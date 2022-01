Comment Barcelone s’alignera-t-il contre Grenade?

Barcelone revient en action en Liga ce samedi pour l’un des matchs sur route les plus difficiles de la ligue face à Grenade dans le sud de l’Espagne.

Le Barça poursuit un début de janvier très chargé avec un troisième match consécutif sur la route. Ils ont battu Majorque alors qu’il manquait 16 joueurs la semaine dernière, puis se sont rendus en troisième division Linares en Copa del Rey sans 15 joueurs et ont toujours avancé en Coupe, et maintenant ils rejouent à l’extérieur pour la troisième fois en sept jours tout en manquant toujours un tout un tas de joueurs.

Même Xavi ne sait pas qui peut ou ne peut pas jouer samedi, mais nous essaierons quand même de deviner le onze de départ. Voici comment le Barça pourrait s’aligner ce week-end.

Ronald Araujo a subi une fracture à la main contre Linares et devrait manquer un certain temps, mais Clément Lenglet et Samuel Umtiti devraient être de retour de leurs problèmes d’estomac et être disponibles pour celui-ci.

Mais les quatre arrières devraient être assez faciles à deviner : sans Araujo et avec Dani Alves en bonne forme pour ses débuts mercredi, Óscar Mingueza retournera sur le banc et Alves sera à l’arrière droit, avec Jordi Alba à gauche et Eric García comme partenaire de Gerard Piqué au centre. Marc-André ter Stegen sera de retour dans les buts après que Neto ait joué en Coupe.

Frenkie De Jong est une autre victime du match de Linares et manquera le voyage à Grenade avec un problème au mollet. Riqui Puig est le remplaçant naturel du Néerlandais aux côtés de Sergio Busquets et Nico González au milieu de terrain, mais le jeune homme n’a pas fait un bon match contre Linares et pourrait ne pas être en mesure de conserver sa place de titulaire pour le troisième match consécutif.

Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a pas de mise à jour officielle indiquant si Gavi et Pedri seront testés négatifs pour Covid-19 à temps pour faire le voyage, mais les rapports indiquent que c’est l’attente. S’ils effacent les protocoles, l’un d’eux prendra sûrement la place de Puig au milieu. Étant donné que Pedri revient tout juste d’une blessure, il est plus probable que Gavi commence s’il est effectivement disponible.

Luuk De Jong est de retour après avoir purgé une suspension contre Linares et le Néerlandais mérite de commencer après son excellente performance contre Majorque la semaine dernière. Ferran Jutglà continue de gagner de plus en plus de confiance avec Xavi et son vainqueur du match de mercredi suffira sûrement à conserver sa place dans l’alignement.

Et après son impressionnant camée remplaçant contre Linares, Ousmane Dembélé est prêt à débuter contre Grenade. Même si le Français est un sujet sensible en ce moment en raison de son statut de contrat, on ne peut nier à quel point il a été bon sous Xavi et continuera d’être sélectionné par l’entraîneur aussi longtemps qu’il restera au club et qu’il sera en bonne santé.

Memphis Depay et Ansu Fati devraient être médicalement autorisés et nommés dans l’équipe, mais les deux seront très probablement sur le banc et prêts à contribuer en seconde période lors de leur premier match de retour de blessure.

XI possible: Ter Stegen; Alves, Piqué, Eric, Alba ; Nico, Busquets, Gavi ; Dembélé, L. De Jong, Jutglà (4-3-3)

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre Grenade? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !