Comment Barcelone s’alignera-t-il contre Elche?

Après un rapide voyage en Arabie saoudite pour la Coupe Maradona en milieu de semaine, Barcelone revient à l’action samedi alors qu’elle accueille Elche au Camp Nou pour une action en Liga.

Ce sera le dernier match à domicile du Barça en 2021 et ils chercheront non seulement à donner aux fans de quoi se réjouir, mais aussi à reprendre le chemin de la victoire après le match nul décevant à Osasuna la semaine dernière.

Le Barça disputera un match crucial à l’extérieur contre Séville mardi prochain, ce qui pourrait affecter les décisions personnelles de Xavi Hernández pour ce week-end. Voyons comment le Barça pourrait s’aligner contre Elche.

Photo par Alex Caparros/.

Gerard Piqué est suspendu pour accumulation de cartons jaunes et ne figurera pas samedi, et avec Jordi Alba de retour à l’entraînement mais pas encore autorisé à revenir, il est difficile de prédire quelle défense prendra le terrain.

Xavi est allé à trois contre Osasuna la semaine dernière, et même avec l’absence de Piqué, il y a beaucoup de défenseurs disponibles pour utiliser le même système. Ronald Araujo semble être un titulaire garanti sous Xavi, et Samuel Umtiti et Clément Lenglet ont tous deux assez bien joué récemment pour se battre également pour une place.

Nous ne pouvons pas non plus oublier Eric García et Óscar Mingueza, et il y a aussi la possibilité d’un arrière quatre qui ouvre la porte à Sergiño Dest et Alejandro Balde pour jouer comme arrières latéraux. Il existe plusieurs combinaisons disponibles, et tout dépendra de ce que Xavi pense être le mieux adapté pour affronter Elche.

Photo par Eric Alonso/.

Sergio Busquets a obtenu un repos bien mérité contre Boca Juniors et reviendra sûrement dans l’équipe pour celui-ci, et il devrait avoir ses jeunes partenaires habituels au milieu du parc à Gavi, Nico González et Frenkie De Jong.

Les quatre ont joué en tant que diamant du milieu de terrain dans le 3-3-1-3 de Xavi à Osasuna, qui n’a pas très bien fonctionné mais pourrait simplement avoir besoin d’un autre match ensemble pour produire de meilleurs résultats. Riqui Puig a été excellent dans la Coupe Maradona et continue de gagner plus de minutes sous Xavi, et le voir commencer samedi ne serait pas vraiment un choc.

Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

Avec l’absence continue de Memphis Depay et la terrible performance de Luuk De Jong contre Osasuna, prédire l’attaquant du Barça samedi est vraiment difficile. Nous savons qui seront les ailiers : Ousmane Dembélé, qui a ressenti de la douleur la semaine dernière mais semble aller bien, et Ez Abde qui a marqué son premier but pour le club et a reçu les éloges de Xavi.

Si Dembélé ne peut pas y aller pour une raison quelconque, alors la porte s’ouvre pour que Yusuf Demir, Philippe Coutinho et Ilias Akhomach commencent celui-ci. Ne soyez pas choqué si Ferran Jutglà du Barça obtient le feu vert non plus après avoir fait ses débuts la semaine dernière et marqué contre Boca Juniors.

Mais la grande question est l’attaquant : De Jong n’a rien fait la semaine dernière pour mériter un deuxième départ consécutif, donc la position est vraiment à gagner. À part le grand Néerlandais, Jutglà est la chose la plus proche d’un attaquant parmi les joueurs actuellement impliqués dans la première équipe et pourrait finir par être le nom surprise lorsque les nouvelles de l’équipe seront publiées samedi.

XI possible: Ter Stegen; Araujo, García, Lenglet ; Nico, Busquets, Gavi ; De Jong ; Ez Abde, Jutglà, Dembélé (3-3-1-3)

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre Elche? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !