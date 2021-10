Comment avoir la taille de Ninel Condé ?

.

La chanteuse et actrice mexicaine Ninel Conde ne cesse de surprendre ses followers avec sa silhouette sculpturale à 45 ans. Dans un post sur son compte Instagram, l’artiste a posé vêtue d’un petit bikini blanc en marchant le long de la plage, révélant ses abdominaux forts et ses jambes toniques.

«Aujourd’hui, je me sens plein d’énergie positive et je veux profiter de l’occasion pour vous raconter une autre de mes astuces de fitness. Ce que je fais pour avoir un corps plus dur, c’est de travailler pour augmenter le pourcentage de masse musculaire et réduire le pourcentage de graisse. Le muscle est plus compact et ferme, et la graisse prend plus de place. Par conséquent, mon équipe de santé ; nutritionniste, entraîneur, consultant en alimentation et suppléments, massothérapeute et moi cherchons toujours à réduire les graisses avec suffisamment d’exercice « , a déclaré l’artiste.

Une taille enviable

L’interprète de « El Bombón asesino » a également révélé qu’elle utilisait sa « ceinture de ceinture » pour façonner sa taille, et a anticipé qu’elle la mettra bientôt en vente. « Restez à l’écoute pour qu’ils ne s’en privent pas ! », a-t-elle encouragé ses followers, qui l’ont remplie d’éloges. « Comme c’est beau », « All a Goddess », « Belle femme, corps céleste », sont quelques-uns des commentaires que ses fans ont téléchargés dans la publication qui compte plus de 39 000 likes.

Plus tôt, dans une interview avec Son Sagateam, Conde a partagé d’autres secrets pour rester belle. « La décoloration, les pinces, la chaleur, le sèche-cheveux sont très mauvais pour vos cheveux. Tout d’abord, vous devez utiliser des protecteurs thermiques lorsque vous utilisez de la chaleur, il y en a de très bons, essayez de ne pas avoir d’alcool pour qu’ils ne déshydratent pas vos cheveux. N’utilisez jamais de pinces avec les cheveux mouillés et utilisez un shampooing qui ne contient pas de sulfates, afin qu’il n’abîme pas la couleur. Et s’ils ont des cheveux très travaillés, c’est bien de faire un changement avec une coupe », a-t-il expliqué.

Concernant les soins de la peau, la chanteuse a conseillé de ne jamais s’endormir sans se démaquiller et se laver le visage. « Pendant la journée, nous sommes exposés à de nombreux polluants que notre peau absorbe. Et toujours utiliser de la crème solaire », a-t-il souligné.

VIDEO Ninel conseille comment prendre soin de sa peau

Ninel Condé dévoile ses meilleurs conseils beauté2019-05-17T22:11:11Z

Concerts à venir

La chanteuse a fait la promotion des prochaines dates de ses concerts. «Ce seront des nuits pleines d’énergie, de danse et de bonne musique à ne pas manquer. Nous vous préparons de nombreuses surprises pour que chacun des spectacles soit inoubliable. Êtes-vous prêt ? », a-t-il annoncé sur son Instagram.

L’artiste a souligné à quel point l’énergie de son public l’a rendue heureuse. « Revenir sur scène est toujours aussi agréable que la première fois. J’aime les voir chanter et danser avec moi ! L’affection et l’énergie vive sont incomparables ».