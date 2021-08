Comment avoir toujours le passeport COVID à portée de main sur son mobile Android ou iPhone | La technologie

Le passeport COVID devient quelque chose de nécessaire pour pouvoir entrer selon quels endroits en Espagne et selon chaque communauté. Pour notre confort, il est préférable de le transporter sur votre mobile et c’est pourquoi nous allons vous expliquer comment nous pouvons le faire.

Bien que la vérité soit que cela prête quelque peu à confusion, la vérité est que selon la communauté autonome où vous vous trouvez ou où vous allez passer vos vacances, le Passeport COVID Il faut plus ou moins d’importance pour pouvoir entrer dans certains endroits ou dans d’autres.

Nous pouvons en avoir besoin selon l’endroit où nous sommes et il n’y a pas de moyen plus simple que de le transporter sur le mobile.

Voyons les différentes façons dont nous devons prenez-le sur notre smartphone et s’ils nous demandent de pouvoir le montrer sans effort, puisque nous aurons tout préparé.

Comment télécharger le passeport COVID

Avant de pouvoir le transporter sur le mobile, l’essentiel sera de savoir comment nous pouvons télécharger ce document qui certifie que nous sommes vaccinés contre le COVID, afin de l’intégrer dans notre smartphone.

La première chose sur laquelle nous devons être clairs est que Le passeport COVID est également appelé certificat numérique COVID. Une fois que nous savons cela, nous avons deux façons de le faire transporter sur le téléphone mobile.

ministère de la Santé

La première façon d’obtenir le passeport COVID est d’entrer au ministère de la Santé et de le demander.

C’est-à-dire que nous devons effectuer les opérations suivantes :

Nous entrons sur le site Web de la demande de certificat COVID de l’UE Nous pouvons bien le demander avec notre propre certificat numérique, la Cl @ ve permanent ou le programme Auto-signature. Une fois que nous aurons choisi l’une de ces méthodes, nous aurons automatiquement le certificat COVID dans Format PDF avec un QR code dans lequel se trouvent toutes les informations.

Chaque communauté autonome

La deuxième manière qu’il y a aujourd’hui est de le demander dans chaque communauté autonome.

La façon de le faire et l’endroit où vous devrez entrer pour l’obtenir dépendront de chacun.

Le système de santé de presque toutes les communautés autonomes a également ses propres propre application pour Android et iOS où, si nous avons été vaccinés avec toutes les doses, nous aurons un certificat COVID et son code QR correspondant.

En accédant à ces applications, il explique déjà les étapes que nous devons suivre pour le rendre efficace au sein du logiciel. Chacun d’eux le fait d’une manière différente.

Passeport COVID dans Google Pay

Le principal résultat lors de la demande de passeport COVID est d’avoir un fichier PDF dans lequel il y a un QR Code qu’en le scannant, toutes les informations nécessaires sont obtenues.

On peut aussi transporter ce même code sur papier, mais c’est beaucoup plus ennuyeux et pas aussi efficace que de pouvoir le transporter sur le mobile.

Le meilleur est l’intégrer dans Google Pay pour l’avoir en un seul clic et nous pouvons même le supprimer du bas de notre écran principal.

La première chose est d’utiliser Pass2Pay une application que nous pouvons télécharger à partir de Google Play Store, avec laquelle nous allons créer une carte virtuelle à intégrer dans Google Pay, puisque ni le PDF ni les codes QR eux-mêmes ne peuvent être exportés.

Pour l’avoir à portée de main au cas où ils nous le demanderaient, il suffit de suivre ces étapes :

La première chose à faire est de télécharger l’application et de l’installer. Nous ouvrons l’application et nous allons cliquer sur Ouvrir le fichier PDF. A ce moment nous devons sélectionner le fichier PDF de notre certificat COVID. Maintenant, l’application nous demande si nous voulons utiliser le Identification textuelle, à ce que nous devons Accepter pour permettre la détection du code QR qui se trouve sur le certificat. Après avoir chargé les informations, cliquez sur Utiliser le résultat. Maintenant, nous devons entrer dans un écran où jusqu’à saisir les données de la carte que nous allons créer. La dernière chose est de cliquer sur Enregistrer sur le téléphone de sorte qu’à partir de maintenant nous avons créé notre carte virtuelle. Lorsque vous avez terminé le processus, vous pouvez Enregistré dans Google Pay.

Cela signifie qu’à partir de maintenant, chaque fois que vous accédez à Google Pay, vous pouvez mettre la carte de certificat COVID sur l’écran de votre mobile.

Lorsque vous en avez besoin, nous n’avons qu’à ouvrir Google Pay et le tour est joué.

Passeport COVID dans Apple Wallet

Intégrer le fichier PDF avec le code QR à l’iPhone est plus facile que ce que nous avons fait sur Android. Nous allons dépendre d’un site Web et de peu d’autre pour obtenir le certificat COVID incorporé dans Apple Wallet.

Pour y parvenir, vous devez suivre ces étapes :

Nous allons Safari et nous accédons au URL: getcovidpass.eu/privacy-en?lang=es Cliquez ensuite sur Créez le vôtre puis nous acceptons les conditions d’utilisation du service. Maintenant, nous choisissons comment envoyer le code QR de votre passeport COVID à l’application, en pouvant choisir entre scanner le QR, télécharger un PDF ou une image. Dans notre cas nous allons télécharger un PDF. Après quelques secondes, nous verrons à quoi ressemble notre carte Apple Wallet et nous n’avons qu’à cliquer sur Ajouter et il sera déjà incorporé.

Chaque fois que vous ouvrez Apple Wallet, vous pouvez choisir cette carte pour l’afficher au cas où vous en auriez besoin.

Vous avez déjà vu comment nous pouvons transporter le passeport COVID sur notre mobile avec un confort total pour le montrer en cas de besoin. Dites-nous ce que vous en pensez sur nos réseaux sociaux.