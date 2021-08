Comment Barcelone s’alignera-t-il contre l’Athletic ?

in

Barcelone se rendra à San Mames samedi pour affronter l’Athletic et espère continuer le même type de forme qu’il a montré la dernière fois contre la Real Sociedad.

Ronald Koeman sera toujours privé des stars blessées Marc-André ter Stegen, Ousmane Dembele, Ansu Fati et Philippe Coutinho, mais Oscar Mingueza pourrait être prêt à revenir.

Regardons qui pourrait figurer.

Ter Stegen ne devrait pas revenir avant le week-end prochain lorsque Getafe visitera le Camp Nou, ce qui signifie que Neto continuera entre les bâtons pour les visiteurs samedi.

Gerard Pique pourrait manquer le match avec des informations selon lesquelles il a un léger coup et a été conseillé par l’équipe médicale du club de prendre une semaine de congé. Cependant, il a également été rapporté que Pique n’est pas trop enthousiaste à l’idée, alors ne soyez pas surpris de le voir dans la programmation après tout.

Koeman a beaucoup d’options si Pique peut être convaincu de laisser tomber celui-ci. Eric Garcia a fait ses débuts contre La Real et pourrait continuer, tandis que Ronald Araujo, Oscar Mingueza et Clément Lenglet sont également disponibles.

Ailleurs, Sergino Dest et Jordi Alba semblent prêts à continuer dans les créneaux arrière.

Koeman n’a surpris absolument personne en allant avec son trio de milieu de terrain éprouvé et de confiance composé de Sergio Busquets, Pedri et Frenkie de Jong contre la Real Sociedad et fera probablement exactement la même chose à San Mames.

L’émergence de Nico Gonzalez, Gavi et Yusuf Demir signifie que Koeman a beaucoup d’options pendant le jeu s’il veut changer les choses. Il sera également intéressant de voir si Riqui Puig obtient des minutes après avoir été un remplaçant inutilisé le week-end dernier.

L’attaque de Barcelone semblait plutôt en forme la dernière fois, malgré l’absence de Lionel Messi, et devrait signifier que Memphis Depay, Martin Braithwaite et Antoine Griezmann recommencent.

Braithwaite a marqué deux fois contre la Real Sociedad et semble plein de confiance, tandis que Memphis a récolté une passe décisive et créé une multitude d’occasions pour ses coéquipiers lors de ses débuts brillants en Liga.

XI possible : Neto ; Dest, Araujo, Eric, Alba ; De Jong, Busquets, Pedri ; Memphis, Braithwaite, Griezmann.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre l’Athletic ? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !