Comment AWS aide Satellogic à gérer l’ensemble de son catalogue Earth

L’imagerie satellite à code couleur montre comment les cultures se portent sur les terres agricoles brésiliennes. (Photo satellite)

C’est une chose d’envoyer plus d’un billion d’octets de données satellitaires chaque jour, et une autre de transformer toutes ces données en une image complète de notre planète qui est mise à jour quotidiennement.

Pour la première partie de la tâche, Satellogic – une entreprise mondiale dont le siège est en Uruguay – se tourne vers une constellation de satellites d’observation de la Terre qui devrait passer de ses 17 engins spatiaux actuels à plus de 300 d’ici 2025.

Pour faciliter la partie traitement du travail, Satellogic se tourne vers Amazon Web Services.

« Nous avons construit l’avenir ensemble, entre Satellogic et AWS », a déclaré à . Clint Crosier, directeur d’AWS Aerospace and Satellite Solutions. « Nous leur avons permis de planifier leur objectif de pouvoir imager chaque kilomètre carré de la Terre chaque jour. »

Cela pourrait ouvrir davantage d’applications pour les données satellitaires, selon Matt Tirman, président de Satellogic North America.

« Des données satellitaires de haute qualité sont essentielles pour faire face à certains des problèmes les plus cruciaux du monde, tels que l’utilisation et la distribution des ressources », a déclaré Tirman aujourd’hui dans un article de blog sur Amazon. « Pour l’agriculture à grande échelle, nos données peuvent aider à répondre aux questions sur la santé des cultures, l’impact environnemental, les cycles de vie des ravageurs envahissants, les risques de sécheresse ou d’inondation.

Les données satellitaires en temps opportun peuvent également guider la réponse aux catastrophes naturelles et aux crises humanitaires, faciliter la planification urbaine et la gestion des actifs, ou fluidifier la circulation du trafic maritime et aérien. Tirman a déclaré qu’il considère AWS comme un « accélérateur » qui sera en mesure de fournir des informations et des mises à jour plus tôt aux clients de Satellogic, leur donnant plus de temps pour répondre aux changements rapides.

Croisier, qui était général de division dans l’Air Force et la Space Force avant de venir à AWS, a expliqué qu’il y a généralement un compromis dans l’observation de la Terre par satellite : vous avez généralement besoin d’un satellite à prix élevé pour générer des images haute résolution, mais vous besoin de beaucoup de satellites en orbite terrestre basse pour obtenir des images fréquemment mises à jour. Alors, combien de satellites coûteux pouvez-vous vous permettre de construire ?

Satellogic change l’équation avec une flotte de satellites légers et bon marché. La constellation existante de 17 satellites peut collecter 2 millions de miles carrés (5 millions de kilomètres carrés) d’images multispectrales et hyperspectrales par jour. De plus, chaque satellite est équipé pour capturer des clips vidéo plein écran d’une durée maximale de 60 secondes, avec des mises à niveau attendues dans un proche avenir.

“Ils ont été en mesure de proposer un système de conception de satellites qui offre en fait une résolution inférieure au mètre, à un coût qui leur permet de construire une constellation de 300 boules”, a déclaré Crosier. “Alors maintenant, vous n’avez plus à échanger ces deux-là l’un contre l’autre … et cela change vraiment la donne.”

Chaque satellite est conçu pour générer en moyenne 50 gigaoctets de données par jour, et lorsque vous multipliez ce chiffre par 300 satellites, vous devez disposer d’un système capable de traiter et de stocker 1,5 téraoctet de données chaque jour, puis de fournir aux clients un accès rapide. aux données qu’ils recherchent. C’est là qu’AWS entre en jeu.

Satellogic tire parti du service de stockage de données Amazon S3 et de l’infrastructure cloud d’AWS pour permettre à ses clients d’accéder en toute sécurité à des milliards et des milliards d’octets de données dans la base de données consultable de l’entreprise. AWS fournit une puissance de calcul évolutive via les services Amazon EKS et AWS Lambda. Les données traitées sont livrées aux clients de Satellogic via une couche de service construite sur Amazon CloudFront et Amazon API Gateway.

Au fur et à mesure que la constellation de Satellogic s’agrandit, AWS peut augmenter la capacité pour correspondre.

“S’ils exécutaient cela sur site, ils devraient évoluer et construire un nouveau matériel, une nouvelle sécurité, amener de nouvelles personnes à chaque fois”, a déclaré Crosier. « Avec AWS, ils ne font littéralement que configurer leur console AWS pour augmenter la puissance de traitement et le nombre de serveurs.

Satellogic n’est pas la seule entreprise d’observation de la Terre à utiliser les services cloud d’AWS. D’autres partenaires incluent BlackSky, une entreprise avec des racines à Seattle qui construit une constellation de 30 satellites ; Maxar Technologies, qui a travaillé avec AWS pour accélérer le flux des prévisions météorologiques par satellite ; et Capella Space, basée à San Francisco, qui possède une flotte de satellites d’imagerie radar.

“Nous soutenons des centaines et des centaines de clients de notre équipe aérospatiale et satellite”, a déclaré Crosier. « Nous n’avons pas de relations exclusives. En tant que principe de base, nous souhaitons soutenir toute entreprise spatiale qui pense pouvoir améliorer ses missions et ses opérations en opérant sur le cloud. »

Croisier ne craint pas qu’AWS soit à court d’opportunités commerciales.

“Il y a beaucoup de demande pour tout le monde”, a-t-il déclaré. « Vous savez, c’est un peu comme quand j’étais dans l’armée. Vous ne pourriez jamais fournir assez d’images aux combattants mondiaux, n’est-ce pas ? Vous ne pourriez jamais épuiser leur signal de demande. Et je pense que l’observation de la Terre est de la même manière. Chaque fois que nous pensons que nous sommes sur le point d’aplatir, nous ouvrons un nouveau cas d’utilisation.