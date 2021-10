Comment avoir YouTube PiP sur iPhone sans avoir besoin d’un compte Premium | La technologie

Lorsque Apple a publié iOS 14 pour l’iPhone, il a également fait apparaître le mode image à image, c’est-à-dire que les vidéos pouvaient être lues en PiP ou ce qui est la même chose, qu’elles paraissaient plus petites sur un écran flottant. Le problème vient quand aujourd’hui le Picture in Picture ne fonctionne pas sur YouTube avec l’iPhone. C’est pourquoi aujourd’hui, nous allons vous dire comment vous pouvez le résoudre.

Ce système de visionnage des vidéos de YouTube dans une fenêtre flottante plus petite, alors que nous continuons à effectuer des tâches sur l’iPhone, c’est quelque chose qui ne fonctionne actuellement pas dans iOS 14.

Il y a eu une saison où, si on met Safari en mode bureau Nous pouvions profiter du PiP, mais YouTube s’en est rendu compte et l’a fait ne pas fonctionner.

La raison pour laquelle YouTube coupe ce service aux utilisateurs d’iPhone est que dans l’abonnement Prime Oui, cela le permet, mais bien sûr, nous parlons d’un YouTube payant, quelque chose que tout le monde ne veut ou ne peut pas avoir.

Il existe plusieurs méthodes pour y parvenir et nous allons en parler.

Raccourci PiP

Le moyen le plus simple pour nous d’avoir le système image à image sur notre iPhone consiste à utiliser le raccourci YouTube PiP personnalisé.

Pour y parvenir, nous devons avoir une série d’applications installées et suivre quelques étapes simples :

Nous ouvrons le Paramètres sur votre iPhone. Maintenant, nous devons descendre jusqu’à ce que nous puissions sélectionner Raccourcis. Nous activons donc Autoriser les raccourcis inconnus. Si nous voyons qu’il est grisé, nous allons ouvrir l’application Raccourcis et installer tout raccourci dont il dispose. De cette façon, il sera plus beau. Puis nous revenons aux Raccourcis du Paramètres de l’iPhone et activez le commutateur. Maintenant, nous installons Scriptable depuis l’App Store d’Apple. À ce stade, nous devons ouvrir le lien de raccourci YouTube PiP sur l’iPhone. Une fois ici, nous cliquons sur Obtenir un raccourci. Lorsque nous avons été redirigés vers l’application Raccourci, nous devons aller en bas. A ce moment nous devons cliquer sur Ajouter un raccourci non fiable. Il est maintenant temps d’ouvrir YouTube et de lire la vidéo que nous voulons. Nous cliquons sur le bouton Partager puis sélectionnez Plus. Ensuite, nous devons cliquer sur YouTube PiP de toutes les options disponibles que nous voyons Ensuite, vous devez cliquer sur Accepter lorsqu’il est demandé.

Une fois que nous touchons la vidéo YouTube, elle commencera à jouer en mode flottant PiP, avec la possibilité de modifier la vitesse et la résolution de la lecture, le tout dans la fenêtre flottante.

Si nous touchons la fenêtre flottante, en veillant à bien toucher, nous pouvons faites-le glisser sur l’écran de l’y placer n’importe où, c’est-à-dire là où il est préférable pour nous de l’avoir sans nous déranger.

Vous pouvez également utiliser les raccourcis de rechercher, lire ou mettre en pause la vidéo, des choses qui se font normalement et que l’on va avoir ici pour pouvoir les utiliser sans le moindre problème.

Ce raccourci fonctionnera à la fois pour l’application YouTube elle-même et pour le site Web que nous pouvons ouvrir avec le navigateur.

Si nous voulons voir un vidéo en safari et notre but est de le voir sur un écran flottant, il suffit de l’ouvrir dans le navigateur, de le partager et de sélectionner YouTube PiP.

Navigateur de stade

Il existe une autre méthode pour obtenir le système PiP des vidéos YouTube sur notre iPhone, au cas où la précédente n’aurait pas fonctionné pour vous ou ne vous aurait pas simplement convaincu.

La façon de le faire est simple, il vous suffit de suivre ces étapes que nous allons vous indiquer :

La première chose à faire est d’installer Stadium Full-Screen Browser à partir de la boutique d’applications Apple. Au moment où nous ouvrons l’application, il nous sera demandé de modifier les paramètres de la page. Ici, nous devons coller https://m.youtube.com dans le cadre URL principale. Ensuite, nous devons copier et coller ce qui suit Mozilla / 5.0 (Android 4.4 ; Mobile ; rv : 41.0) Gecko / 41.0 Firefox / 41.0 : dans le Chaîne de l’agent utilisateur boîte. Plus tard, nous devons faire défiler vers le bas et nous assurer que Exiger une vidéo plein écran est autorisé. Cliquer sur Faire un don en haut à droite de l’écran. À ce stade, le site Web mobile YouTube s’ouvrira automatiquement. Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton Image dans l’image.

À partir de maintenant, nous pouvons voir la vidéo YouTube que nous voulons en mode PiP, tandis que nous utilisons l’iPhone pour autre chose, par exemple dans d’autres applications.

Ces deux méthodes que nous avons vues sont simples et aucune d’entre elles ne nous oblige à acheter YouTube Premium ou à jailbreaker l’appareil.

Si ça ne marche toujours pas ?

Si cela ne fonctionne pas pour vous avec l’une des méthodes que nous vous avons montrées, il se peut que vous ayez désactivé l’option dans votre terminal.

Pour l’activer, vous devez procéder comme suit :

Vous allez à Paramètres de l’iPhone Allez dans Général et sélectionnez Image dans l’image. Dans cette section, vous devez activer le commutateur de Démarrer Pip automatiquement si vous l’avez désactivé.

Maintenant, essayez à nouveau certaines des méthodes que nous vous avons montrées auparavant, car le problème vient sûrement de ce que nous vous avons dit.

Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux pour l’exécuter.

YouTube Premium

Si vous n’avez pas le service PiP sur votre iPhone, vous n’avez abonnez-vous à YouTube Premium, puisque vous pourrez profiter de ce système, en plus de nombreux autres avantages tels que ne pas avoir de publicités ou pouvoir télécharger pour regarder plus tard hors ligne, entre autres.

Le principal obstacle est qu’il est payant et bien qu’il existe actuellement un essai gratuit d’un mois, la vérité est qu’après cette période, nous devrons payer le montant de 11,99 euros par mois.

Nous espérons que ces méthodes que nous avons montrées vous ont aidé à profiter du système PiP sur YouTube sous iOS 14, malgré le fait que la société appartenant à Google insiste sur le fait que seul le service Premium vous permet de l’obtenir.

Si vous les avez essayés, nous aimerions savoir lequel vous convient le mieux et celui que vous utilisez, afin que vous puissiez nous en parler sur nos réseaux sociaux.