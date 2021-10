Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Rayo Vallecano?

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Les Catalans n’ont pas encore gagné en Liga cette saison

Barcelone se rendra mercredi au Rayo Vallecano dans le but de rebondir après une défaite décevante du Clasico contre le Real Madrid ce week-end.

Ronald Koeman doit faire face à quelques blessures pour le match et affrontera une équipe du Rayo qui a remporté les quatre matchs à domicile en Liga jusqu’à présent en 2021-22.

Le Barça n’a pas encore réussi à remporter une victoire à l’extérieur en Liga et la pression sur Koeman sera vraiment forte si les Catalans perdent à nouveau des points.

Regardons comment ils pourraient s’aligner :

La défense



Koeman ne fera peut-être pas trop de changements en défense avec Gerard Pique et Eric Garcia susceptibles de continuer au cœur de la ligne de fond. Ronald Araujo n’a toujours pas repris l’entraînement après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers.

La grande question est peut-être de savoir où Sergino Dest jouera mercredi. La star de l’USMNT a joué dans une position plus avancée lors des derniers matchs, mais est revenue à l’arrière droit à la mi-temps d’El Clascio et pourrait y commencer mercredi.

Milieu de terrain



La sélection de milieu de terrain de Koeman devrait être assez intéressante avec Pedri et Frenkie de Jong blessés pour celui-ci. Cela devrait signifier que Riqui Puig obtient son premier départ de la saison, mais cela signifie plus probablement que Sergi Roberto jouera à la place.

Sergio Busquets et Gavi pourraient à nouveau continuer dans le onze de départ, même si Nico Gonzalez espère quelques minutes et Philippe Coutinho est également une option pour Koeman.

Attaque



Le patron de Barcelone a également de grandes décisions à prendre en attaque après qu’Ansu Fati aurait terminé El Clasico avec un certain malaise, mais s’est entraîné avec l’équipe comme d’habitude mardi matin.

On ne sait pas encore si Sergio Aguero est prêt à commencer après son retour de blessure. L’Argentin a maintenant disputé trois matches de remplacement et a inscrit son premier but à Barcelone contre le Real Madrid.

Memphis Depay devrait continuer dans le onze de départ, tandis qu’Ousmane Dembele est sur le point de revenir après son retour à l’entraînement en groupe, mais devra peut-être attendre la visite d’Alaves ce week-end. Yusuf Demir semble avoir complètement abandonné la discussion.

XI possible : Ter Stegen ; Dest, Piqué, Eric, Alba ; Busquets, Roberto, Gavi ; Memphis, Aguero, Ansu.

Comment pensez-vous que Barcelone s’alignera contre le Rayo? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !