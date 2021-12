Comment Barcelone s’alignera-t-il contre Osasuna ?

Barcelone n’a pas le temps de se reposer et doit ramasser les morceaux après le chagrin de Munich alors qu’il se rend à Pampelune pour ce qui est toujours un match à l’extérieur difficile contre Osasuna.

Le Barça a subi sa première défaite sous Xavi Hernández en Liga contre le Real Betis la semaine dernière et doit retrouver des moyens de gagner pour rester dans la chasse aux places européennes, mais Osasuna ne facilite jamais la tâche dans son stade.

Il manquera à Xavi sept joueurs clés et la sélection de son équipe sera difficile pour celui-ci. Voyons comment le Barça pourrait s’aligner dimanche après-midi.

La défense du Barça a souffert contre le Bayern et la blessure de Jordi Alba a été un autre coup dur pour ce qui a été une zone vraiment problématique de l’équipe. Óscar Mingueza est entré en jeu pour Alba mais n’a pas fait grand-chose pour gagner une place de titulaire contre Osasuna, et avec Xavi n’ayant pas encore utilisé Alejandro Balde, il est difficile de voir le jeune avoir une chance dès le début dans celui-ci.

Xavi pourrait à nouveau accompagner Ronald Araujo à l’arrière droit et avoir Eric García aux côtés de Gerard Piqué au centre de la défense, Clément Lenglet tombant sur le banc. Sergiño Dest n’a pas été génial mais est le seul vrai arrière latéral disponible pour le moment, et il commencera probablement à gauche à Pampelune.

Ce fut une surprise de voir Nico González sur le banc contre le Bayern et son intensité manquait clairement contre les champions d’Allemagne, c’est donc tout naturellement que le jeune milieu de terrain revient dans la formation de départ contre Osasuna. Sergio Busquets et Frenkie De Jong recommenceront très probablement, bien que les deux aient grandement besoin de repos en ce moment.

Philippe Coutinho et Riqui Puig semblent de plus en plus peu susceptibles d’avoir de réelles chances sous Xavi, nous verrons donc probablement la même combinaison de milieu de terrain dans la plupart des matchs jusqu’au retour de Pedri.

La blessure de Memphis Depay a été le dernier coup porté à une attaque du Barça qui a souffert de problèmes médicaux toute la saison, et Xavi pourrait être contraint de lancer Luuk De Jong pour la première fois malgré le fait que les Néerlandais ne soient clairement pas dans les plans du manager. Il n’y a tout simplement pas d’autres options de frappe centrales, et Xavi ne semble pas aimer utiliser un faux neuf au début de sa carrière d’entraîneur.

S’il part avec un faux neuf, il y a cependant plusieurs options : Philippe Coutinho, Yusuf Demir, Gavi ou peut-être même Ousmane Dembélé en position centrale. Dembélé et Gavi commenceront certainement dimanche, très probablement sur l’aile avec De Jong au milieu, mais il y a une chance que nous voyions un Dembélé-Gavi-Coutinho devant trois pour la première fois cette saison.

XI possible (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, García, Dest ; Nico, Busquets, F. De Jong ; Dembélé, L. De Jong, Gavi

