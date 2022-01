Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Real Madrid en Supercoupe d’Espagne ?

Un mois de janvier chargé se poursuit pour Barcelone alors que les géants catalans se rendent en Arabie saoudite pour la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid à Riyad.

Le Barça n’a pas remporté la Supercopa dans ce nouveau format et sera une fois de plus outsider devant les dirigeants de la Liga qui sont en grande forme et seront les favoris pour remporter El Clásico.

Xavi a de sérieux renforts pour celui-ci car tous ses meilleurs joueurs ont pu rejoindre l’équipe pour le voyage, donc les Blaugrana seront considérablement plus forts et en meilleure santé pour affronter leurs plus grands rivaux. Voyons comment le Barça pourrait s’aligner mercredi.

Photo de Quality Sport Images/.

Moins d’une semaine après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer deux os fracturés à la main, Ronald Araujo s’est rendu disponible pour le voyage et pourrait figurer dans celui-ci s’il obtient l’autorisation médicale avant le match. Pour l’instant, cependant, l’Uruguayen est absent et sera très probablement sur le banc même s’il obtient le feu vert.

Avec Araujo probablement pas au départ et Eric García parti pour les cinq prochaines semaines avec une blessure, il y a très peu de doute sur les quatre arrières : Gerard Piqué et Clément Lenglet au milieu, Jordi Alba à l’arrière gauche et Dani Alves à droite pour son troisième départ consécutif. Même à 38 ans, Alves semble en aussi bonne forme qu’il y a dix ans, et Sergiño Dest ne semble pas avoir de réelles chances de prendre sa place en ce moment.

Le vrai doute sera dans le but : c’est un match de Coupe et Xavi a affronté Neto en Copa del Rey la semaine dernière, mais optera-t-il pour Marc-André ter Stegen dans El Clásico ? Nous allons le découvrir.

Photo de David S. Bustamante/Soccrate/.

Il y a de très grandes nouvelles pour celui-ci car Pedri est enfin revenu après avoir raté les trois derniers mois avec une blessure musculaire persistante et avoir également fait face à Covid-19. Le meilleur jeune milieu de terrain de la planète est un énorme coup de pouce pour Xavi et pourrait déjà avoir un impact à El Clásico, mais il est irréaliste de s’attendre à ce qu’il débute mercredi. Après tout, Ronald Koeman est parti.

Avec Pedri prêt à avoir un impact sur le banc et Frenkie De Jong espérant être médicalement autorisé à temps pour être également remplaçant, Xavi ira très probablement avec le même milieu de terrain que celui qui a commencé contre Grenade: Nico González, Sergio Busquets et Gavi , qui a été expulsé en Liga mais qui peut jouer en Supercoupe.

Photo de Quality Sport Images/.

Les bonnes nouvelles continuent d’arriver quand il s’agit de savoir qui est disponible en attaque : Ansu Fati a été nommé dans l’équipe et pourrait être prêt pour le banc, et la nouvelle recrue Ferran Torres est enfin prête à faire ses débuts après avoir été enregistrée et effacé les protocoles Covid. Ni l’un ni l’autre ne devrait commencer, mais il existe encore plusieurs options pour les trois premiers, ce qui n’a pas été le cas ces derniers temps.

Memphis Depay est revenu de blessure ce week-end et a joué 30 minutes, ce qui pourrait indiquer qu’il débute dans le Clásico. Cela ferait chuter Luuk De Jong sur le banc, peut-être avec Ferran Jutglà qui pourrait voir sa place sur l’aile gauche revenir à Ez Abde pour celui-ci.

XI possible: Neto ; Alves, Piqué, Lenglet, Alba ; Nico, Busquets, Gavi ; Dembélé, Memphis, Abde (4-3-3)

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre le Real Madrid? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !