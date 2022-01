Comment Barcelone s’alignera-t-il contre Linares lors de ses débuts en Copa del Rey?

Barcelone poursuit un début d’année chargé alors qu’il entame sa défense du titre de la Copa del Rey avec un match de seizième de finale à l’extérieur contre l’équipe de troisième division Linares Deportivo dans la région andalouse.

Les matches de Coupe d’Espagne sont désormais des matchs à élimination directe jusqu’aux demi-finales, donc c’est la victoire ou le retour à la maison pour les hommes de Xavi mercredi. Le Barça a commencé 2022 avec une victoire courageuse à Majorque, et il n’y a pas de temps pour se reposer pour une équipe Blaugrana encore épuisée en raison de blessures et de Covid-19.

Il y a encore beaucoup d’incertitude sur le statut de la plupart de l’équipe avant celle-ci, avec plusieurs joueurs positifs pour Covid au moment d’écrire ces lignes, espérant toujours être testés négatifs mardi pour faire l’équipe, donc déterminer le onze de départ est tout un défi. Voyons comment le Barça pourrait s’aligner mercredi.

Note importante avant la prédiction de la composition : la règle qui empêche le Barça d’aligner moins de sept joueurs de l’équipe première lors des matches de Liga s’applique également à la Copa del Rey, Xavi ne peut donc toujours pas utiliser plus de trois joueurs de champ des rangs des jeunes en même temps. Oui, la règle est stupide.

Il s’agit d’un match de Copa del Rey contre une équipe de troisième division, nous ne devrions donc pas nous attendre à une équipe à plein régime même avec toutes les absences. Dani Alves et Jordi Alba sont de retour après avoir été testés positifs et pourraient éventuellement commencer, mais avec un voyage difficile à Grenade ce week-end et à El Clásico la semaine prochaine, il est difficile de les voir jouer depuis le début dans celui-ci.

Il en va de même pour Gerard Piqué et Ronald Araujo, qui sont des pièces cruciales de la défense. Clément Lenglet a joué un arrière gauche contre Majorque et Óscar Mingueza était excellent à l’arrière droit, nous pourrions donc les revoir dans ces créneaux avec Eric García et Samuel Umtiti au milieu de la ligne de fond et Neto devrait commencer dans le but .

Le milieu de terrain continue d’être fortement touché par l’épidémie de Covid, avec Pedri ajouté à la liste lundi. Gavi reste absent au moment d’écrire ces lignes, bien qu’il puisse être testé négatif à temps pour faire le voyage. Il en va de même pour Philippe Coutinho, qui n’a pas beaucoup joué ces derniers temps et pourrait quitter le club dans cette fenêtre mais pourrait encore obtenir une action en Coupe s’il fait partie de l’équipe.

Sergio Busquets a été suspendu pour le voyage à Majorque et commencera très probablement à fournir de l’expérience au milieu du parc, et Riqui Puig obtiendra probablement un deuxième départ consécutif à ses côtés. Frenkie De Jong pourrait avoir une soirée de repos, et si Nico González n’est pas tout à fait à 100% après avoir boité hors du terrain contre Majorque, nous pourrions voir un premier départ en équipe principale pour le jeune Álvaro Sanz contre une équipe qu’il connaît bien au niveau B du Barça.

Ansu Fati et Memphis Depay sont de retour en pleine formation et devraient être nommés dans l’équipe pour celui-ci, mais tous deux commenceront probablement le match sur le banc. On ne sait toujours pas si Ousmane Dembélé sera testé négatif à temps pour faire le déplacement, mais même s’il le fait, nous verrons probablement les mêmes trois premiers qui ont joué contre Majorque.

Luuk De Jong a réalisé sa meilleure performance sous le maillot du Barça dimanche et mérite à nouveau de mener l’attaque, et Ferran Jutglà continue d’impressionner et de gagner plus de minutes. Ilias Akhomach n’a pas encore fait sa marque dans l’équipe première, mais face à un niveau de compétition auquel il est habitué au Barça B pourrait lui donner la confiance nécessaire pour faire du bruit.

XI possible (4-3-3): Neto ; Mingueza, Eric, Umtiti, Lenglet ; Sanz, Busquets, Puig ; Akhomach, L. De Jong, Jutglà

Comment pensez-vous que Barcelone devrait s’aligner contre Linares? Faites-nous part de vos réflexions, prévisions et équipes dans les commentaires ci-dessous !