifier que les modifications ont fonctionné.

Maintenant que vous savez comment avoir à la fois Windows 10 et Windows 11 sur un seul ordinateur, vous pouvez en profiter pour continuer à utiliser celui qui vous convient le mieux à tout moment.

De plus, ce sera aussi simple que de le choisir au démarrage de l’ordinateur, la complication à cet égard est donc nulle.