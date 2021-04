Comment Barcelone s’alignera-t-il contre le Real Valladolid?

Barcelone revient en Liga lundi contre le Real Valladolid et visera à prolonger sa série de 18 matches sans défaite dans l’élite espagnole.

Sergi Roberto est attendu pour le match, bien que Gerard Pique, Ansu Fati et Philippe Coutinho restent sur la liste des blessés.

Voyons comment ils pourraient s’aligner:

Photo par Urbanandsport / NurPhoto via .

Pique est de retour à l’entraînement cette semaine, mais il semble que le match de lundi arrive trop tôt pour le défenseur central qui devra peut-être attendre le voyage au Real Madrid pour revenir.

On s’attend à ce que Sergi Roberto soit jugé apte pour le match mais fait face à une véritable bataille pour une place dans le onze de départ et devra peut-être se contenter d’une place sur le banc.

Ronald Araujo espère faire son premier départ depuis son retour de blessure, tandis qu’Oscar Mingueza et Clement Lenglet pourraient continuer à l’arrière central.

Sergino Dest et Jordi Alba semblent prêts à continuer pour les visiteurs.

Photo par Urbanandsport / NurPhoto via .

Frenkie de Jong devrait revenir au milieu de terrain mais pourrait s’absenter du match de lundi. Le Néerlandais a été toujours présent jusqu’à présent en Liga, mais il est à une réservation de la suspension et a joué dans les trois éliminatoires de la Coupe du monde des Pays-Bas.

Sergio Busquets et Pedri semblent prêts à commencer, tandis que Roberto est également une option au milieu de terrain. Miralem Pjanic et Riqui Puig sont également des options, bien qu’Ilaix Moriba ait joué pour le Barca B samedi et ne puisse donc pas être inclus.

Photo par Urbanandsport / NurPhoto via .

Koeman a une grande décision à prendre en attaque avec le capitaine Lionel Messi également à un carton jaune de la suspension.Cependant, ce serait toujours une surprise si Koeman décidait de laisser l’Argentin de côté, d’autant plus qu’il a eu la pause internationale pour se reposer.

Ousmane Dembele et Antoine Griezmann étaient tous les deux sur la cible pour la France lors de la trêve internationale et espèrent continuer dans le onze de départ contre le Real Valladolid.

Martin Braithwaite et Francisco Trincao ont également marqué la semaine dernière et espèrent encore plus de minutes en équipe première samedi.

XI possible: Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Lenglet; Dest, Busquets, Pedri, Alba; Dembele, Messi, Griezmann.

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre le Real Valladolid? Faites-nous part de vos réflexions, pronostics et équipes dans les commentaires ci-dessous!