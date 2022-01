Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Real Majorque?

Les vacances sont terminées et la Liga revient à l’action ce week-end, et Barcelone a une tâche difficile devant eux alors qu’ils se rendent dans la belle Palma de Majorque pour affronter le Real Majorque.

Le Barça a terminé 2021 avec une performance et un résultat encourageants à Séville et avait hâte de commencer le mois de janvier fort, mais une épidémie massive de Covid-19 au sein de l’équipe a laissé à l’équipe très peu d’options pour le premier match de 2022.

Xavi n’a que neuf joueurs de l’équipe première disponibles au moment de la rédaction de cet article, et sa sélection d’équipe sera très intéressante. Voyons comment le Barça pourrait s’aligner dimanche.

Note importante avant le pronostic d’équipe : selon les règles de la Liga, une équipe doit avoir sept joueurs de la première équipe de champ sur le terrain à tout moment, à moins qu’il n’y ait moins de CINQ de ces joueurs disponibles en raison de circonstances extraordinaires, comme une épidémie de Covid. Parce que le Barça a sept joueurs de première équipe disponibles au moment de la rédaction de cet article, ils doivent tous commencer dimanche – à moins que Xavi ne fasse quelque chose de fou comme Neto dans le but et Marc-André ter Stegen au milieu de terrain pour avoir un premier joueur sur le banc. Cependant, nous ne prévoyons pas que cela se produise, nous nous attendons donc à ce que les sept voltigeurs commencent.

La défense du Barça a été la partie de l’équipe la plus durement touchée en raison de l’épidémie, avec Sergiño Dest, Dani Alves, Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Jordi Alba et Alejandro Balde tous testés positifs, donc Xavi n’a plus que quatre défenseurs disponibles : Ronald Araujo , Gerard Piqué, Eric García et Óscar Mingueza.

Ce sont tous des défenseurs centraux et tous droitiers, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’arrière gauche naturel, et avec l’absence de Dest et Alves, il n’y a pas d’autre choix que de jouer à nouveau Ronald Araujo à l’arrière droit. Il était solide contre Séville mais est clairement toujours mal à l’aise dans le rôle, mais il n’y a tout simplement aucun autre joueur pour cette place dimanche.

Le cinquième carton jaune qu’il a reçu contre Séville ressemblait à une bénédiction déguisée pour lui donner du repos, mais avec toutes les absences dues à Covid, c’est maintenant une mauvaise chose que Sergio Busquets soit suspendu et ne soit pas disponible pour jouer au milieu de terrain dimanche.

Avec Philippe Coutinho testé positif et Gavi également absent en raison de Covid et d’une suspension, il n’y a que deux milieux de terrain de la première équipe disponibles pour celui-ci à Frenkie De Jong et Riqui Puig. Les deux seront très probablement rejoints par Nico González, ce qui nous donnera la chance de voir une combinaison fascinante de milieu de terrain qui sera sans aucun doute l’aspect le plus intéressant du match de dimanche.

La nouvelle recrue Ferran Torres n’est pas encore apte à faire ses débuts, et avec Ousmane Dembélé et Ez Abde testés positifs et Memphis Depay et Ansu Fati toujours indisponibles en raison d’une blessure, Xavi a un mal de tête de sélection en ce qui concerne les trois premiers.

Luuk De Jong partira en tête et Ferran Jutglà passera à l’aile pour son troisième départ consécutif, la question est donc de savoir qui commence de l’autre côté. Sur la base de ses sélections précédentes, il est fort probable que Xavi choisira Ilias Akhomach, mais Estanis Pedrola, 18 ans, a été très impressionnant au Barça B lors des deux derniers matchs et pourrait être le nom surprise sur la feuille d’équipe ce dimanche.

XI POSSIBLE: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Eric, Mingueza ; Nico, F. De Jong, Puig ; Akhomach, L. De Jong, Jutglà (4-3-3)

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre Majorque? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !