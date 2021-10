Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Dynamo Kiev en Ligue des champions ?

Barcelone affronte le Dynamo Kiev en Ligue des champions mercredi et doit simplement gagner après avoir ouvert sa campagne européenne avec des défaites 3-0 contre le Bayern Munich et Benfica.

L’équipe de Ronald Koeman est entrée dans le match après une victoire 3-1 sur Valence, mais pourrait également avoir un œil sur le Clasico de dimanche contre le Real Madrid.

Regardons comment ils pourraient s’aligner :

Photo de Fran Santiago/.

Le Barça a des problèmes de défense avec Ronald Araujo blessé et Eric Garcia suspendu après son carton rouge contre Benfica la dernière fois.

Les absences signifient que Clément Lenglet pourrait obtenir un départ rare au poste d’arrière central aux côtés de Gerard Pique, bien qu’Oscar Mingueza et Samuel Umtiti soient également disponibles.

Jordi Alba devrait continuer à l’arrière gauche après son retour de blessure contre Valence, mais il reste à voir qui jouera sur le flanc opposé.

Sergi Roberto pourrait continuer, Sergino Dest pourrait revenir en défense après avoir joué comme ailier ce week-end, ou Mingueza pourrait obtenir le feu vert.

Photo de David Ramos/.

Koeman doit également se passer de Pedri au milieu de terrain, l’international espagnol étant toujours absent en raison d’une blessure à la cuisse.

L’entraîneur du Barça pourrait bien garder confiance en son milieu de terrain trois de Frenkie de Jong, Sergio Busquets et Gavi, mais il a des options pour rafraîchir les choses si nécessaire.

Nico Gonzalez pousse fort pour un départ en équipe première et pourrait entrer dans le onze de départ, tandis que Riqui Puig espère ses premières minutes de Ligue des champions de la saison.

Photo de Pedro Salado/Qualité Sport Images/.

La grande question en attaque est de savoir si Ansu Fati recommencera. L’adolescent a marqué le week-end mais a été retiré à l’heure de jeu alors que le Barça gérait son retour avec beaucoup de soin.

Sergio Aguero devrait voir plus de minutes après ses débuts, mais devra probablement recommencer sur le banc au Camp Nou.

Memphis Depay devrait continuer après son but et sa passe décisive contre Valence, et Philippe Coutinho espère être titulaire après avoir ouvert son compte pour la saison dimanche.

XI possible : Ter Stegen ; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba ; Busquets, De Jong, Gavi ; Dest, Memphis, Ansu.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre le Dynamo Kiev ? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !