Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Celta Vigo?

Barcelone se rendra à Balaidos samedi pour affronter le Celta Vigo dans ce qui semble être le dernier match de l’entraîneur par intérim Sergi Barjuan.

Les géants catalans ont grandement besoin de trois points, mais se lancent dans le match après une victoire en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev.

Le Barça a été assez pauvre à l’extérieur cette saison et a subi plus de blessures avant le match, Sergino Dest et Ousmane Dembele étant exclus.

Regardons comment ils pourraient s’aligner.

Il n’y a pas de Gerard Pique ou de Dest pour celui-ci, mais Ronald Araujo a fait son retour de blessure la dernière fois contre le Dynamo Kiev.

Araujo a joué 11 minutes à Kiev, mais il n’est pas clair s’il est prêt à commencer ou si le Barça pourrait être plus sage d’attendre après la pause internationale.

Eric Garcia et Clément Lenglet pourraient donc continuer au cœur de la défense après avoir aidé les Catalans à garder une feuille blanche rare la dernière fois.

Oscar Mingueza et Jordi Alba devraient figurer au poste d’arrière latéral.

Barjuan pourrait continuer avec le même milieu de terrain à trois contre le Celta avec Sergio Busquets et Nico Gonzalez aux côtés de Frenkie de Jong.

Nico consolide rapidement sa place dans le onze de départ après de belles performances, tandis que De Jong vient de rentrer de blessure et a connu un match calme en milieu de semaine.

Riqui Puig espérera plus de minutes après avoir joué dans les deux matchs de Barjuan en tant que remplaçant en deuxième mi-temps.

Gavi pourrait être nécessaire plus en avant avec Dest et Dembele absents. Le joueur de 17 ans a joué à droite de l’attaque en milieu de semaine et pourrait continuer dans cette position.

Ansu Fati a remporté le match en Ligue des champions et devrait recommencer samedi avec Memphis Depay complétant la formation.

XI possible : Ter Stegen ; Mingueza, Eric, Lenglet, Alba ; De Jong, Busquets, Nico ; Gavi, Memphis, Ansu.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre le Celta Vigo? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !