Comment baigné d’or, Adamari López a l’air mini dans Así se baila

Comment baignée d’or, Adamari López a l’air mini dans Así se baila | Instagram

Vraiment spectaculaire, c’est ainsi que la belle conductrice de Aujourd’hui, Adamari López lors du dernier gala d’Así se baila. L’ex de Toni Costa est apparue à l’image de la reine de Midas, « baignée d’or » avec une mini robe qui a attiré tous les regards.

Le beau Adamari López A l’occasion de l’émission de télé-réalité danse Telemundo, elle a choisi une tenue qui en a laissé plus d’un sans voix car sa mini robe au design très original semblait baignée d’or. Le vêtement est très différent des autres pour son jeu de textures, avec des fermetures et autres.

La vérité est que l’actrice avait aussi l’air vraiment radieuse, une tenue qu’elle a complétée avec de belles baskets, un maquillage très élégant et un joli chignon qui la faisait briller.

Le présentateur de télévision qui agit en tant que juge d’Así se baila aux côtés de Mariana Seoane et Christián de la Fuente a brillé non seulement dans le programme télévisé, mais aussi dans les réseaux sociaux, où il a été enregistré puisqu’il était en préparation.

Sans aucun doute, Adamari López est l’un des visages les plus beaux et les plus aimés de la télévision ; c’est pourquoi, à 50 ans, elle est belle et actuelle sur les écrans.

Récemment, il était surprenant que l’ex de Luis Fonsi ait partagé sur les réseaux sociaux que le botox est appliqué sur son visage. Bien que certains pensaient que c’était la première fois, beaucoup ont été surpris d’apprendre qu’il s’agissait d’une retouche et la célèbre est allée plus loin en recommandant le traitement à ses followers et en la partageant avant et après avec un changement notable.

VOIR PLUS D’ADA ICI

Comme baigné d’or, Adamari López a l’air mini dans Así se baila. Photo : Instagram.

Le médecin a avoué que l’actrice a une peau assez soignée, même si « l’aide » était vraiment perceptible dans le « 11 » qui était marqué sur son front, le soulèvement de ses sourcils et le « pied de poulet ».

Quelque chose que l’actrice a souligné, c’est que ceux qui subissent ce type de traitement doivent très bien s’informer avant d’appliquer tout changement et avec qui le faire.

Adamari López Elle a subi une transformation totale après sa perte de poids radicale, quelque chose qui ne s’est pas produit du jour au lendemain, mais a pris beaucoup de temps et d’efforts pour cette belle femme ; bien qu’il soit dit qu’à la fin, lorsqu’on ne voyait pas les résultats escomptés, une « petite aide » a été apportée.

D’autres personnes ont attribué le changement final d’Ada à sa séparation d’avec la danseuse Toni Costa ; cependant, c’était quelque chose dans les travaux depuis un certain temps.

Adamari est également confronté à un autre changement radical, car il a été annoncé que Hoy Día, un programme dont il est le propriétaire, licencierait plusieurs personnes, dont son producteur exécutif. Non satisfait de cela, il est dit que ce lundi les adieux continueront et tout cela dans le but de changer la matinée en quelque chose de plus digne d’intérêt. Jusqu’à présent, seuls les changements de production ont été partagés ; Pourtant, ce sera ce lundi qu’on saura s’il y aura des changements au sein du casting.