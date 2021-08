Comment Barcelone s’alignera-t-il contre la Real Sociedad?

Barcelone lancera dimanche sa campagne 2021-22 en Liga contre la Real Sociedad avec le match devant être joué devant des supporters au Camp Nou pour la première fois en 17 mois.

C’est également la première fois depuis très longtemps que le Barça lancera une campagne sans Lionel Messi après le départ choc du GOAT et son transfert ultérieur au Paris Saint-Germain.

L’entraîneur Ronald Koeman est également privé de certains joueurs clés en raison d’une blessure, mais il aura désespérément besoin d’un bon départ après un été traumatisant pour les géants catalans.

Regardons comment le Néerlandais peut aligner son équipe contre La Real :

Photo par Eric Alonso/.

Neto commencera dans les buts du Barça avec Marc-Andre ter Stegen toujours absent alors qu’il se remet d’une blessure au genou. Sergino Dest devrait commencer à l’arrière droit mais devra faire face à la concurrence d’Emerson pour sa place cette saison, tandis que Jordi Alba devrait figurer sur le flanc opposé.

Gérard Piqué a l’air d’une certitude en défense centrale et pourrait être associé à Ronald Araujo au cœur de la défense. Eric Garcia devrait être disponible au retour des JO, s’il s’est inscrit à temps, tout comme Samuel Umtiti. Cependant, Clément Lenglet est incertain après s’être blessé en pré-saison.

Photo de Sportinfoto/DeFodi Images via .

Le milieu de terrain de Koeman devrait s’avérer intéressant à lire avec Frenkie de Jong incertain à cause d’une blessure au mollet et Pedri à peine rentré de Tokyo. Cela ne surprendrait absolument personne si les deux figuraient même si ce n’était peut-être pas la meilleure idée.

Ce que nous savons, c’est que Sergio Busquets sera le capitaine de l’équipe et que Sergi Roberto, Riqui Puig et Miralem Pjanic sont également en forme et disponibles et pourraient jouer un rôle dans le match.

Certains des jeunes du club espèrent également faire partie de l’équipe après une brillante pré-saison. Gavi est susceptible de manquer avec une mâchoire fracturée, mais Nico Gonzalez pourrait être nommé dans l’équipe de la journée.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

Il y aura un grand trou béant dans l’attaque de Barcelone avec Messi manquant et Koeman aura besoin de ses attaquants pour intensifier cette saison et fournir les buts et les passes décisives nécessaires.

Il y aura beaucoup d’attention sur Antoine Griezman maintenant que Messi est parti, tandis que Memphis Depay a connu une brillante pré-saison avec sa nouvelle équipe et espère poursuivre sa séquence de buts.

La pré-saison a également vu des performances impressionnantes de Yusuf Demir, qui a été pressenti pour faire partie de l’équipe. L’adolescent a été signé pour le Barça B mais on a déjà le sentiment qu’il va passer la majeure partie de la saison avec l’équipe première.

XI possible : Neto ; Dest, Piqué, Araujo, Alba ; De Jong, Busquets, Roberto ; Demir, Griezmann, Memphis.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre la Real Sociedad? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !