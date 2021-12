Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Bayern Munich ?

Le plus gros match de la saison est ici pour Barcelone alors que les Blaugrana se rendent en Allemagne pour affronter le Bayern Munich lors de la finale de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le Barça entre dans celui-ci en sachant que tout sauf une victoire les amènera à terminer à la troisième place du groupe et à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ils affronteront une équipe du Bayern qui n’a pas encore perdu de points dans le groupe et qui a totalement dominé le Barça lorsque ces équipes se sont rencontrées pour la première fois lors du premier match du groupe.

Le match se jouera à huis clos en raison des protocoles Covid-19 en Bavière, et Xavi Hernández espère que l’absence de foule aidera son équipe d’une manière ou d’une autre contre l’une des meilleures équipes du monde.

Voyons comment le Barça pourrait s’aligner pour le match le plus important de la campagne jusqu’à présent.

Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

La plus grande question pour celui-ci sera de savoir avec quelle formation Xavi décidera d’aller, et les premiers rapports affirment que l’entraîneur en choisira trois pour celui-ci. S’il le fait, Gerard Piqué et Ronald Araujo en feront certainement partie en raison de leur forme.

Clément Lenglet a commencé le dernier match contre le Real Betis et a réalisé une solide performance, mais Eric García a joué la plupart des minutes sous Xavi et a de bonnes chances de revenir dans l’alignement. Jordi Alba commencera également, et la question est de savoir s’il sera à l’arrière gauche ou plus en avant en tant qu’ailier selon la formation.

Si Xavi s’en tient à un arrière quatre, Sergiño Dest obtiendra probablement le feu vert à l’arrière droit avec l’un des arrières centraux tombant sur le banc.

Photo de Pedro Salado/Quality Sport Images/.

Après la peur de la blessure à la tête samedi, Gavi est disponible et devrait commencer celui-ci. A ses côtés on retrouvera le trio de Sergio Busquets, Frenkie De Jong et Nico González. Que Gavi rejoue ou non sur l’aile ou en tant que milieu de terrain offensif dépend du choix de la formation.

S’il s’agit d’un 3-4-2-1 comme nous l’avons vu contre Benfica il y a deux semaines, alors Gavi et Nico joueront derrière l’attaquant avec Busquets et De Jong en double pivot. S’il s’agit d’un 4-3-3, Nico jouera au milieu de terrain et Gavi évoluera sur l’aile gauche. Riqui Puig a une chance de jouer si Gavi n’est pas à 100%, bien que la performance de Puig contre le Betis n’ait pas fait grand-chose pour justifier un départ à Munich.

Photo par Alex Caparros/.

Le temps est enfin venu pour le premier titularisation d’Ousmane Dembélé sous Xavi après trois fantastiques apparitions consécutives de remplaçant. Le Français a l’air vif et prêt pour une grande soirée en Allemagne, et il commencera très certainement sur l’aile droite pour celle-ci.

Qu’il soit un ailier classique ou un arrière dépendra de la formation, mais son travail sera simple : affronter Alphonso Davies du Bayern et essayer d’utiliser ses compétences pour battre l’un des meilleurs arrières gauches du monde. Memphis Depay commencera tout simplement parce qu’il n’y a pas d’autres options pour ce poste.

XI possible (3-4-2-1): Ter Stegen; Araujo, Piqué, García; Dembélé, Busquets, De Jong, Alba ; Nico, Gavi ; Memphis

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre Villarreal? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !