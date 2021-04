Comment Barcelone s’alignera-t-il contre Getafe?

Barcelone revient en Liga jeudi contre Getafe et devrait être de bonne humeur après la victoire de samedi en Copa del Rey sur l’Athletic Bilbao.

Les hommes de Ronald Koeman n’ont plus que huit matchs de Liga à disputer en 2020-2021 et savent que s’ils les gagnent tous, ils seront couronnés champions.

Bien sûr, c’est plus facile à dire qu’à faire et Getafe sera soutenu après avoir tenu le Real Madrid à un match nul et vierge ce week-end au Coliseum Alfonso Perez.

Voyons comment ils pourraient s’aligner:

Photo de David S. Bustamante / Soccrates / .

Koeman a beaucoup d’options en défense alors que les problèmes de blessures de l’équipe se sont atténués. L’arrière central Gerard Pique a fait un retour réussi d’une maladie au genou lors de la finale de la Copa del Rey, tandis que Ronald Araujo sera également désireux d’obtenir le signe de tête dès le départ.

Sergi Roberto est également une option pour entrer dans l’équipe à la place de Sergino Dest. Le joueur de 29 ans a également fait son retour de blessure en finale de la Copa del Rey, sortant du banc pour remplacer l’Américain en seconde période.

Photo par Alex Caparros / .

Koeman a clairement exprimé ses sentiments sur ses options de milieu de terrain la dernière fois, laissant Riqui Puig et Miralem Pjanic dans les tribunes pour la finale et sélectionnant deux gardiens de but sur le banc.

Ilaix Moriba était à nouveau un remplaçant et a apprécié un autre camée. Le jeune a clairement sauté au-dessus de Puig et Pjanic dans l’ordre hiérarchique au Camp Nou après avoir impressionné lorsqu’il a offert des opportunités en équipe première sous Koeman.

Sergio Busquets, Pedri et Frenkie de Jong restent le trio préféré et semblent prêts à recommencer jeudi soir avec Ilaix ou même Roberto, le joueur le plus susceptible de rejoindre le milieu de terrain si Koeman décide de rafraîchir les choses.

Photo de Fran Santiago / .

Antoine Griezmann était de retour dans le onze de départ la dernière fois et espère continuer après avoir marqué en finale de la Copa del Rey. Il y a eu des chuchotements Ousmane Dembele est aux prises avec un problème à l’aine et il n’était qu’un remplaçant tardif contre l’Athletic.

On ne sait pas à quel point la blessure dérange Dembele, mais cela pourrait signifier qu’il est de retour sur le banc jeudi. Martin Braithwaite manquera à cause d’une entorse à la cheville, tandis que Lionel Messi devrait mener l’équipe comme d’habitude au Camp Nou.

XI possible: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Roberto, Busquets, De Jong, Pedri, Alba; Messi, Griezmann.

Comment pensez-vous que Barcelone s’alignera contre Getafe? Faites-nous part de vos réflexions, prédictions et équipes dans les commentaires ci-dessous!