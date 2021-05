Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Celta Vigo?

Barcelone disputera dimanche son dernier match de championnat de la saison 2020-21 au Camp Nou avec Celta Vigo, les visiteurs du célèbre stade.

Le match intervient après des tirages démoralisants pour l’Atletico Madrid et Levante qui ont pratiquement mis fin aux espoirs de Barcelone pour le titre.

Les géants catalans ont quelques problèmes de blessures avant le match et seront sans Frenkie de Jong en raison d’une suspension, mais doivent revenir à la victoire avec l’entraîneur Ronald Koeman sous surveillance pour le moment.

Voyons comment ils pourraient s’aligner:

Photo de Supa / DAX Images / NurPhoto via .

Koeman a quelques problèmes à l’arrière avec Oscar Mingueza définitivement absent alors qu’il joue pour Barcelone B ce week-end. Sergi Roberto est également porté disparu en raison d’une blessure à la cuisse, tandis que Ronald Araujo est un doute avec un problème de cheville.

L’Uruguayen devait initialement rater les deux derniers matchs, mais s’est entraîné vendredi et pourrait s’aligner aux côtés de Gerard Pique et Clement Lenglet devant Marc-André ter Stegen dans le but.

Ousmane Dembele a joué le rôle d’ailier contre Levante et pourrait continuer dans ce rôle devant Sergino Dest, tandis que Jordi Alba devrait prendre sa place habituelle sur le flanc opposé.

Photo par Pressinphoto / Icon Sport

La grande question au milieu de terrain est de savoir qui remplace Frenkie de Jong? L’international néerlandais a été omniprésent cette saison, mais restera absent après avoir remporté une cinquième réservation de la saison la dernière fois.

Il y a beaucoup d’options pour Koeman et il sera intéressant de voir qui il choisit. Ilaix Moriba, Miralem Pjanic et Riqui Puig sont les options les plus probables et les trois auront désespérément besoin d’un départ.

Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via .

Il est peu probable qu’il y ait de surprises à l’avant avec Lionel Messi et Antoine Griezmann susceptibles de continuer. Martin Braithwaite est de nouveau en forme mais va probablement commencer sur le banc et arriver à un moment donné en seconde période.

Dembele est une option en attaque si Koeman décide de changer les choses. Le Français s’est amusé contre Levante, établissant le but de Pedri puis marquant son 11e de la saison.

XI possible: Ter Stegen; Araujo, Pique, Lenglet; Dembele, Busquets, Moriba, Pedri, Alba; Messi, Griezmann.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre le Celta? Faites-nous part de vos réflexions, pronostics et équipes dans les commentaires ci-dessous!