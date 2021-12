Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Real Betis?

Barcelone accueille le Real Betis au Camp Nou samedi à la recherche de sa troisième victoire consécutive en Liga avec Xavi Hernández à la barre.

Mais cela promet d’être un test très difficile contre une équipe du Betis en grande forme pour commencer la saison, actuellement quatre points au-dessus du Barça au classement et déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Xavi a des décisions importantes à prendre. Malgré une semaine complète de repos et d’entraînement, le plus gros match de la saison à l’extérieur du Bayern Munich en Ligue des champions a lieu quatre jours seulement après celui-ci, ce qui peut signifier ou non une rotation de l’équipe.

Voyons comment le Barça pourrait s’aligner samedi.

Sergiño Dest est à nouveau en forme et a eu une semaine complète d’entraînement à son actif, il serait donc surprenant de ne pas voir l’Américain commencer celui-ci à l’arrière droit. Jordi Alba pourrait être reposé pour Munich, nous pourrions donc voir Dest à gauche également, avec Óscar Mingueza peut-être à droite si Alba ne l’assiste pas.

Le milieu de la ligne de fond a connu le plus de changements sous Xavi jusqu’à présent, qu’il ait joué contre trois ou quatre derrière, et nous pourrions voir une autre modification si Gerard Piqué est au repos. Si cela se produit, Ronald Araujo et Eric García seraient les favoris pour commencer ensemble, même si García pourrait se retrouver sur le banc après avoir lutté contre Villarreal, ce qui ouvre la porte à Clément Lenglet pour effectuer son deuxième départ sous Xavi.

Sergio Busquets devrait absolument avoir un jour de congé après avoir joué sans arrêt pour le Barça et l’Espagne au cours des deux derniers mois, mais il semble que le capitaine soit un titulaire garanti sous Xavi ces premiers jours.

Si Busquets commence, nous ne verrons peut-être aucun changement au milieu de terrain, Frenkie De Jong et Nico González devant jouer devant lui. Avec Sergi Roberto probablement absent pour le reste de la saison, Riqui Puig est l’autre alternative au milieu de terrain. Il n’a pas encore commencé sous Xavi et pourrait être l’inclusion surprise samedi, bien que cela semble peu probable à ce stade.

Attaque

Après être entré en jeu en tant que remplaçant lors des deux derniers matchs, ce pourrait enfin être le moment de voir Ousmane Dembélé faire sa première titularisation pour Xavi. Le Français avait l’air bien dans ses deux camées la semaine dernière et a eu une semaine complète d’entraînement pour se préparer à un rôle plus important samedi, bien que Xavi puisse décider de le faire démarrer à Munich à la place.

Si Dembélé ne joue pas dès le départ, Ez Abde serait le choix de jouer sur l’aile avec Memphis Depay et Gavi aux côtés de l’un d’entre eux. Il y a une chance que Gavi commence au milieu de terrain au cas où Busquets serait au repos, ce qui laisserait les deux places d’ailes ouvertes pour toute combinaison entre Dembélé, Ez Abde, Philippe Coutinho, Ilias Akhomach et Yusuf Demir.

XI possible (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, Piqué, Alba ; Nico, Busquets, De Jong ; Dembélé, Memphis, Gavi

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s'aligner contre Villarreal? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !