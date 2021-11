Comment Barcelone s’alignera-t-il contre Benfica ?

Barcelone affrontera Benfica en Ligue des champions mardi dans ce qui est un match crucial dans le groupe E qui devrait décider qui se qualifiera pour les huitièmes de finale avec le Bayern Munich.

Benfica a perdu 3-0 contre Barcelone au retour, mais les géants catalans ont renversé la vapeur et remporteront une victoire.

C’est le premier match de Xavi contre le Barça en Ligue des champions et il a de nombreuses blessures à affronter, alors voyons qui pourrait figurer.

Le seul vrai problème de blessure de Xavi en défense est à l’arrière droit où Sergino Dest reste incertain avec une blessure au dos. La star de l’USMNT a repris l’entraînement, mais on ne sait pas encore s’il sera considéré comme suffisamment en forme pour commencer.

Oscar Mingueza figurait à l’arrière droit contre l’Espanyol mais était loin d’être impressionnant et pourrait donc être remplacé par Sergi Roberto si Dest ne revient pas à temps.

Ailleurs, la seule autre grande décision de Xavi est de savoir qui jouer en défense centrale.

Gerard Pique et Eric Garcia ont obtenu le feu vert contre l’Espanyol et ont gardé une cage inviolée, mais Ronald Araujo fait pression pour une place.

Xavi ne manque guère d’options au milieu de terrain mais reste sans Pedri qui devrait manquer un mois de plus après avoir subi un revers dans sa récupération d’une blessure à la cuisse.

Il est difficile de voir Xavi faire beaucoup de rotations au milieu de terrain pour un match de cette importance, ce qui signifie qu’il pourrait rester avec Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Nico Gonzalez.

Busquets et Nico ont tous deux pris des coups tard contre l’Espanyol, mais on pense qu’ils seront prêts à jouer mardi. Sinon, Riqui Puig espère avoir une chance d’impressionner dans le onze de départ.

L’attaque de Barcelone reste décimée par les blessures, tandis que les jeunes Ilias Akhomach (suspension) et Ez Abde (non inscrit) ne peuvent pas non plus jouer, ce qui est un nouveau coup dur pour le nouveau patron.

La situation signifie que nous pourrions voir Gavi continuer dans une position plus avancée avec Memphis Depay qui a remporté le vainqueur contre l’Espanyol ce week-end.

À moins que Xavi ne modifie sa formation, ce qui ne laisse qu’une place à gagner, ce qui signifie que Yusuf Demir, Philippe Coutinho et Luuk de Jong pourraient figurer.

XI possible : Ter Stegen ; Roberto, Piqué, Eric, Alba ; Busquets, Frenkie, Nico ; Demir, Memphis, Gavi.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre Benfica ? Faites-nous part de vos prévisions et de vos équipes dans les commentaires ci-dessous !