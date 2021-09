Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Bayern Munich en Ligue des champions ?

in

Barcelone lance mardi sa campagne de Ligue des champions 2021-22 au Camp Nou avec la visite du Bayern Munich, champion de Bundesliga.

C’est un test difficile pour les hôtes et cela rappellera de durs souvenirs de ce résultat lors des quarts de finale du tournoi en août 2020.

Bien sûr, beaucoup de choses ont changé pour les deux équipes depuis lors et les deux seront également désireuses de commencer leurs campagnes européennes avec une bonne victoire.

Regardons comment le Barça pourrait s’aligner contre les géants bavarois.

Koeman a des problèmes de blessure à l’arrière avec Sergino Dest aux prises avec une entorse à la cheville contractée en service international, tandis que Jordi Alba aurait également un problème.

Le rapport suggère qu’Alba devrait y arriver, mais Dest pourrait manquer et être remplacé par Oscar Mingueza ou Sergi Roberto.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Koeman pourrait revenir à une défense centrale à trois contre le Bayern Munich et il a beaucoup d’options pour le défenseur central.

Gerard Pique devrait être en forme après des problèmes de mollet et semble destiné à commencer avec Eric Garcia, Ronald Araujo, Clement Lenglet et Samuel Umtiti également disponibles.

Koeman a beaucoup moins de maux de tête au milieu de terrain où il peut accueillir un Pedri rafraîchi après une pause attendue. L’Espagnol devrait revenir directement dans le onze de départ, ce qui risque d’être une mauvaise nouvelle pour Sergi Roberto.

Le joueur de 29 ans a commencé la saison au milieu de terrain et a marqué deux buts et aidé lors de ses trois premiers matchs. Cependant, il semble probable qu’il abandonnera avec Sergio Busquets et Frenkie de Jong rejoignant Pedri au milieu de terrain.

Le Barça a plus de problèmes en attaque avec Martin Braithwaite ayant rejoint Sergio Aguero, Ansu Fati et Ousmane Dembele sur la liste des blessés.

Philippe Coutinho est en forme et disponible pour faire sa première apparition en 2021 contre une équipe qu’il connaît bien depuis son prêt au Bayern.

Memphis Depay est assuré de commencer et est en pleine forme, tandis que Luuk de Jong pourrait faire ses débuts et Yusuf Demir espère faire sa première apparition en Ligue des champions pour le Barça.

XI possible : Ter Stegen ; Mingueza, Araujo, Piqué, Alba ; Busquets, Frenkie, Pedri ; Coutinho, De Jong, Memphis.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre le Bayern? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !